Росія вдарила по Києву ракетою "Кинджал": очевидці розповіли, як рятувались від обстрілів

Російські терористи зранку 9 березня обстріляли Київ ракетою "Кинджал". Є влучання в один з об'єктів критичної інфраструктури. Ще один вибух пролунав у Святошинському районі Києва.

Про наслідки з місця події розповіла кореспондентка ТСН Ірина Прокоф'єва.

Окупанти атакували Київ ракетами та дронами-камікадзе. Ворожий "Кинджал" влучив в обʼєкт критичної інфраструктури. Двоє осіб постраждали.

Трохи згодом на іншому кінці міста мешканці одного із будинків здригнулися від вибуху. Просто на подвір’я приземлилися уламки ворожої ракети. Юрій Калітинський в цей час гуляв з собакою.

"Я хвилювався за дружину, почав питати, чи живі. Вона каже - в групі написали горять машини, добре що ключі вкинув у кишені", - розповідає Юрій.

Його автівка могла б бути однією з цих 5, які згоріли. Але Юрій встиг швидко зорієнтуватися і відігнати авто буквально під вибухами.

Вибухи у Києві: пряме ввімкнення із місця падіння уламків ракети в одному із районів столиці

"Віддав хлопцям собаку, і там уже вибухало, я так пригинався. Уже сів в машину і відігнав її. Встиг відігнати. Тут плата була, криміналіст забрав її", - каже Юрій Калітинський.

Від самого ранку на місці падіння уламків у житловому кварталі - працюють усі служби - вони мають встановити, що саме пошкодило півторадесятки автівок, припаркованих у дворі і вибило людям вікна. За загороджувальну стрічку пропускають лише за пропискою. Решті - зась.

Від вибуху тут постраждали троє людей - екстренні служби вже надають їм допомогу. Через ранкову ракетну атак, частина киян сидить без тепла. Є перебої зі світлом у трьох районах - Голосіївському, Солом’янському та Святошинському. У КМВА кажуть - усі служби працюють для того, щоб повернути нормальне життя у столицю.

Ракетний удар по Україні 9 березня

Російські терористи 9 березня завдали масованого ракетного удару по нашій державі. Окупанти вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України. Росіяни і надалі мріють залишити українців без електрики.

У столиці зранку пролунали потужні вибухи в Голосіївському та Святошинському районах. Постраждало троє людей, двох із них шпиталізували медики.

Окупанти атакували, зокрема, Київ, Дніпропетровську, Одеську, Харківську, Запорізьку, Львівську області - загалом випустили 81 ракету.

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