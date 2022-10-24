Навіщо у Росії вигадали "брудну бомбу" і всім телефонують: військові експерти розповіли

Експерти розповіли, навіщо ворог поширює заяви про удари "брудною" зброєю.
На тлі заяв вищого керівництва Росії про те, що Україна нібито готується використати "брудну бомбу", від ворога варто очікувати провокацій навколо цього питання.
Про це в коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт Петро Черник.
"Все, що вони говорять – цим вони випробовують світ і нас. З’ясовують, як далеко вони можуть зайти. Вивчають реакцію на цю потенційну провокацію, яку, начебто, зроблять українці. Прораховують, чи готові вони піти на такий крок, – каже Петро Черник. – Якщо перекладати ці слова з воєнно-стратегічної точки зору, то можна сказати наступне: вони у відчаї, не можуть знайти вихід, випробовують всі інструменти. Водночас усвідомлюють, що класичних воєнних інструментів у них вже немає".
Резюмуючи, Черник каже, що ставка росіян в цьому питанні зроблена на те, чи можна відважуватися на застосування такої бомби, чи буде від цього коефіцієнт корисності, чи прийме це світ.
"Ми не знаємо змісту розмови Шойгу з іноземними міністрами оборони, але я можу її аналітично обчислити. Російському міністру Шойгу пояснили про те, щоб росіяни не зробили, у них нічого не вийде", – каже Черник.
До цього експерт додає, що "фабрика фейків" у Росії працює досконало: "Чому вірять дуже великій брехні? Це називається феномен Геббельса – чим більша брехня від органів державного управління, тим більше в неї вірять".
На запитання про те, чи є у Росії "брудна бомба", Черник відповів так: "Така бомба – це не технологічний виріб. Все, що є шкідливим для навколишнього середовища і підривається звичайною вибухівкою – це і є "брудною бомбою".
Своє чергою, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в діях Росії вбачає шантаж. "Ми вже неодноразово бачили, що Росія використовує елементи терору й шантажу. Зараз ми спостерігаємо, що відбувається ще один сценарій шантажу. Вони розраховують, що світ буде наляканий латентною погрозою та буде тиснути на Україну. Тиснути для того, щоб ми йшли на переговори з Росією і відбулася пауза в війні. Росії ця пауза необхідна для накопичення людського та технічного ресурсу", - каже Коваленко.
Водночас він звертає увагу на те, що заява про "брудну" бомбу – не єдина за останній час. Наприклад, нещодавно росіяни заявили про те, що, начебто, ЗСУ мають намір вдарити по дамбі Каховської ГЕС.
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