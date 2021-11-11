Росія робить все, аби ми відчули на собі кризу - Міненерго про блокування вугілля РФ з Казахстану

Росія робить все, аби ми відчули на собі кризу - Міненерго про блокування вугілля РФ з Казахстану

В Міненерго вживають достаньо заходів, аби завадити Росії завести Україну в ще більшу енергетичну війну.

Через блокування імпорту вугілля Росією з Казахстану Україна фактично перебуває в стані енергетичної війни з РФ.

Про це 11 листопада в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявив заступник міністра енергетики Максим Немчинов.

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"Ми на сьогодні фактично перебуваємо в стані енергетичної війни з Росією, яка блокує імпорт з Казахстану, не пускаючи вагони залізничні з вугіллям в Україну, яка постійно зменшує замовлені потужності по транзиту газу. Тобто вони роблять все для того, щоб ми ще більше відчули на собі цю кризу", - зауважив Немчинов.

Як зауважив Максим Немчинов, в Міненерго вживають достаньо заходів, аби завадити Росії завести Україну в ще більшу енергетичну війну. "Ми їх нівелюємо на сьогодні достатньо успішно", - сказав заступник міністра енергетики Максим Немчинов.

Нагадаємо, в ефірі "Право на владу" міністр палива та енергетики у 2007-2010-му та 2014 роках Юрій Продан розповів, що наразі в Україні — рекордно низькі запаси вугілля, через що можуть зупинитися теплові електростанції.

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