Росія ракетами та КАБами атакує Сумщину: яка там ситуація і що відомо про "прильоти"

Окупанти нещадно обстрілюють Сумщину. У Білопіллі керована авіабомба влучила у приватний будинок - під завалами власного дому загинув 33-річний чоловік. Його донька та ще двоє людей поранені. У Шосткинському районі двоє чоловіків постраждали від ударів FPV-дронами. А у Сумах досі ліквідовують наслідки суботнього прильоту "Іскандера".

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Солодовник.

Росія атакувала Суми ракетою "Іскандер". У суботу він вдарив по автостоянці поруч з багатоповерхівкою. Спалахнула масштабна пожежа, дивом минулося без жертв, двоє людей зазнали вибухових травм, проте шпиталізація їм не знадобилася. Нині комунальники забивають фанерою пошкоджені вікна. За попередніми даними від вибуху повибивало шибки у п’яти багатоповерхівках, двох приватних будинках, пошкоджений торговельний центр, каналізаційна станція та дитсадок.

Суми

За останню добу Росія завдала по Сумщині понад 250 ударів, і лише сьогодні вже скинула понад десяток керованих авіабомб. У Білопіллі КАБ влучив у приватний будинок: 33-річний господар загинув під завалами власного дому, Поранених троє - зокрема, й 11-річна донька загиблого. Дівчина у лікарні у тяжкому стані.

Ще одна людина поранена внаслідок розриву КАБа у Юнаківській громаді, яку окупанти обстрілюють чи не найбільше.

Не лише прикордоння, а й уся область живе під загрозою постійних ворожих ударів. На вихідних повітряна тривога тривала 37 годин, з невеликими перервами. Над містом постійно кружляють російські розвідувальні дрони.

Наслідки удару по Сумщині

"У Сумах ми постійно чуємо вибухи, і це не лише ворожі удари, а й також – робота нашої протиповітряної оборони, яка в ці дні помітно посилилася і це додає оптимізму", - каже кореспондентка ТСН.

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