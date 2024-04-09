Росія скинула бомби на центр Харкова, під завалами шукають людей: усі подробиці (відео)

Куди поцілили окупанти, чи готове місто знову дати їм відсіч і чому в регіон поїхав Зеленський – в ексклюзиві TSN.ua.

Росія знову атакувала Харків керованими авіабомбами! Два КАБи прилетіли просто у самісінький центр міста – там є поранені, а під завалами шукають людей. На Харківщині перебуває і президент Володимир Зеленський. Куди поцілили окупанти, чи готове місто знову дати їм відсіч і чомув регіон поїхав Зеленський – в ексклюзиві журналіста Артема Зябкіна для TSN.ua.

Близько 14:00 у Повітряних силах забили у набат! Ворог підняв у небо тактичну авіацію, тож була загроза пуску КАБів (керованих авіабомб – ред.). Перший удар був не по Харкову, а уже ближче до третьої дня росіяни знову здійснили атаку. За кілька хвилин у мережі уже були фото та відео стовпу диму над центром міста.

Два прильоти по центральній частині міста. Попередньо – КАБи. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

У Харкові є поранені

На момент запису відомо про трьох постраждалих! Прилетіло по одному з цивільних виробництв – написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти завдали щонайменше два удари по цивільному підприємству Харкова. Попередньо – КАБ.

Є руйнування та загорання будівель.

На цю хвилину троє постраждалих, в середньому стані, усі – працівники підприємства.

Розбір завалів триває, можуть бути заблоковані люди.

Telegram-канал "Харьков 1654" публікує приблизний напрямок, звідки прилетіли російські авіабомби. Насправді, з моменту фіксації закидання до влучання проходять лічені хвилини, тож передбачити та встигнути сховатися від російських бомб дуже важко.

Врятують тільки Patriot?!

Позбутися загрози КАБів Харкову може тільки сучасна західна ешелонована ППО, зокрема американські Patriot. Цей ЗРК має велику дальність, а українські ППО-шники – досвід "полювання" на російські літаки у глибині РФ. У травні 2023-го блукаючий Patriot за лічені хвилини збив аж п'ять російських бортів: літаки і вертольоти, що потім колишній речник Повітряних сил Юрій Ігнат назвав "Брянською різаниною". Patriot дозволили би відігнати рашистську авіацію подалі від фронту та кордону.

Тим часом Зеленський також на Харківщині. Президент прибув до прифронтового регіону, щоб перевірити, як там будують укріплення. Ця тема, як ніколи, важлива для Харкова і області, адже Путін може готувати новий наступ на місто.

Зустрівся Зеленський і з військовими. Говорив як раз про оборону міста, ППО та російські авіабомби

Екстремальне будівництво

Раніше німецьке видання Bild опублікувало перші фото оборонних рубежів на Харківщині. За словами журналістів, інженери та будівельники там "працюють на знос", а перша лінія проходить лише за 10 кілометрів від кордону з РФ. Росіяни постійно обстрілюють недобудовані позиції КАБами та ФАБами, тож працівники майже не використовують техніку. На відео, опублікованому Bild, можна побачити групу з 4–5 робітників, які облаштовують укріплення за допомогою єдиного знаряддя – лопат.

Робітники облаштовують укріплення за допомогою лопат / Фото: скриншот з відео

"Небезпека тут всюдисуща, але ми повинні працювати. Треба так дивитися на ситуацію: уявіть, що навколо нас постійні вибухи, вибухають міни, а ми працюємо на свою Вітчизну. У нас немає інших варіантів – ми тут і працюємо", – слова одного з українців навели в репортажі Bild.

Чи є загроза для Харкова?

Військові ж експерти вважають, що Росія може піти на Харків, утім навряд чи обере це місце для головного удару. Експерт Bild, професор Університету бундесверу в Мюнхені Карло Масала припустив, що росіяни наступатимуть з Краматорського напрямку. До того ж обласний центр і далі страждатиме від обстрілів ЗС РФ і росіяни можуть спробувати його захопити, як Маріуполь.

"Я припускаю, що можливий наступ спочатку відбудеться через Краматорськ. Якщо це так, то шлях російським військам на Харків буде вільним. Якщо не буде нового наземного наступу, то метою Путіна може бути штурм Харкова, перетворення його на новий Маріуполь і примушування людей тікати з міста", – каже військовий експерт Карло Масала.

Частково погоджується з цим і український військовий експерт Олександр Мусієнко. Він чекає на наступ ворога на Донеччині.

На думку експерта, Харків та Вугледар стануть допоміжними або відволікальними. Таким чином росіяни будуть намагатися розтягнути українські сили.

"Саме тому я думаю, що основне угрупування діятиме у Донецькій та Луганській областях. Припускаю, що будуть бої та обміни ударами вздовж кордону між Харківською та Бєлгородською областями. Але Росії не вдасться взяти Харків в оточення, а тим більше захопити його", – наголосив Мусієнко.

Російське ж видання "Верстка", з посиланням на власні джерела раніше писало, що Путіну "не вистачає 300 тисяч рил" і саме вони підуть на Харків.

Путін хоче Харків?!

У Силах оборони ж запевняють, що загроза для Харкова і області поки відсутня, бо ворог не має там достатніх сил для просування. А The Economist стверджує, що Путін хоче перетворити Харків на "сіру зону", непридатну для життя. Саме для цього рашисти атакують місто КАБами та знищують критичну інфраструктуру обласного центру.

На YouTube–каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РОСІЯ СКИНУЛА БОМБИ НА ЦЕНТР ХАРКОВА: під завалами шукають людей! Всі подробиці!

Раніше президент Володимир Зеленський, коментуючи постійні удари РФ по Харкову, закликав світ віддати Patriot Україні.

Читайте також провідні новини дня: