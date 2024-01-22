“Росія скидає 500-кілограмові бомби на місто”: військовий розповів, що відбувається в Авдіївці

Російська армія кожного дня скидає 500-кілограмові бомби на Авдіївку. Авіаудари не припиняються ні вдень, ні вночі. Ворог не має успіху і хоче завдати максимальної шкоди.

Про це розповів Герой України, сержант 110 окремої механізованої бригади Ігор Тимощук в інтерв’ю кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

Він каже, що не був в Авдіївці до повномасштабного вторгнення. Вперше військовий побачив місто в вересні 2022 року. Тоді, за його словами, воно було зовсім інакшим.

“Ми ходили навіть без бронежилетів, без касок ходили, переміщалися по Авдіївці на автотранспорті з включеними фарами. Хлопці, які були там трошки раніше за нас, казали, що навіть на центральній вулиці світло горіло. Йшла повномасштабна війна вже, а Авдіївка було освітлена кожного вечора. Було все добре. Зараз це небо і земля. Вона знищується, просто рівняється з землею”, — розповів Ігор Тимощук.

Ігор Тимощук і Наталя Нагорна / Фото: ТСН.ua

Позиції його бригади розташовані перед містом. Тобто в саму Авдіївку українські захисники не пустили росіян, каже військовий.

“І ми їх не пустимо. Тут багато авіаударів. Вони тривають постійно, кожного ранку до десятої години і після обіду. А під вечір або вночі ще десять прольотів важкої авіації. Це 500-кілограмові бомби, які просто скидаються на Авдіївку. Вони просто її знищують. Як знищили Мар'їнку чи Бахмут. У них немає успіхів. Вони просто хочуть завдати максимального критичного урону”, — розповів Ігор Тимощук.

Він вважає, що цивільні люди, які залишаються в Авдіївці, чекають на “рускій мір”. За його словами, українські військові намагаються взагалі з ними не контактувати.

“Навіть коли десь проїжджаємо, ми намагаємося, щоб поменше вони бачили, куди ми їдемо. Ми не впевнені в цих людях. Ті, хто виїхали звідти, це люди, які, я вважаю, хочуть український мир. І вони зробили вибір. Вони розуміють, що може в будь-який момент прилетіти, і можна лишитися життя. А ті, хто там сидять, мені здається, чекають ворога”, — каже військовий.

Сьогодні Авдіївка — це суцільні руїни, розповідає Ігор Тимощук.

“Був житловий спальний район, дев'ятиповерхівки, 14-поверхівки. Вони просто знищені. Люди кинули свої домівки і росіяни просто знищили їх”, — каже військовий.

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