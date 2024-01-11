Росія вдарила ракетами по готелю у центрі Харкова: результати прильоту шокують

Не добра ніч і не добрий ранок виявились для мешканців Харкова. Росія вкотре підтвердила статус терористичної країни. Ракети агресора влучили у будівлю популярного харківського готелю.

Про страшні наслідки нічних прильотів та що або хто був ціллю ворога розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Харків знову обстріляли

Страшні руйнування, десятки поранених цивільних, зокрема, й іноземні журналісти. Це попередні результати прильотів по Харкову. О 22:30 10 січня ворог завдав ракетних ударів по центральній частині міста. Дві ракети С-300 поцілили у будівлю готелю. Момент прильоту зафіксували відеокамери.

момент прильоту в отель, харків pic.twitter.com/DkbTD2n8oG — bichik under fire (@bichikota) January 10, 2024

Росія вдарила по готелю

До місця події одразу були направлені підрозділи ДСНС, Нацполіції та екстреної медичної допомоги. На момент їх прибуття були виявлені пошкодження будівлі готелю, а також автівок, припаркованих поруч. Площа пожежі склала близько 20 квадратних метрів.

❗Харків. 10 січня близько 22:30 росіяни завдали ракетних ударів по центральній частині міста.



Дві ракети влучили у готель.

11 людей постраждали, серед них журналіст турецького видання.



▪️Дев'ятьох госпіталізували.



▪️Працівники ДСНС врятували 2 людей та евакуювали 19. pic.twitter.com/4dFqdaDIkv — МВС України (@MVS_UA) January 11, 2024

Постраждали цивільні

Звичайно російські ЗМІ кричать про ліквідацію військо-командного пункту чи іншу маячню, накшталт цього. Проте жодного військового у готелі не було. Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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За словами начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, ціллю росіян були саме іноземні журналісти, які висвітлюють події, пов’язані з військовою агресією Росії проти України.

На жаль, інформація щодо постраждалих станом на ранок 11 січня змінилася. Відомо вже про 13 потерпілих. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що постраждалі забезпечені всім необхідним і перебувають під лікарським наглядом.

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Нічну атаку на Харків прокоментував і спікер повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. В ефірі телемарафону він зазначив, що у людей залишається дуже мало часу, коли атакує балістична ракета. А запас таких ракет у росії великий, тому найефективнішим способом боротьби з такою зброєю є знищення пускових установок.

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Результати польотів по Харкову

Результати прильотів по Харкову шокують. Про деталі руйнувань повідомили у поліції Харківської області. Перше влучання мало місце в фасадну частину будівлі, друге — з боку внутрішнього двору. Внаслідок обстрілу відбулася пожежа, яка локалізована працівниками ДСНС. Пошкоджено фасади та вікна щонайменше 5-ти прилеглих будинків, а також 8 автомобілів, розташованих поблизу епіцентру вибухів.

Крім готелю руйнувань зазнали автомобілі та житлові будинки — один комунальний, один приватний, автосалон, виробниче підприємство. Працівниками ДСНС під час ліквідації наслідків ворожого удару по готелю було врятовано 2-х поранених людей та евакуйовано 19 осіб. На місці події працювало 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 70 чоловік особового складу ДСНС.

Поліція фіксує злочини

Також на місці події працювала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. Фахівці вибухо-технічної служби вилучили уламки російських ракет типу С-300. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росія влупила ракетами по готелю у центрі Харкова! Стало відомо, хто був у будівлі!

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