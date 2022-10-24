Навіщо у Росії вигадали "брудну бомбу" і всім телефонують: військові експерти розповіли

На тлі заяв вищого керівництва Росії про те, що Україна нібито готується використати "брудну бомбу", від ворога варто очікувати провокацій навколо цього питання.

Про це в коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт Петро Черник.

"Все, що вони говорять – цим вони випробовують світ і нас. З’ясовують, як далеко вони можуть зайти. Вивчають реакцію на цю потенційну провокацію, яку, начебто, зроблять українці. Прораховують, чи готові вони піти на такий крок, – каже Петро Черник. – Якщо перекладати ці слова з воєнно-стратегічної точки зору, то можна сказати наступне: вони у відчаї, не можуть знайти вихід, випробовують всі інструменти. Водночас усвідомлюють, що класичних воєнних інструментів у них вже немає".

Резюмуючи, Черник каже, що ставка росіян в цьому питанні зроблена на те, чи можна відважуватися на застосування такої бомби, чи буде від цього коефіцієнт корисності, чи прийме це світ.

"Ми не знаємо змісту розмови Шойгу з іноземними міністрами оборони, але я можу її аналітично обчислити. Російському міністру Шойгу пояснили про те, щоб росіяни не зробили, у них нічого не вийде", – каже Черник.

До цього експерт додає, що "фабрика фейків" у Росії працює досконало: "Чому вірять дуже великій брехні? Це називається феномен Геббельса – чим більша брехня від органів державного управління, тим більше в неї вірять".

На запитання про те, чи є у Росії "брудна бомба", Черник відповів так: "Така бомба – це не технологічний виріб. Все, що є шкідливим для навколишнього середовища і підривається звичайною вибухівкою – це і є "брудною бомбою".

Своє чергою, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в діях Росії вбачає шантаж. "Ми вже неодноразово бачили, що Росія використовує елементи терору й шантажу. Зараз ми спостерігаємо, що відбувається ще один сценарій шантажу. Вони розраховують, що світ буде наляканий латентною погрозою та буде тиснути на Україну. Тиснути для того, щоб ми йшли на переговори з Росією і відбулася пауза в війні. Росії ця пауза необхідна для накопичення людського та технічного ресурсу", - каже Коваленко.

Водночас він звертає увагу на те, що заява про "брудну" бомбу – не єдина за останній час. Наприклад, нещодавно росіяни заявили про те, що, начебто, ЗСУ мають намір вдарити по дамбі Каховської ГЕС.

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