Росія щодня атакує Київ "Шахедами": експерт розкрив план Путіна і попередив про ракетний удар

Понад 600 “Шахедів” випустила російська армія по Україні від початку вересня. Від постійних атак потерпає Київщина. Ворожі безпілотники майже щоночі кружляють столицею.

Росія готується до масованого ракетного удару, вважає військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Коли може вдарити ворог, навіщо безупинно атакує “Шахедами” та чому вони долітають до Києва — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Росія “засушує” ППО в Києві

За словами Романа Світана, одне з основних завдань великої хвилі “Шахедів”, випущених в одну точку, зокрема Київ, — це “засушування” системи протиповітряної оборони.

“Як засушити ППО? Як змусити відстріляти всі ракети? Запускайте “Шахеди” — і будуть відстрілювати ракети. Ракети зенітно-ракетних комплексів коштують дорожче, ніж сам “Шахед”. Якщо не перехоплюють мобільні групи або авіація. Найдешевше — це мобільна група, яка знищує кулеметним вогнем. Зенітками, які стоять на об’єктах”, — розповів військовий експерт.

Однак закрити весь периметр за допомогою кулеметів, коли на місто суне багато “Шахедів”, практично неможливо, каже Роман Світан.

“Потрібна дуже велика кількість мобільних груп. Кулемет кілометра на півтора б'є. Або якщо у мобільних груп є ракети, ПЗРК, припустимо, ті ж “Стінгери”, — це дальність 4-5 км. І це ще велике питання, захопить він чи ні. Так от, коли росіяни накривають “Шахедами” Київ, вони намагаються засушити систему ППО, витягнути ракети ЗРК. Щоб ми їх відстріляли по “Шахедах”, і їх не вистачило на наступну ракетну атаку. А от літають вони туди-сюди в основному для того, щоб по них просто відпрацювали. Якщо “Шахед” коштує 40 тисяч, а ракета коштує мільйон доларів — є сенс. Їх можна штампувати і відправляти до нас”, — пояснив військовий експерт.

Росія готує ракетний удар по Києву

Щойно ворог відчує, що ми припиняємо ефективно збивати “Шахеди”, завдасть ракетного удару, вважає Роман Світан.

“Бо ракету збивати буде просто нічим. І попереду на Київ чекає ракетний удар, судячи з великих атак “Шахедами”. Скоріше за все, у найближчі півтора-два тижні. Оптимально для росіян — це близько 25 вересня, плюс-мінус доба, коли наша делегація буде в Організації Об’єднаних Націй, нанести якийсь ракетний удар. Тому треба бути дуже обережними”, — розповів військовий експерт.

Росія може завдати масованого удару по Києву / Фото: ТСН.ua

Чому “Шахеди” долітають до Києва

Переважно “Шахеди” в Україні перехоплюють за допомогою мобільних груп і переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК), які перебувають в них на озброєнні.

“Третина “Шахедів” практично, неодноразово цю цифру підтверджувало наше військово-політичне керівництво, збивається саме за допомогою ПЗРК. Мобільна група, у якої на руках “Стінгер”. До речі, “Стінгер” коштує дешевше, ніж “Шахед”, — розповів Роман Світан.

На його думку, скоріше за все, зараз в Україні виник дефіцит зокрема переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК).

“А це значить, якщо раніше в кожної мобільної групи, у них було на руках кілька ПЗРК, вони могли по більшому периметру контролювати всі підходи до Києва. Тобто коло було більшим. І, звісно, вони просто не долітали. Більшість знищували з ПЗРК мобільні групи, а далі їх добивала авіація і вже із ЗРК, яка поряд з Києвом стояла. А зараз через те, що, скоріше за все, нестача ПЗРК — чому ми знову почали просити ракети для ППО — цей периметр стискається. Все ближче і ближче до Києва мобільні групи перехоплюють “Шахеди”. Тому в них є можливість залітати зокрема в Київ. Тому за ними потім ганяються. Причому ганяються як? Так, щоб збити “Шахед” і не пошкодити багатоповерхівки”, — каже військовий експерт.

За його словами, ракета ПЗРК чи ЗРК завдасть більшої шкоди, ніж “Шахед”. Тому в місті є певні сектори, де не можна “працювати” по безпілотниках.

“Тому така в нас біда зараз є — велика кількість “Шахедів”, частину з них ми пропускаємо. Чому не всі “Шахеди” збиваються на дальніх підступах? Скоріше за все, заощаджуємо ракети для відбиття ракетної атаки. Хоча більша частина “Шахедів” знищується. Проходять три-чотири — це, звісно, неприємно. Але коли йде 50-60 “Шахедів”, то коефіцієнт знищення в 85-95% — це хороший результат. Єдине що вони все ближче і ближче до Києва”, — каже Роман Світан.

Навіщо Росія випускає поодинокі “Шахеди”

Військовий експерт додав, що російська армія часто запускає “поодинокі” “Шахеди” — по 5-10 одиниць на місто. За словами Романа Світана, таким чином ворог намагається “промацати” нові маршрути перед масованою атакою.

“Пройшов “Шахед”, виконав завдання — значить, хороший маршрут, значить, треба по ньому запустити наступні десять. Це метод “наукового тику” іноді відбувається. І друге — ще є завдання подивитися розташування і алгоритм роботи нашої системи ППО. Розташування зенітно-ракетних комплексів, пускових установок. Нам доводиться вмикати локатори на будь-який “Шахед”. А це означає “засвітити” практично розташування. Це може бути потім цілевказівка для ракети. Побачили по “Шахеду”, що включився РЛС, точку визначили, а потім туди “Кинджал” прилетить. Приблизно так. Тому, коли мало йде, основна задача — розвідка”, — пояснив Роман Світан.

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