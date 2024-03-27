Росія стягнула нову техніку та змінила тактику наступу: воїни ЗСУ розповіли, що відбувається біля Авдіївки

Росіяни стягнули нову партію БМП-3 на Авдіївський напрямок. Щойно виготовлені бойові машини піхоти, які росіяни в посиленому режимі штампують на "Курганмашзаводі", бійці 47-ї бригади майстерно палять.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Маргарити Потапової.

Яка ситуація на Авдіївському напрямку

Нові БМП-3, які росіяни виготовляли в цілодобовому режимі, рота ударних БпЛА 47-ї бригади прицільно вражає на Авдіївському напрямку. Добивають ворожу броню за допомогою ПТРК "Стугна".

Гранатометникові Миколі 49 років, і пів року він у війську. Стільки ж його бригада обороняє Авдіївський напрямок. Каже, нині, щоб стримувати ворожі штурми, потрібні люди та зброя.

Воїн ЗСУ Микола

Якщо раніше ворожі війська кількісно тиснули на позиції наших оборонців, то зараз, після захоплення Авдіївки, змінили тактику.

"Вони спочатку мінометними обстрілами йдуть, закидають КАБами, потім іде розвідка невеликими групами до 10 чоловік, і потім іде основна група на штурм", – каже військовий ЗСУ "Лютий".

Командир групи "Лютий" з рідкісним імʼям Людвіг носить військову форму від початку повномасштабного вторгнення. Чоловік з угорським корінням прагне жити у вільній Україні, звільненій від росіян. Свій крайній бій, який стався кілька днів тому, називає найважчим за два роки війни.

"Нас залишилося на позиції 4 людини. В цей час лізли кацапи, лізло набагато більше, ніж нас було. Підтримкою міномета нашого вдалося відбитися від ворога", – каже він.

Знищення російської техніки

Як біля лінії фронту навчають новобранців

В перервах між бойовими виходами вояки проводять вишкіл новобранців, які поповнили лави підрозділів 47-ї бригади. Відпрацьовують тактику ведення бою, перевіряють навички вправності зі зброєю.

Орієнтування на місцевості, медицина та інженерна підготовка – все це хлопці опановують впритул до лінії фронту, щоб командири були впевненими в їхній підготовці та фаховості. Припускатися помилок тут можна, але за відтискання. Бо на полі бою кожна дрібна помилка може коштувати життя, і бійці мають це памʼятати.

Попри те, що більшість новобранців пройшли базові загальні курси бійця, ці навички та знання треба доповнювати тактикою сучасної війни, щоб перехитрити російського ворога на полі бою.

Полтавчанин Микола свій бойовий досвід здобував під час оборони Авдіївки. Новобранцям каже – після подібного вишколу впритул до лінії фронту буде легше під час штурмів та активної оборони.

Знищення російської техніки

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: І додаткова броня їм не допомагає! Новенькі БМП з російського конвеєру лізуть просто під удар ЗСУ

Нагадаємо, як американська зенітно-ракетна установка Avenger прикриває небо Донеччини.

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