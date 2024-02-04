Росія вдарила по Україні ракетами із КНДР: які в них характеристики та чим небезпечні

Військовий експерт відповів, скільки таких ракет може бути в КНДР.

Росія використала для масованого повітряного удару по Україні ракети з Північної Кореї. На озброєнні КНДР має ракети КN-23 і КN-24.

Їхня дальність оцінюється у межах 600 кілометрів, розповів у коментарі сайту ТСН.ua військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, більш детальних тактико-технічних характеристик цих ракет немає. Але є висновки західних експертів про те, що ця ракета ліпша за російську.

Скільки таких ракет у КНДР — теж ніхто не знає, каже Олег Жданов.

“Це закрита країна і там дуже важко добувати розвідувальні дані. Тим більше, що вони можуть співпрацювати з Китаєм. І, скоріше за все, так воно і є”, — розповів військовий експерт.

Олег Жданов каже, що сьогодні не існує незбивного озброєння.

“Якщо це крилата ракета, вона летить як літак. Ми знаємо, як з нею боротися. Якщо це балістична ракета, то тут суто математика, і у нас є комплекси. Так, їх набагато важче перехоплювати, тому що вони дуже швидкісні, дуже швидко летять, особливо на малій дальності. Тим не менш, у нас є засоби — той же Patriot, той же SAMP/T, які здатні збивати балістичні ракети”, — розповів Олег Жданов.

Нагадаємо, президент країни-агресорки Володимир Путін погрожує Україні новим наступом: Жданов відповів, чи може армія Росії реалізувати його божевільні ідеї.

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