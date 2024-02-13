Росія вдарила по Києву ракетою "Циркон" 2024 року випуску: куди вона поцілила і що про це відомо

7 лютого російська терористична армія провела другий від початку року найбільший комбінований ракетний удар по Україні. По Києву вдарили і гіперзвуковою ракетою "Циркон" – заявили в Київському науково-дослідницькому інституті судових експертиз.

Про це йдеться у матеріалі військового кореспондента ТСН Андрія Цаплієнка.

Що відомо про технічні характеристики "Циркона"

Уламки "Циркона" фахівці знайшли в передмісті Києва. Його рештки пошкодили підземні кабелі. За даними оглядачів, снаряд запустили з території окупованого Криму.

Маса бойової частини ракети – понад три сотні кілограмів. А дальність польоту – більш як 1000 кілометрів.

Експерти пояснили, як визначили тип ракети

Завідувач лабораторії військових досліджень КНДІСЕ Андрій Кульчицький каже –- маркування знайшли на елементі рульового механізму ракети.

"Більше такого замка поворотного на жодній ракеті немає", – каже він.

"Цей замок і поворотний механізм, він індивідуальний для цієї ракети", – додає Олександр, експерт КНДІСЕ.

Уламки ракети

Ракета 2024 року виготовлення, кажуть експерти

Дати виготовлення свідчать – принаймні один із "Цирконів", якими обстріляли Київ, є найсвіжішою російською зброєю. Деякі деталі ракети зроблені минулої осені.

"Судячи з наявного маркування, сорок третій тиждень 2023 року", – каже експерт.

А от, власне, зібрали ракету з комплектувальних уже цьогоріч. Андрій Кульчицький, завідувач лабораторії військових досліджень КНДІСЕ пояснює – вона 2024 року виготовлення.

Уламки ракети

На жаль, елементи електроніки не збереглися, тож малоймовірно, що експерти встановлять країну або країни, звідки мікродеталі потрапили до Росії.

Ракета "Циркон" є неточною

Ракета влучила в житловий сектор на околиці Києва. Поряд – жодних військових об’єктів. Це дає підстави фахівцям вважати, що новітня гіперзвукова зброя окупантів є неточною.

"Влучання показує, що ракета не відповідає вказаним тактико-технічним характеристикам", – каже Андрій Кульчицький, завідувач лабораторії військових досліджень КНДІСЕ.

Але могло бути так, що саме по будинках мирних жителів Києва поцілили ракетою російські нелюди.

Місце удару

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ексклюзив ТСН. Росіяни по Києву вдарили надсекретним "Цирконом" – експерти КНІДСЕ.

Нагадаємо, роботи з ліквідації наслідків масованої атаки по Києву 7 лютого завершені. В багатоповерхівці, що в Голосіївському районі, загинуло четверо людей. З будинку евакуйовано 40 мешканців і 28 – врятовано.

Читайте також: