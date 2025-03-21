Росія у вогні: що відомо про успішні удари Сил оборони на території ворога

ЗСУ успішно б’ють по російських авіаційних та нафтобазах! А також по ворожих системах ППО, морських суднах та гелікоптерах. Українські військові використовують стратегію, подібну стратегії США в Іраку, і в цьому полягає головний секрет, заявило видання Forbes.

Тож як українцям вдається так успішно нищити російські запаси зброї та палива, і які об’єкти вже кілька днів не можуть загасити у РФ – читайте в ексклюзиві TSN.ua.

Удар по аеродрому "Енгельс"

У четвер, 20 березня, Україна завдала потужного удару по великому російському аеродрому стратегічних бомбардувальників за допомогою безпілотників, спричинивши вибух і вогонь приблизно за 700 км від лінії фронту. Українські дрони протягом десяти тижнів здійснили три успішні атаки на цей аеродром.

Аналітик Forbes Девід Акс зауважив, що українські військові використовують стратегію, подібну стратегії, яку використовували американці в Іраку та Афганістані. Щоб запобігти засідкам із придорожніми бомбами, вони навчилися випереджати проблему і вистежувати людей, які виготовляли та розповсюджували бомби. Повна нездатність російської ППО адаптуватися до загрози з боку невеликих безпілотників робить можливими такі попереджувальні удари з боку Києва.

Відеозаписи показали потужний вибух, який поширювався з аеродрому, руйнуючи сусідні котеджі. Цей аеродром є ключовою базою стратегічної авіації РФ. Там дислокуються бомбардувальники, а також розміщені склади з ФАБ, КАБ та крилатими ракетами. Саме з нього злітають літаки, які завдають ракетних ударів по Україні.

До речі, на аеродромі "Енгельс" росіяни розмістили склад ракет на відстані 250 метрів від житлового сектора, прикриваючись цивільними. Губернатор регіону РФ Бусаргін заявив, що Саратов і Енгельс зазнали наймасовішої атаки БПЛА за весь час. Через загоряння на аеродромі також евакуйовано мешканців кількох СМТ. У Генштабі ЗСУ підтвердили, що удар був нанесений підрозділами СБУ та ССО.

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Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що в результаті удару були знищені ракетні запаси, зокрема, крилаті ракети Х-101.

"Кількість буде відома пізніше. На цьому аеродромі зберігається найбільша кількість ракет, які використовуються стратегічною авіацією для завдавання ударів по Україні", – зазначив Коваленко.

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Атака на нафтобазу в Краснодарському краї

Тим часом у росіян від 19 березня продовжує горіти нафтобаза "Кавказька" в Краснодарському краї. Площа пожежі зросла до 10 тисяч кв. м. У момент гасіння пожежі сталася розгерметизація охопленого вогнем резервуара, внаслідок чого стався вибух і викид нафти, що горіла. Пізніше вогонь поширився на другий резервуар. Один з них повністю вигорів. Як відомо, ППН "Кавказька" використовується для транспортування нафти на експорт.

Крім того, на Курщині горить і газовимірювальна станція "Суджа", вогонь видно за десятки кілометрів. Раніше ця труба використовувалась для постачання російського газу до Європи, а після блокування транзиту через територію України окупаційні війська пристосували магістральний газогін для прихованого переміщення своїх підрозділів.

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Росія звинуватила Україну в атаці на станцію "Суджа", але в Генштабі ЗСУ спростували цю інформацію. Противник підсилив свій спланований деструктивний інформаційний вплив черговою провокацією – обстріляв цей об’єкт з артилерії. Росіяни продовжують продукувати численні фейки та прагнуть ввести в оману міжнародну спільноту.

А Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко додав, що атака росіян на ГТС Суджа – це одна з перших інформаційних операцій проти України зі звинуваченням у зриві припинення вогню, якого Росія сама не дотримується з першого ж дня.

РФ поки й не планувала припиняти вогонь, але інформаційно їх завдання – перемогти в західному інфополі та звинуватити у зриві домовленостей Україну.

Нагадаємо, що вночі та вранці 11 березня безпілотники також масовано атакували Москву. Міноборони РФ повідомило, що за ніч над територією Росії нібито було збито 337 українських безпілотників, що є рекордною кількістю з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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