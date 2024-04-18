Росія вдарила балістикою по Дніпропетровщині: що відомо про наслідки і постраждалих

Вдень 18 квітня регіонами України поширилась тривога й ще не припинила вити сирена, як у Дніпрі пролунало кілька потужних вибухів.

Росіяни запустили по Дніпру балістику, ймовірно, це були “Іскандери”. Пролунало три вибухи. Є руйнування та постраждалі. Паралельно над містом кружляли розвідувальні дрони.

Що атакували росіяни? Подробиці розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Чим вгатили по Дніпру?

Вдень 18 квітня регіонами України поширилась тривога й ще не припинила вити сирена, як у Дніпрі пролунало кілька потужних вибухів.

Вже за мить стало відомо, що окупанти вдарили по місту балістикою. Пуски ракет “Іскандер-М” здійснили з Ростовської області РФ. Крім цього, над містом збили і ворожий розвідувальний дрон “Орлан-10”. Втім, офіційної інформації станом на момент запису відео щодо ситуації в регіоні не було. Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про поранених:

“Попередньо, через ракетний удар постраждали двоє чоловіків — 30 і 35 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Є декілька займань. Деталі — після відбою. Загроза триває. Будьте у безпечних місцях”.

Також він розповів, що пошкоджено інфраструктурний об’єкт і підприємство.

“Внаслідок ракетної атаки на нашу область в Дніпровському районі пошкоджені інфраструктурний об’єкт і підприємство”, — йдеться у повідомленні Лисака. За його словами, на об'єктах виникли пожежі. Вони досі вирують.

Фейки про влучання на Дніпропетровщині

Отож, станом на момент запису відео у місті зберігалася загроза обстрілів, над містом помітили ще один розвідувальний дрон. Збили дрон і у Криворізькому районі Дніпропетровщини, а от у Мирівській громаді уламки безпілотників пошкодили приватні будинки, автівку, гараж, господарчі споруди та газові мережі.

Ну й поки фактично нема деталей про наслідки влучань, не дочекавшись офіційної інформації, дехто почав поширювати фейки й лякати місцевих. Мовляв, нібито влучання було в промислове підприємство і існує загроза отруєння хімією. Але ці повідомлення з панічними висловлюваннями наразі не мають жодних аргументів або доказів. Тож не поширюйте панічні настрої серед населення та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації.

Жахливий удар по Чернігову

Росіяни не припиняють обстріли України. 17 квітня сталася нова трагедія — під ударом опинився Чернігів. Росіяни завдали три ракетних ударів майже по центру міста. У військовій адміністрації повідомили про загиблих та поранених, їхня кількість постійно зростала. 18 квітня кількість становила 18 осіб, ще 77 людей постраждали. На удар по Чернігову відреагував і президент України Володимир Зеленський.

Атаки по Україні і тиша від Заходу

18 квітня о 9 годині ранку голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив про завершення пошуково-рятувальної операції. Через велику кількість жертв 18 квітня оголошено Днем жалоби у Чернігові. Щодня рашисти атакують Одещину, Херсонщину, Запоріжжя, Харків, Сумщину і не тільки.... В цей час партнери лише висловлюють занепокоєність, а Україна терміново потребує засобів до ППО. 17 квітня вкотре не стримався навіть президент Володимир Зеленський.

Скільки ще партнери будуть зволікати? Скільки ще можна боятися Путіна? В Україні щодня гинуть люди! Гинуть діти!

Команда ТСН.ua щиро співчуває рідним усіх загиблих та бажає швидкого одужання постраждалим. Фільтруйте інформацію та довіряйте лише перевіреним джерелам.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПОТУЖНІ ВИБУХИ У ДНІПРІ! Росія запустила балістичні ракети!

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