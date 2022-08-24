"Росія розгублена": американський генерал дав прогноз щодо закінчення війни і можливі зміни в Кремлі

Україна може відкинути російські сили назад до лінії 23 лютого вже до кінця цього року.

Втім, для цього країни-партнери повинні виконувати свої обіцянки. Зокрема, зберегти антиросійські санкції, а також надати необхідну кількість та види озброєнь Україні.

Про це у коментарі ТСН.ua сказав генерал-лейтенант, колишній командувач сухопутними військами США в Європі Бен Годжес.

За його словами, саме і завдяки цим чинникам "війна може бути завершена швидше", якщо ж партнери цього не зроблять, то "війна може тривати довше". Тоді, переконаний Годжес, агресорка Росія матиме час, аби відновити свої можливості та послабити рішучість тих, хто підтримує Україну.

"Україна перехопила ініціативу й має імпульс. Росія розгублена, її логістична система виснажена, суспільна підтримка ослаблена, а російські війська не в змозі розпочати новий наступ. Якщо Захід виконає все, що обіцяв, і збереже санкції, я вважаю, що Україна зможе відкинути російські сили назад до лінії 23 лютого до кінця цього року", - наголосив американський генерал-лейтенант.

За словами Годжеса, Вашингтон повинен чітко дати зрозуміти, що стратегічним результатом для Америки є перемога України, поразка Росії на полі бою та повне відновлення суверенітету над усією її територією, зокрема Криму і Донбасу.

"Поєднання поразок російських військ на полі бою та впливу санкцій на внутрішнє життя росіян може потенційно спричинити достатню кількість хвилювань і тиску, що Кремль або відступить, або зміниться керівництво (в Росії - Ред.)", - переконаний екскомандувач Сухопутних військ США в Європі.

Нагадаємо, у Кремлі вигадують все нові й нові "причини" та "пояснення" повномасштабного вторгнення до України 24 лютого. Російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив про нібито небезпеки для Російської Федерації. Мовляв, рішення про проведення "спеціальної операції" Москва ухвалила через "неприйнятні загрози безпеці Росії", як створив український уряд.

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