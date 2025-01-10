Росія вдарила авіабомбами по Запоріжжю: усе, що відомо про страшну трагедію

Навіть на третій день після російського теракту у Запоріжжі потерпілі звертаються до лікарів по допомогу. Натепер постраждалих уже 127. У середу окупанти двома авіабомбами поцілили поруч із зупинкою громадського транспорту на жвавій вулиці, де було багато перехожих та працівників підприємства, у яких саме закінчилася зміна. 13 людей загинули на місці.

Уламками зранило грудну клітину, відірвало праву кисть — у такому стані до лікарні забрали маму пана Віталія. У чорну середу, коли росіяни здійснили теракт, 64-річна жінка опинилась поруч з епіцентром влучання ворожих КАБів, вона саме вийшла з роботи і чекала на маршрутку.

“У них в цей період змінюється зміна і вони всі виходять на зупинку. Росіяни дуже добре знали, що в цей час люди виходять з роботи, і 30 років тому і мабуть ще за радянських часів люди в той самий час виходили”, — розповів житель Запоріжжя Віталій.

Удар по Запоріжжю / Скриншот із відео ТСН

Ось це фото, одне з тих, що розлетілось мережею — скривавлені люди біля маршрутки, серед них і мама Віталія. Жінці допомогли небайдужі перехожі, аби вона не стекла кров’ю наклали джгут на руку з того, що знайшли неподалік.

“Дякую людям, які допомогли, щиро дякую. Морально мама тримається”, — розповів чоловік.

На цій вулиці було справжнє пекло — палали автівки та будівля, сипалися уламки стін і скло, а скрізь на землі — поранені люди.

“Кількість постраждалих була дуже велика, їх доводилось евакуйовувати не лише каретами швидкої, а й за допомогою цивільного транспорту, транспорту поліцейських, рятувальників, долучилися волонтери і просто небайдужі люди, які відвозили поранених до лікарень. Рятувальники ліквідували загоряння 27 цивільних автомобілів, трамвая, а також пожежу в адмінбудівлі”, — розповіла речниця ГУ ДСНС України в Запорізькій області Юлія Баришева.

Поранень дістали понад сотня людей, які саме виходили з роботи, йшли у своїх справах або чекали на громадський транспорт.

Момент влучання авіабомб зафільмував відеореєстратор у автівці, яка саме їхала по вулиці. Понад 60 поранених доправили лише в одну лікарню. Семеро з них у тяжкому стані і один пацієнт у вкрай тяжкому. У пацієнтів переломи, відкриті черепно-мозкові ураження та травматичні ампутації.

“З тих 37 пацієнтів, які залишилися у нашій лікарні на лікуванні, 9 пацієнтів перебувають у реанімаційному відділенні, двоє з яких буде переведено найближчим часом до палат хірургічного профілю. Троє постраждалих із ампутаціями травматичного характеру”, — розповіла заступниця медичного директора Таміла Ісмаїлова.

Удар по Запоріжжю / Скриншот із відео ТСН

Уже наступного ранку містяни виходять допомагати комунальникам прибирати наслідки воєнного злочину росіян. Пані Катерина не стримує сліз. Каже, вчора на зміні була її колега, вона дивом вціліла.

“Усі вікна повилітали вона просто була між стінами двома. Вона працювала, люди йшли з роботи. Страшне, жах поробили, що зробила Росія з Україною, це жах. Боже поможи Україні і всім її людям”, — розповіла працівниця підприємства Катерина Передерій.

Російські терористи вбили 13-тьох людей. На місце трагедії містяни несуть квіти в памʼять про загиблих колег, друзів та рідних.

Удар по Запоріжжю / Скриншот із відео ТСН

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