Росія тероризує Україну обстрілами та зібралася в великий наступ: Жданов розповів про нові цілі Путіна

Скільки можуть тривати постійні обстріли, та коли Росія може піти в наступ.

Обстріли українських міст останнім часом почастішали. Російські пропагандисти знову закликають знищити Київ та Харків. А із настанням літа, як пише британське видання The Economist, зростає загроза нового масштабного наступу російських військ по всій лінії фронту.

Водночас Росія посилює риторику про українські і західні загрози, щоб отримати більшу внутрішню підтримку війни в Україні, повідомляє американський аналітичний центр Інститут вивчення війни. Особливо після теракту в “Крокус Сіті Холл” під Москвою.

Що задумав Путін, коли російська армія може піти в новий наступ, навіщо безупинно запускає “шахеди” і ракети по українським містам та чого чекати від ворога далі, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Що задумав Путін

За його словами, мобілізація в Росії триває, росіяни продовжують йти підписувати контракти, особливо в найбідніших районах. Втім кількість добровольців менша, ніж 2022 і 2024 року. Тому Путін використовує теракт для консолідації суспільства. Щоб переконати його, що треба йти воювати проти України.

“Давайте пригадаємо вересень 2022 року, указ Путіна. Там немає дати закінчення мобілізації і немає чисельності, скільки особового складу їм треба відмобілізувати. Тому під цей указ кожного разу підкладають наказ Міноборони Росії, який визначає терміни і кількість мобілізованих. Ще місяць тому з’явилася фотокопія указу Шойгу, не знаю наскільки вона справжня, про призов на збори 300 тисяч резервістів. Зараз від 1 квітня ми чекаємо, що Росія оголосить черговий призов контрактників на дійсну військову службу. Там може бути десь до 130 тисяч. Тому мобілізація триває. Єдине що їм треба вмовити і переконати росіян у тому, що навколо всі вороги, головний ворог – Україна, там зосереджені сили НАТО і треба їх перемогти, інакше вони прийдуть і переможуть Росію. Ось головна мета. На жаль, Путіну це вдається і непогано”, – каже Олег Жданов.

Коли Росія може піти в наступ

Військовий експерт вважає, що Росія, на жаль, може зібрати велике угруповання, щоб піти у новий наступ. Для цього, за його словами, ворогу потрібно щонайменше півроку, наприкінці літа – на початку осені.

“Вони можуть розраховувати на десь до трьох мільйонів це точно, якщо вони піднатужаться, то можуть зібрати. Питання в термінах – скільки вони будуть збирати таке угруповання. Я думаю, що навіть ці 300 тисяч вони два-три місяці будуть збирати. Потім стільки ж треба буде для формування підрозділів і для укомплектування їх технікою і озброєнням, з якими є питання. Якщо автомати є, то навіть чобіт може не вистачити на таку кількість. Давайте згадаємо, що на першу хвилю мобілізації бігали збирали форму де тільки могли”, – розповів Олег Жданов.

За інформацією від розвідки, вже понад місяць російські військкомати готують списки, нагадав військовий експерт.

“У першу чергу вони намагаються відібрати тих, хто має досвід. Це люди більш молодого віку 25-35 років, які нещодавно служили, найліпший варіант – це досвід гарячих точок. Цих людей вони будуть намагатися відправити на фронт якомога більше. Можемо очікувати в середині, а може навіть у першій половині літа, що якесь угрупування до 100 тисяч буде сформоване за рахунок мобілізованих із досвідом для початку наступальної операції. Тому що в осінь втягуватися в наступ – це не зовсім зручно”, – каже Олег Жданов.

Скільки можуть тривати постійні обстріли

За словами військового експерта, російська армія може нескінченно довго регулярно атакувати українські міста, як “шахедами”, так і ракетами різних типів.

“Справа в тому, що “шахеди” вони виробляють вже самі, і доволі багато. Остання цифра, яка з’являлася в ЗМІ – близько 400 “шахедів” на місяць можуть збирати, а сьогодні може і більше. Ракет до 100 одиниць різних типів можуть виробляти на місяць. Це останні дані, які давало наше Управління розвідки. І на грудень місяць минулого року в них залишалося 900 ракет”, – розповів Олег Жданов.

Те, що обстріли почастішали, пов’язано із тим, що Росія продовжує намагатися примусити нас до переговорів, каже військовий експерт.

“На мою думку, вони знайшли слабке місце в енергетиці. І зрозуміли, що в літній період ушкодження енергетики не менш значуще для нашої держави, ніж в зимовий період. Суспільство теж без світла, без води, є загроза техногенних катастроф в окремих регіонах, погіршення епідеміологічної обстановки ну і будь-яка промисловість, навіть малий і середній бізнес далеко без електрики не підуть. Тим більше, якщо немає регулюючої ланки в енергетиці, а це теплова і гідроелектрогенерація, то атомні станції будуть постійно відключатися автоматично блоки у випадку різких змін навантаження в мережі. А такі зміни відбуваються щонайменше двічі на добу”, – розповів Олег Жданов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News розповів, що новий наступ Росії очікується наприкінці травня або в червні. Водночас, за його словами, Україна зараз не готова до швидкого наступу РФ.

Читайте також: