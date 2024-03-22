“Росія розпочала сезон”: Жданов назвав мету ракетного удару РФ по українській енергетиці

Росія завдала повторного масованого ракетного удару по Україні у ніч проти 22 березня. Ворог намагався кинути все, що було під рукою, щоб вразити енергетичну систему. Масштаб атаки безпрецедентний, кажуть в “Укренерго”. Армія РФ випустила 63 “шахеди” та 88 ракет різних типів.

Навіщо росіяни вдарили по енергетиці посеред весни та коли можуть атакувати знову, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Росія розпочала сезон

Цього разу росіяни вдарили всім, що мали: балістикою, “шахедами”, крилатим ракетами, каже Олег Жданов. За його словами, вчорашнім комбінованим ударом по Києву Росія “розпочала сезон”.

“Путін закінчив гру в демократію, вибори минули. І тепер він сміливо може наносити ракетні удари по нашій території. Вчорашній удар був політичний. Треба було сповістити весь світ, що вони починають. Тому, скоріше за все, було завдано удару по Києву. Знаючи, що ефективність буде мінімальна, вони все одно атакували. Всі іноземні представництва перебувають в столиці. Вчора весь світ одразу дізнався, що розпочалися ракетні удари”, – розповів військовий експерт.

Навіщо вдарила по енергетиці

Олег Жданов каже, що сьогодні Росія завдала справжнього воєнного удару по енергетиці країни.

“Ми створюємо стереотипи, що по енергетиці б’ють, коли холодно. Холод – це не головне, можна багаття розпалити і зігрітися. Справа в тому, що без електрики немає промисловості, немає економіки. Це з однієї сторони загроза. Ми почали переводити економіку на воєнні рейки – вони вирішили, що нашу економіку треба трохи “придавити”, – розповів військовий експерт.

А з іншого боку відсутність електрики – це відсутність водопостачання та каналізації.

“Це гуманітарна катастрофа, яка може призвести до наслідків аж до епідемії в теплу погоду, тому що бактерії почувають себе набагато ліпше, ніж у мороз. Вони почали систему”, – каже Олег Жданов.

За його словами, удар по ДніпроГЕС був добре спланований. Метою російської армії було вивести з ладу гідроелектростанції, що їм і вдалося.

“Досвід ведення війн, в тому числі нашої, показує, що такі споруди як дамби або плотини можна зруйнувати тільки методом внутрішнього підриву. Тут головне не зруйнувати Дніпро ГЕС, головне – вивести з ладу гідроелектростанції. Справа в тому, що ці станції є складовою частиною системи енергозабезпечення країни. Вони допомагають атомним станціям проходити пікові навантаження”, – розповів військовий експерт.

Коли РФ може вдарити знову

Олег Жданов каже, що росіянам не потрібно багато часу на підготовку наступної атаки. Тому не виключено, що удар може повторитися найближчим часом.

“Тих запасів, які у них сьогодні можуть бути, вистачить щонайменше на десять таких ударів. Гагадаю, в грудні нам генерал Буданов доповідав, що в них десь близько 900 ракет різних типів. До 100 ракет вони виробляють на місяць. Ще 200-300 ракет за передвиборчий період, коли Путін мовчав, вони виробили. Тобто близько 1100-1200 ракет у них є. Це 10-11 масованих ударів”, – каже військовий експерт.

Однак ми не знаємо, скільки ракет росіяни підготували до бойового застосування.

“У них було три місяці для того, щоб їх підготувати, удосконалити частково, перевезти до місць заряджання і завантаження на літаки", – каже Олег Жданов.

Я казав вчора, що повторний удар можна чекати хоч наступної доби, що і сталося. А зараз дуже важко спрогнозувати, вони будуть брати паузу чи продовжать нас атакувати. Загальна мета залишається незмінною: тотальний геноцид з метою примушення нас до капітуляції”, – розповів Олег Жданов.

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