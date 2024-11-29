Росія "Шахедом" атакувала вітряки, які виробляють електрику: подробиці

В Україні активно розвивається вітрова енергетика. Зараз за допомогою вітрових електростанцій вдається балансувати енергосистему.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Який вигляд мають вітроелектростанції

ТСН побувала на найбільшій вітроелектростанції на заході України. Її зведення співпало з повномашстабним вторгенням. На початку 2022 року сюди мали завезти турбіни та інше обладнання з Німеччини. Але виробники злякалися. Обладнання довезли до кордону. А далі вже українці самі везли все на місце монтажу. Окрім робіт на вершині, ще треба було прокласти 15 кілометрів кабелю до електропідстанції.

"15 км лінії, ви працюєте з людьми, ви працюєте з земельними ділянками, по яких прокладаєте ці мережі. По-різному – десь допомогти по господарству, огорожу зробити", – каже Юрій Федак, заступник директора з розвитку групи компаній Eco Optima.

Вітряки в Карпатах

Вітряк майже 105 метрів заввишки, три метри завглибшки. Лопать 75 метрів. Потужність цього вітряка – п'ять з половиною мегават.

Вітропарк у Карпатах дає 55 мегават електроенергії. Станція здатна повністю забезпечити енергією місто зі 100-тисячним населенням. Загальна вартість проєкту – 75 мільйонів євро. Інвестували в нього порівно чеська та українська компанії. Левову частку взяли у кредит і гасити його є чим.

"Зараз ми продаємо на ринку, і наші ціни залежать від того, яка ціна ринку в конкретний день, конкретну годину", – каже Юрій Федак.

Вітряк гудить, як "Шахед" на підльоті, але нікого це не лякає. Найближчий населений пункт – за кілька кілометрів. Міжнародний досвід показує, що вітряки мають стояти щонайменше за 300 метрів від житлових будинків. А ще станції не можна зводити поблизу водойм і на шляху перелітних птахів. Тому перш ніж встановити таку станцію, місцевість ретельно вивчають екологи.

Один оберт турбіни тутешній вітер прокручує за сім секунд. Але зараз вони просто стоять. Їх зупинили вимушено. Адже енергію вітра використовують у ранкові та вечірні години пік. Коли електрики надлишок – вітротурбіни зупинють.

"Це вагома частка в загальному енергобалансі. Зараз це біля 1,9 гВт вітропотужностей, які є. Ми кажемо з окупованими потужностями", – каже аналітик Української вітроенергетичної асоціації Євген Конторщиков.

Росіяни пробували атакувати вітряки

До повномасштабного вторгнення вітроенергетика в Україні активно розвивалася. Вітряки були переважно на півдні: в Запорізькій, Миколаївській і Херсонській областях та в Криму їх чимало. Нині ж більшість в окупації і вони від’єднанні від української енергосистеми. Тепер вітрові електростанції зводять у відносно безпечних областях. Зруйнувати вітряк складніше. Вже були випадки, коли "Шахед" влучав у лопасть. Тоді з ладу виводилася одна турбіна. А решта продовжували виробляти світло. В наступні три роки є плани по нарощуванню вітроенергетичних потужностей на 4 ГВт.

"В довшій перспективі, до 2030 року, українські девелопери можуть ввести в експлуатацію 6-7 гВт електроенергії, що може покрити великий попит, зважаючи на втрати через російську агресію", – каже аналітик Української вітроенергетичної асоціації Євген Конторщиков.

Монтаж вітряків

Українські громади цікавляться вітроелектростанціями

Поміж вітряків ходять представники з різних українських громад. Це чехи знайомлять керівників українських міст з можливостями відновлювальної енергетики в рамках програми стажування "Партнерство для сталого відновлення України".

"Вчимося і показуємо гарні приклади, що вже є. Розповсюджуємо інформацію про них і таким чином показуємо, що це можливо, і можливо зайти і працювати тут, зараз, за цих умов", – каже Петр Казда, керівник фонду партнерства.

Представники громад, що за лічені метри від лінії фронту, з цікавістю розглядають вітряки. Нині від блекаутів їх рятують сонячні електростанції. Але взимку вони не завжди допомагають.

Миколаївська громада робить проєкт для лікарні. Заклад уже має сонячну електростанцією, а щоб світло було постійно, хочуть поставити ще й малі вітряки. Російські атаки на енергетику спонукають креативити та максимально розгалужувати джерела живлення настільки, щоб в окупантів не вистачило ресурсу все зруйнувати.

Живлять енергією цілі міста: на що ще здатні вітряки в Карпатах

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