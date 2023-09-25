Росія вдарила “Оніксами” по Одесі: чому ці ракети неможливо збити і куди вони можуть дістати

Ракета досягає цілі так швидко, що тривогу не встигають оголосити.

Ракетний удар по Одесі у ніч проти 25 вересня російська армія завдала, використавши ракети “Онікс”. Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, коментуючи атаку РФ, розповів, що їх майже неможливо збити.

Що потрібно знати про ці ракети, чому вони недосяжні для протиповітряної оборони, куди можуть дістати та скільки їх залишилося в Росії, у коментарі ТСН.ua пояснив військовий експерт Олег Жданов.

Що таке ракета “Онікс”

Ракета “Онікс” або П-800 – це російська надзвукова протикорабельна ракета, яку запускають з берегового протиракетного комплексу “Бастіон-П”. Він залишився у росіян з радянських часів.

“Вони розроблялися для знищення надводних цілей. Але потім були вдосконалені і сьогодні можуть застосовуватися по суходолу, тобто по цілях, розташованих на суші”, – розповів Олег Жданов.

Російський "Бастіон-П" / Фото: Associated Press

Характеристики ракети: дальність, швидкість, вага

Дальність ракети “Онікс” становить 600 кілометрів, її головна частина має вагу 300 кілограмів, а максимальна швидкість – 884 метри на секунду.

“Фактично з “Калібром” можна її порівняти. Вона дуже потужна, все ж таки 300 кг тротила – це доволі багато. Ми благаємо, щоб нам дали ракету з такою головною частиною, я маю на увазі ATACMS, а у них (росіян – ред.) майже кожна ракета така”, – каже військовий експерт.

Чи можливо збити цю ракету

За словами Олега Жданова, збити російську ракету “Онікс” дуже складно. Головна її особливість полягає у тому, що вона надзвукова і летить на коротку відстань.

“На таку коротку відстань на такій великій швидкості її можна побачити, але збити її неможливо. Вона лічені хвилини летить на максимальну дальність”, – пояснив він.

Єдине, що може спробувати збити цю ракету – це комплекс Patriot або комплекс SAMP/T, вважає військовий експерт.

“Але треба, щоб ракета потрапила в зону ураження цього комплексу. Тоді, можливо, він зможе її збити”, – зазначив Олег Жданов.

Російська ракета "Онікс" / Фото: commons.wikimedia.org

Куди може дістати ракета “Онікс” в Україні

Росіяни застосовують “Онікси” з окупованого Криму і можуть діставати звідти по українським містам у межах 600 кілометрів – тобто повністю “прострілюють” південь України.

За рахунок швидкості ракети в українських містах можуть навіть не встигнути оголосити повітряну тривогу. Тому іноді вона лунає вже після вибухів.

Скільки ракет “Онікс” залишилося в Росії

Росіяни наразі не виготовляють ракети “Онікс”, адже мають великі запаси.

“Таких ракет у Росії дуже багато. Їм не потрібно їх сьогодні виготовляти, тому що мають ще радянські запаси. Вони обчислюються сотнями штук” – розповів Олег Жданов.

Коли росіяни застосовували “Онікси”

Військовий експерт зазначив, що російська армія постійно атакує Україну ракетами “Онікс”. Перші застосування були на початку повномасштабного вторгнення РФ. Так, 30 квітня 2022 року з “Бастіону-П” окупанти обстріляли аеропорт Одеси.

“Вони припиняли, були перерви по декілька місяців, а так періодично вони цей береговий ракетний комплекс застосовують саме для обстрілів півдня нашої країни”, – каже Олег Жданов.

Ракетний удар по Одесі 25 вересня: що відомо

У ніч проти 25 вересня російська армія завдала удару по Одещині. Ворог застосував ударні дрони та два типи ракет. Під удар потрапила припортова інфраструктура, також зруйнувалася нежитлова висотка та інші об'єкти.

Відомо, що "Онікси" зруйнували зерносховища, але люди не постраждали. Пошкодження отримала візитівка Одеси – морський вокзал. У привокзальному готелі спалахнула пожежа.

Нагадаємо, речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів, що ворог підступно та зі зміною напрямків застосовував ракети по Одещині.

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