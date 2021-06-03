Росія успішно застосовує проти Європи "тактику салямі" - Олексій Резніков

За словами віцепрем’єра, Україні кажуть про підтримку, але будують "Північний потік-2", поставляють турбіни до окупованого Криму, відмовляються продавати нам зброю і радять вести переговори з агресором.

У 2008 році на Бухарестському саміті НАТО було проголошено політику відкритих дверей для України та Грузії. Відтоді не було зроблено нічного, щоб "роздратувати Росію". Натомість Росія напала на Грузію, потім - на Україну. Росія поглинає Білорусь, затискає три країни Балтії між диктатурою і "Північним потоком-2". Польща вже оточена з двох боків.

Про це під час заходу "Стратегія реінтеграції України для її східних регіонів" заявив віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Я питаю: яку Росію ви боїтесь роздратувати? Ту, яка на очах усього світу стягнула до наших кордонів військову армаду і досі її не відвела, не дивлячись на обіцянки? Ту, яка за 7 років перетворила окупований Крим на фортецю, повністю змінила баланс сил на Чорному морі і змінює його на Балканах, у Північній Африці, на Близькому Сході та на усьому Середземноморському просторі. Чи ту, яка брутально порушила Будапештський меморандум і перекреслила свої зобов’язання?", - зазначає Олексій Резніков.



За його словами, коли Росія збила Boeing рейсу MH17 на Сході України, вважалося, що це десь далеко. А тепер натхненний Москвою білоруський очільник вже перехоплює цивільні європейські літаки. Виглядає так, що стратегія "не дратувати" має протилежний результат.



"Хіба ні? Росія успішно застосовує проти Європи "тактику салямі". Просуваючись маленькими кроками там, де не отримує відсічі. Моє питання – ви сподіваєтесь, що Росія зупиниться? Що чи хто її зупинить? Навіщо їй взагалі зупинятися, якщо вона завжди може призначити міністра європейської країни до наглядової ради якоїсь державної компанії? На цьому тлі ЄС тримає нас на відстані. Мотивуючи, що ми недосконалі. Питання – серед тих 13 країн, які були прийняті у ЄС з 2004 року, усі були досконалі? Особливо - на момент гарантування їм європейської перспективи?", - запитує віцепрем’єр.



Олексій Резніков констатує, що за останні 2 роки підтримка ідей європейської та євроатлантичної інтеграції в Україні знизилась. Причому найбільше зниження, за його словами, в регіонах, де ця підтримка завжди була найвищою, а також серед молоді, яка завжди була проєвропейською.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявляв, що Німеччина і Франція послаблюють свої позиції щодо тиску на Російську Федерацію. Він вважає, що причиною зменшення тиску Берліна, зокрема, є економічний тиск щодо санкційної політики щодо російського газопроводу "Північний потік-2".

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