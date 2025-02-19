Росія створює нові "Шахеди" з майже ракетними можливостями: експерт попередив про загрози та цілі

Росія створює новий "Шахед", швидкість якого поступово наближається до спроможностей ракети.

Як повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, Росія налагоджує виробництво аналогу реактивного Shahed-238 – ґєрань-3 з малогабаритним турбореактивним двоконтурним двигуном Tolou-10/13, що забезпечує швидкість польоту до 550-600 км/год та дальність 2 500 км.

Крім того, під час повітряної атаки проти ночі 19 лютого кияни, які мешкають на лівому березі столиці, розповіли ТСН.ua, що БПЛА, який кружляв над житловим масивом, зробив чотири кола, літав вище, ніж інші дрони, та був збитий пізніше.

Як Росія може змінити атаки за допомогою реактивних "Шахедів", чи спроможні їх збивати наші ППО та коли очікувати посилення атак — про це в коментарі для ТСН.ua розповів колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

"Думаю, тут питання спроможності Росії виготовляти в товарній кількості ці дрони. Зараз бачимо, що протягом доби ворог застосовує 150,170 та навіть більше дронів. Звісно, що серед них — не всі "Шахеди". Є "Пародії", "Гербери" — дрони-імітатори. Але тим не менш їхня кількість збільшується. Чи варто нам хвилюватись через те, що ми маємо такий тиск з боку Росії саме з використанням реактивних дронів — так", — каже Селезньов.

Експерт припускає, що мобільні вогневі групи, які зазвичай успішно збивають звичайні "Шахеди", навряд чи зможуть збивати реактивні БПЛА.

"Якщо буде збиття, то це буде скоріш військова вдача, ніж системність. Але є інший варіант. Наприклад, британські розробки. Їх можна пристосувати для збиття реактивних дронів. Такі ракети у нас є, це дуже популярна ракета, тому їх цілком можно пошукати в світі та застосовувати", — каже Владислав Селезньов.

Довго кружляють над Києвом

Про БПЛА, які на думку киян довго кружляють над містом, Селезньов відповідає так: "Це не нова тактика росіян. Дрони-камікадзе використовуються для реалізації кількох задач. Перша: ударна, для руйнування. Друга: провести розвідку на предмет наявності систем ППО та протиракетної оборони. Цілком ймовірно, що такий дрон шукав місця розташування систем ППО".

Щодо того, що дрон літав занадто високо, Селезньов каже наступне: "Для мобільних вогневих груп є певні межі ефективного використання крупнокаліберних кулеметів. Для деяких комплексів, які використовують саме ракети, є нижня межа, яка не дозволяє ефективно використовувати ті самі ракети. Ворог шукає різні варіанти використання дронів, щоб убезпечити їх. Відповідно і ми працюємо над тим, щоб максимально якісно убезпечити всі об’єкти, які є для нас важливими. Варто розуміти, що кількість мобільних вогневих груп у нас не безкінечна, слабкі місця в нашій системі ППО є".

Більше атак під час перемовин

Селезньов припускає, що тактика ударів напередодні чи під час вагомих подій вже є сталою.

"Єдиний аргумент, який визнає Путін — це аргумент сили. Відповідно, в тому числі в рамках перемовного треку Путін буде використовувати цей аргумент, як найбільш дієвий. Тому зазвичай напередодні важливих міжнародних заходів та перемовних треків використання ракетної зброї та дронів може пожвавлюватись. Згадаймо безпекову конференцію в Мюнхені — тоді було здійснено 261 бойове зіткнення на тлі того, що до цього та після їхня кількість була значно менше. В 2-2,5 рази", — резюмує аналітик.

Раніше повідомлялось про те, як рятують Київ і світ від радіації після вибуху "Шахеда" на ЧАЕС.

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