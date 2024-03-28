Росія умисно допустила теракт у "Крокусі"?: Буданов розповів, з якою метою влаштували бійню (відео)

Чому російські спецслужби не запобігли бійні у Підмосков’ї, звідки взялись терористи та чого досягає Кремль, звинувачуючи у всьому Україну – в ексклюзиві TSN.UA.

Путін знав про підготовку теракту в "Крокус Сіті Холі" задовго до того, як він стався! Начальник ГУР Кирило Буданов назвав точну дату, коли про нього дізналась російська розвідка, втім нічого не вдіяла! З усмішкою відповів головний український розвідник і на особисті звинувачення від окупантів! Чому російські спецслужби не запобігли бійні у Підмосков’ї, звідки взялись терористи та чого досягає Кремль, звинувачуючи у всьому Україну – в ексклюзиві журналіста Артема Зябкіна для TSN.UA.

Москва все "прогавила"?!

15 лютого 2024 року російські спецслужби доповіли керівництву, що в Росії готують теракт! У Москві все знали, але чомусь проігнорували застереження, які отримали від власного розвідуправління в Сирії. До того ж, за словами Буданова, у Москві навіть достеменно знали, звідки і якими країнами прибудуть бойовики!

"Як мінімум 15 лютого 2024 року РФ знала про підготовку. Я вам більше скажу, ця інформація пройшла через розвідуправління угруповання в Сирії. От звідти вона пішла на Москву. І нехай не розповідають казки, що це дивним чином все матеріалізувалось нізвідки", – заявив начальник ГУР МО Кирило Буданов.

Російські окупанти знали, але дали можливість терористам вчинити криваву бійню! Але чому? Буданов назвав причини!



"Для чого вони допустили, щоб це сталося – є кілька варіантів. Перше – це, як у них прийнято, боротьба "веж", аби зараз зняти кілька високопосадовців. Інший варіант – вони насправді недооцінили масштабів того, що станеться. Думали, що це буде більш локально, і хотіли звинуватити в усьому Україну", – сказав головний розвідник країни.

Окупанти саме цим активно й займаються! 26 березня Україну в теракті звинуватила друга за впливовістю людина в РФ – голова Ради нацбезпеки Ніколай Патрушев, а за ним – і директор ФСБ Олександр Бортников, який насправді і "провтикав" терористичну загрозу! Він звинуватив у теракті напряму СБУ та ГУР і заявив, що вбивство Буданова ще "попереду".

"Те, кто совершает преступления в отношении России и российских граждан, законная цель. Глава ГУР МО Украины Буданов является законной целью для ВС РФ, как и все, кто совершает преступления против России", – заявив директор ФСБ РФ Олександр Бортников.

У ГУР відповіли ворогу

У ГУР порожні кремлівські погрози сприйняли з гумором. Речник головного управління розвідки Андрій Юсов сказав, що вони сприймають ці безглузді випади як оцінку ефективності роботи управління.

"У тих заявах кремлівських старців і воєнних злочинців немає нічого нового. Власне без подібних заяв чудово відомо, що держава-агресорка, держава-терористка веде геноцидну війну проти України й так, зокрема проти воєнно-політичного керівництва нашої держави. Для Кирила Буданова це не перші подібні погрози, ну і так само це ознака ефективності його роботи, як і Головного управління розвідки Міністерства оборони України", – сказав речник ГУР МО Андрій Юсов.

Відповів Бортникову та Патрушеву і сам Буданов! Каже, що у Кремлі уже встигли змінити аж три версії того, що саме сталося у "Крокусі" і все для того, щоб хоч трохи переконливіше приплести туди Україну! Росія – непримиримий ворог, але влаштовувати "криваву бійню" цивільним Україна собі не дозволила б!



"З’явились пояснення Патрушева і Бортникова, який там звинуватив мене особисто і що це все взагалі зробила Україна. Це є нісенітницею. До речі, якщо ми торкнулись цього болючого питання, хоча це й ворог, але я не схвалюю в принципі терористичні акти проти цивільних людей", – наголосив Буданов.

Ці факти приголомшують

Тим часом найбільший теракт в історії РФ починає обростати новими цікавими подробицями, які наштовхують на те, що він міг бути інсценованим ФСБ. Так деякі користувачі Мережі знайшли приголомшливу деталь на відео, яке зняли просто у залі "Крокусу". Принаймні декілька чоловіків на різних рядах концертної зали одягнені у дуже схожі сині светри та джинси. Крім того, вони нібито не панікують, хоча "Крокус" у цей час атакують терористи. Багато хто впевнений, що це були ФСБшники у цивільному, а напад – спланована інсинуація.

От що пишуть люди з цього приводу в Мережі:

Во время теракта в Крокусе были ФСБшники!!!

В зале где должен был пройти концерт группы "Пикник", как и на всех других мероприятиях были ФСБшники. Они даже одеты в одинаковую одежду: синий свитер и джинсы.

На видео видно, как сидящие в зале под видом зрителей, очень хорошо скоординированы. И дают команды: "Двери закрывайте!" и "Закрыли?". В этот момент террористы уже были внизу и стреляли в людей.

Надо отметить профессионализм ФСБшников! Из них никто не пострадал. Хотя как могут пострадать кураторы террористов?

Згадайте лише, в чому свого часу прийшли на інтерв’ю кілери Скрипалів ГРУшники Петров і Баширов! Теж у синіх светрах! Пізніше Мережу підірвав й інший знімок! В одному з силовиків, який брав участь у затриманні терористів на Брянщині, користувачі впізнали нібито саме одного з чоловіків у синьому светрі з "Крокусу". В обох – ну дуже схожі риси обличчя, зачіска і схожий годинник на руці.



"А потом, не переобуваясь, они стали теми, кто террористов ловит. Ну вот реально, а кто им мешал проявить себя в зале? Ведь подготовка у них прям будь здоров!" – написав один з очевидців у Мережі.

Факт чи лише припущення?!

Проте все це може бути і простим збігом. По-перше, відео неякісне, вдивитися в деталі там досить важко. Так, чоловіків у синіх светрах і синіх джинсах там багато, але светри різні, тож і це не 100% доказ. Натомість особу одного зі "синьосветерників" вдалося ідентифікувати – ним виявився вчитель фізкультури з Омська.

Хто насправді влаштував теракт в Росії?

Офіційна ж версія незмінна! Путін та його шайка "провтикали" найбільший за всю історію Росії теракт, що організували радикальні ісламісти з ІДІЛ, які одразу і взяли на себе відповідальність за бійню. Але Кремль вирішив нагріти на цьому руку і звинуватити у всіх бідах Україну, ГУР та СБУ. Це нібито мало запевнити глибинних росіян у необхідності продовжувати війну, а також стати приводом для мобілізації! Раніше російське незалежне видання "Верстка" з посиланням на різноманітні джерела у силових, армійських та державних структурах РФ, писала, що Путін ставить собі за мету взяти український Харків. Для цього йому потрібно ще щонайменше 300 тисяч мобіків. Для масового ж призову силовики уже приготували все необхідне.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ⚡️ РФ УМИСНО ДОПУСТИЛА ТЕРАКТ У “КРОКУСІ”?! Буданов розповів, з якою метою влаштували бійню!

Раніше повідомлялось, що Росія формує нові військові резерви: в ISW оцінили загрозу.

Читайте також: