Росія ракетою обстріляла поліклініку у Харкові: який вигляд має медустанова та скільки потерпілих

Харків оговтується від останньої атаки росіян. Через обстріл напередодні одна людина загинула та ще 12 дістали поранення. За даними медиків, у потерпілих порізи склом, забої та черепно-мозкові травми. Серед поранених є 8-місячний хлопчик. Люди травмувалися під час обстрілу середмістя, коли посеред щільної забудови вдарила російська ракета.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.

Російська терористична армія завдала ракетного удару по середмістю Харкова.В одну з будівель було пряме влучання. В епіцентрі ворожої атаки - офіси, житлові будинки, магазини. Близько десятої ранку росіяни запустили ракету в район щільної забудови.

"Це - будівля місцевої поліклініки у Харкові. Вона опинилася в епіцентрі ворожого влучання. тут вмить посипалися вікна. Під ногами купи друзків скла, будівельного сміття. І волонтери та комунальні служби одразу ж почали консервацію будівлі", - каже Вікторія Стрельцова.

Порятунок пораненого чоловіка

Повністю законсервувати будівлю обіцяють вже протягом дня.

"У цій будівлі вилетіло більше 130 вікон. У нас є матеріали, люди з інструментами які будуть виконувати ці роботи", - каже волонтер "Я - врятований" Максим Мельник.

В момент обстрілу в поліклініці були люди. Без потерпілих обійшлося лише тому що і лікарі і пацієнти встигли вибігти до коридорів.

Наслідки ракетного удару по Харкову

"Працювали і пацієнти були і працівники були. На щастя ніхто не постраждав", - каже секретарка поліклініки Світлана Дунаєва.

Наслідки удару по поліклініці

Загалом внаслідок обстрілу дванадцятеро харків’ян отримали поранення, серед них 8-місячний хлопчик. Ще одна людина загинула.

"Поранені це - місцеві мешканці, які знаходились неподалік епіцентру вибуху. Вони знаходилися в квартирах. Є забиття, закриті черепно мозкові травми, порізи від скла", - каже речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Росіяни обстріляли поліклініку у Харкові

Правоохоронці на місці влучання знайшли уламки боєприпасу. Саме за ними і вдалося попередньо встановити що це була ракета типу "Іскандер".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 07:00 7 серпня. Потужний удар по Харкову! Унікальна операція для бійця!

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