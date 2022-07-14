Десятки загиблих, сотні поранених та зниклих: РФ лише за 2 дні обстріляла декілька цивільних об'єктів в Україні

За 2 дні, 13-14 липня, рашисти обстріляли ракетами цивільні об'єкти у Вінниці, Харкові, Миколаєві, Запорізькій та Дніпропетровській області.

Про це 14 липня ідеться в сюжеті ТСН.19:30.

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Вінниця

Російські ракети прилетіли вдень 14 липня по центру міста. Загинули щонайменше 22 людей, серед них - троє дітей. Ще близько 90 поранених (серед них є тяжкі) і кілька десятків зниклих безвісти. На місці влучань досі триває рятувальна операція.

Харків

Росія випустила ракети по нічному місту. Зруйноване депо метрополітену на Салтівці, декілька потягів пошкоджено. У момент вибуху працівників в депо не було, тож минулося без жертв та потерпілих. Зруйновані також 3-поверхова будівля та приватне підприємство. Про запуск ракет з Бєлгорода у російських телеграм-каналах повідомляли за кілька хвилин до вибухів.

Запорізька область

Під вогнем росіян опинились Степногірськ, Новояковлівка й Кам'янське. Там пошкоджено два десятки об'єктів, серед них – приватні будинки, багатоповерхівки та селищна амбулаторія. Кілька сіл опинилися без світла. Оріхів – без водопостачання, там ворожі снаряди зруйнували водогін.

Дніпропетровська область

Ворог вдарив зі ствольної артилерії по Великій Костромці та Зеленодольську Криворізького району. Поцілили по парку та стадіону спортшколи. У місцевому ліцеї посипалися вікна. Люди не постраждали. Через постійну загрозу обстрілів у місті заборонено відвідувати пляжну та паркову зони, а пересуватись вулицями просять лише за крайньої потреби.

Миколаїв

Вранці по місту росіяни випустили одразу 9 ракет. Усі вони влучили у цивільні об’єкти: зруйновані дві школи та бізнес-центр у середмісті. Вночі окупанти атакували й інші міста Миколаївщини. У Баштанці влучили у житлові будинки, одна людина загинула. В Широківській громаді - горіли поля із зерновими. Вкотре росіяни цілять у цивільні споруди. Цього разу постраждали дві школи. Потерпілих немає, але обидва заклади восени вже не зможуть прийняти дітей. Росіяни влучили також у будівлю в середмісті. Раніше в ній був готель, нині бізнес-центр. Пощастило, що робочий день ще не почався.

Цього ранку окупанти випустили по місту 9 ракет із зенітно-ракетної системи С-300. Одна з ракет вибухнула неподалік тролейбусного депо. Уламками посікло 18 тролейбусів. Транспортники попередили про можливі відхилення у графіках руху. Прибирати сліди обстрілу вийшли комунальники.

Нагадаємо, 14 липян приблизно о 11-й годині окупанти завдали ракетних ударів по центру Вінниці. В результаті атаки загинули 22 людини (із них 3 дітей). Звернулася до лікарень за допомогою 115 осіб, госпіталізовано 64, у тому числі 3 дитини.

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