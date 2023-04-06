Росія вчергове наступила на горло власним планам: Україну вже влітку планують офіційно запросити до НАТО

Литва ухвалила резолюцію про те, що влітку, під час саміту у Вільнюсі, Україну треба офіційно запросити до НАТО. Парламентарі наголосили, що такий крок буде правильним стратегічним рішення Альянсу. Бажання Кремля завадити вступу України до НАТО вже призвело до найбільш неочікуваного розширення Альянсу - туди щойно вступила сто років як нейтральна Фінляндія, на порозі стоїть ще одна досі нейтральна країна, Швеція, та й шанси України долучитися до Альянсу оцінюють куди вище, ніж до початку повномасштабного наступу Росії, йдеться в ТСН.

Розширення НАТО, якого ніхто не уявляв ще на початку 2022 року, а Росія прагнула запобігти за будь-яку ціну, відбулося цими днями. “Саме вторгнення до України торік призвело до рішення Фінляндії і Швеції подати заявки на членство в НАТО”, - каже очільник блоку Єнс Столтенберг.

Фінляндія стала тридцять першою країною Альянсу. Це збільшило кордон НАТО з Росією рівно вдвічі, тепер він сягає 2600 кілометрів. За рік підтримка фінами вступу країни до НАТО зросла вчетверо. Фінляндію прийняли до НАТО найшвидше за всю 74-річну історію об’єднання - менше ніж за рік. Відтепер вона теж під захистом натовської ядерної парасольки, адже 5 стаття Статуту НАТО говорить: напад на одну країну - це напад на весь блок. “Ми показали світові, що він програв. Що агресія і залякування - не працюють. Він хотів, аби НАТО було меншим, а отримав протилежне”, - додає Столтенберг про історичний провал Путіна.

Розмови про те, як перемогти агресора, завжди включають і розмови про те, як виглядатиме майбутній мир. Так, дизайн майбутньої ООН Рузвельт, Черчілль і Сталін ухвалили в розпал Другої світової в сорок третьому році. Угоди, укладені в Тегерані, заклали перспективи розвитку європейських країн у мирний час. “Навіть під час Другої світової, як ви пам’ятаєте, зустрічалися і в Тегерані, і не тільки, тому потрібно говорити про те, як виглядатиме світ. І майбутній мир включатиме гарантії, включатиме нову стратегію стримування”, - запевняє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Якими мають бути ці гарантії для України, в НАТО поки спільного погляду немає. На найбільших наполягають Польща та країни Балтії, адже це насправді гарантії і їхньої власної безпеки. “На літньому саміті НАТО у Вільнюсі ми хочемо отримати додаткові безпекові гарантії, які посилять український військовий потенціал, відчуття безпеки, а крім того, підтримають бойовий дух захисників України”, - заявив президент Польщі.

Того ж дня, коли Фінляндію приймали до НАТО, у Брюсселі вперше від 2017 року відновилися офіційні переговори між Україною та Альянсом - у межах комісії Україна-НАТО. Шість років ці переговори блокувала Угорщина. У переобраного торік прем’єра Віктора Орбана - найбільш проросійська з натовських держав політика. Головна озвучена претензія Будапешта до Києва - український мовний закон, угорці вимагають його скасування, аби етнічні меншини на Закарпатті не були зобов’язані вивчати державну українську мову в школах. Але це - лише привід. “Сьогоднішня реальність не про те, як навчатимуться 8 тис. угорських школярів. Сьогоднішній угорський уряд працює паралельно інтересам російського режиму, отримує зиски, отримує енергоносії, нафту, газ за зниженими цінами, продовжує великі проєкти разом із Росією”, - зазначає колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

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Важливо пам’ятати, що саме Угорщина була передостанньою країною, яка розблокувала шлях Фінляндії до НАТО. Залежна від фінансової допомоги західних держав, вона навряд чи ризикуватиме опинитися геть наодинці - проти всіх інших членів Альянсу.

До лютого 2023 року всі спершу були переконані, потім сподівалися: Фінляндія і Швеція, які разом подали заявки, долучаться до НАТО теж разом, але цього не сталося через Туреччину.

Реджеп Таїп Ердоган висунув вимогу видати всіх опозиційних утікачів з Туреччини, яким шведи надали політичний притулок. Слідом за турками блокувати Швецію вирішила й Угорщина, якій не подобається критика, що лунає від шведів.

Нового президента турки обиратимуть у травні. У Швеції сподіваються, що до літнього саміту голів-членів НАТО у Вільнюсі щось може принципово змінитися. Про вступ України до НАТО все частіше говорять на камери, але зараз без жодних навіть найприблизніших дат. “Приоритет у тому, аби надавати українцям все, що треба, тут і зараз, для захисту. І ми продовжуватимемо працювати в тому напрямку, наближаючи їх до вступу до НАТО”, - кажуть в МЗС Великої Британії.

Для того, аби вступити до Альянсу, Україні потрібен мир, неодноразово заявляв генсек Столтенберг. Але наші ключові союзники чудово розуміють, що мир на російських умовах не працюватиме ані для нас, ані для демократичного світу. “Це має бути справедливий мир, відповідно з принципами хартії ООН: суверенітет, територіальна цілісність, незалежність. І це має бути надійний мир, а не перепочинок для Росії, аби набрати побільше людей і обладнання, і знову розпочати війну в зручний для себе час”, - переконує Держсекретар США Ентоні Блінкен.

Відтак найголовніше завдання для наших дипломатів зараз - домогтися міцних гарантій безпеки від Альянсу на перехідний період.

Останні дії Росії - погроза розмістити ядерну зброю в Білорусі та посилання Лукашенкові “Іскандерів” - лише допомагають західним партнерам зрозуміти, що іншого способу спілкування з країною-агресоркою немає.

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