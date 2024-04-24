“Росія спробує влаштувати “похід ва-банк”: Жданов попередив про масовані удари по Україні

Росія змінила тактику ударів по містам України та зосередилася переважно на прифронтових регіонах. За словами військового експерта Олега Жданова, найближчим часом ворог спробує влаштувати “похід ва-банк” та завдаватиме масованих ракетних ударів.

Коли і куди може вдарити російська армія, чи має достатньо ракет для цього, а також як і чому змінилися її атаки, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Росія змінила тактику

За словами Олега Жданова, російська армія сьогодні намагається “спіймати” якомога більше людей на вулицях, тому наносить удари переважно зранку та вдень — по житловим кварталам і об’єктам соціальної інфраструктури.

“Росії потрібна кількість жертв. Чим більше крові, тим більше, вони вважають, що в нех буде успіх. Вночі, дійсно, висока військова ефективність — це виснажливо для протиповітряної оборони і людський фактор в плані пильності. А вдень — це намагання отримати найбільший ефективний результат в плані терору населення”, — розповів Олег Жданов.

Ворог зосередився на прифронтових регіонах

Російська армія, за словами військового експерта, сьогодні переключилися на атаки по прифронтовим регіонам.

“Тому що там, по-перше, легше діставати. Ви ж подивіться, чим вони б'ють по цих регіонах. Балістичними ракетами “Іскандер” або, частіше за все, це ПВО-шні комплекси С-300 та С-400. Тому що цих ракет накліпав ще Радянський Союз, їх там десятки тисяч ракет. Це ж був основний комплекс радянської армії після Холодної війни. Ракет до нього дуже багато. Вона летить на понад 100 кілометрів, але її збити майже неможливо. Вірогідність того, що вона досягне цілі майже 100%”, — розповів Олег Жданов.

Травень може стати для України дуже “гарячим”

Сьогодні російське військове керівництво лякає атаками по Україні, зокрема збільшенням інтенсивності ударів, ударами по логістичним центрам та базам зберігання зброї.

“Я скажу, що тут більше політики, ніж військового. Вони дуже бояться. Вони розуміють, що чим більше зброї прийде, тим гірше у них буде ситуація на лінії фронту. Зараз вони поки що володіють ініціативою. А через місяць ця ініціатива може прийти до нас. Якщо ми знімемо ліміти із нашої артилерії, якщо у нас з'являться ще хоч одна ескадрилья F-16, то ми можемо почати ганяти їх в повітрі. Тому Шойгу і робить такі заяви: розповідає, скільки ми втрат понесли, що вони нам зараз влаштують масовані ракетні обстріли”, — каже Олег Жданов.

Втім, за словами військового експерта, спираючись на дані української розвідки, російська армія сьогодні спроможна влаштувати масований ракетний удар не більше кількох разів.

“Ракет не вдосталь. Ракет на декілька масованих ударів, не більше. А виробництво, про яке ми говорили — 100 ракет на місяць різного типу. Сьогодні вже є відомості, що обсяги виробництва падають. Важко сказати, скільки, тому що все залежить від чергової партії постачання. Привезли там партію чіпів контрабандою, зробили такий елемент до ракети, привезли там ще щось, зробили такий елемент. Скільки вони зберуть на кінець місяця, сказати на сьогоднішній день неможливо — 10, 20 чи 40. Чи зовсім не зберуть, будуть очікувати, поки приїдуть комплектуючі. Вони зараз працюють саме в такому режимі”, — розповів Олег Жданов.

На думку військового експерта, Росія буде продовжувати лякати ударами по Україні та спробує влаштувати “похід ва-банк” на фронті.

“Не дарма Кирило Буданов каже, що середина травня може стати для нас дуже гарячою. Тому що до цього основна маса озброєння ще не почне заходити в Україну. Ми не зможемо розгорнутися в повну силу, а вони за два тижні можуть перегрупувати війська і зібрати на одному напрямку якесь ударне угруповання і спробувати прорвати наш фронт”, — каже Олег Жданов.

Вірогідність російських ракетних ударів, за його словами, в середині травня також виросте.

“Щойно почне заходити в великих обсягах зброя, вірогідність ударів буде рости. Вони будуть намагатися бити по логістиці і складах. Принаймні з точки зору військової, якщо вони знають, де у нас основні перевалочні бази, вони будуть намагатися бити туди. Можливо, вони повернуться до того, що було на початку вторгнення, у перші місяці. Пам'ятаєте, вони наносили удари по залізничній інфраструктурі. Можливий такий варіант, я не виключаю. Обсяги будуть великі, перевезення буде здійснюватися за допомогою залізниці в тому числі”, — вважає Олег Жданов.

Росія, ймовірно, готується до атаки по Києву

За словами військового експерта, вчорашня атака безпілотниками по Київщині може бути передвісником масованого удару по Києву.

“Справа в тому, що вони зараз замінили А-50 менш потужними розвідувальними літаками. В Барановичах знову з'явилися літаки повітряно-космічних сил Росії. Два літаки Су-24МР і Су-30. Це винищувачі. Цілком імовірно, що дрони були потрібні для того, щоб ми включили свою ППО, а вони зафіксували райони, де ця ППО розташована”, — розповів Олег Жданов.

Він зазначив, що Київ завжди буде ціллю для російської армії. Адже обстрілюючи столицю навіть з нульовою ефективністю, ворог все одно тисне психологічно.

“Причому в Києві вони тиснуть не тільки на нас, українців, вони тиснуть на наших партнерів. Всі посольства працюють, іноземні представники тут. Оперативна група, яка буде контролювати постачання озброєння — 60 осіб на базі посольства. Треба, щоб вони побігали по ночах, посиділи в бомбосховищі? Треба. Це морально-психологічний тиск. Тому Київ завжди буде ціллю. Але ракет не так багато, треба обирати”, — розповів Олег Жданов.

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