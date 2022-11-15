Росія репресивніша за СРСР: в країні більше політв’язнів ніж за Брежнєва

Населення країни-агресорки Росії страждає від завченої апатії, що втручатися в політику небезпечно. Втім, в сучасній РФ зараз більше політв’язнів, ніж за правління генсека ЦК КПРС Леоніда Брєжнєва.

Таку думку депутат Європарламенту Радослав Сікорський вислови в інтерв'ю ТСН.ua.

За словами Сікорського, сьогоднішня Росія набагато репресивніша, ніж Радянський Союз останнього десятиліття.

На запитання про те, чому в РФ не спалахнули протести після оголошення мобілізації, він відповів, що російська культура просякнута імперіалізмом.

"Російське населення страждає від завченої апатії, що втручатися в політику небезпечно. Тому більшість людей тримається подалі", - наголосив депутат Європарламенту.

Нагадаємо, на території РФ з початком оголошеної президентом Путіним "часткової мобілізації" протестні настрої значно зросли. У російських містах пройшли акції, які завершилися затриманням сотень людей.

Бунти виникали і в так званих навчальних центрах для мобілізованих. Військовий експерт Олег Жданов каже, що поміж росіян, зокрема мобілізованих, таки зростає невдоволення. За його словами, наразі будь-яка причина може призвести до протестів в РФ. Втім, коли саме вони можуть з'явитися на вулицях російських міст, невідомо.

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