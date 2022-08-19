Росія щодня обстрілює Україну, але 24 серпня може бути особлива агресія - речник Повітряних сил

Росія може завдати масованих ракетних ударів по Україні найближчими днями, особливо 24 серпня - в День Незалежності України. Тому слід бути особливо пильним й не нехтувати повітряними тривогами.

Українцям слід бути готовими до обстрілів Росії щодня, а особливо найближчими днями, коли держава святкує 24 серпня День Незалежності.

Про це 19 серпня в ефірі ТСН.19:30 попередив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Росія завжди прив'язується як до своїх сакральних дат "побєдобєсія", так само вона і може вчинити і зіпсувати настрій українцям. Загроза завдання ракетного удару в нас є щодня. Щодня військовослужбовці Повітряних сил, всіх сил оборони на своїх позиціях несуть 24/7 бойове чергування і охороняють, ведуть бої за нашу землю. Тому будь-коли може бути цей удар", - сказав Ігнат.

Він не виключає, що "певне загострення до дня Незалежності України (24 серпня - ред.) все ж може бути".

"Ми бачимо, що Росія постійно передислоковує свої сили, то Білорусь задіяна, то Крим, ще інші. Зрозуміло, що вони особливо нічого більше не можуть робити зараз, як вчиняти ракетний терор, до якого нам треба готуватися і бути максимально пильними, максимально обережними", - закликав Ігнат.

Читайте також: