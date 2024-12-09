Експерт назвав можливі дати ракетного удару РФ. Ба більше, стало відомо, які саме регіони під свій приціл поставили окупанти цього разу.

Всі подробиці розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Росія готується до атаки

Росія готується до демонстраційного удару стратегічною зброєю по заходу України або спробує атакувати Київ у проміжку між 10 та 19 грудня. Про це заявив експерт міжнародних відносин Валерій Чалий в ефірі телеканалу NTA.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росія вдарить "Орешніком" по Києву або заходу України: названо можливі дати!

За його словами, 23 листопада росіяни уже намагалися запустити другу балістичну ракету, яку Путін називає “Орешніком”, для удару по українській столиці, але запуск був невдалим. Водночас він зазначив, що ймовірними цілями для завдання удару можуть бути західні регіони України, оскільки в Кремлі прагнуть продемонструвати далекобійність своєї зброї, яка може досягати європейських країн.

"Тепер [ціллю для удару] знову може бути Київ, але швидше - місцевість між Львовом і Ужгородом, Карпати."

При цьому він зауважив, що “не знімається з порядку денного демонстрація випробування тактичного ядерного боєзаряду”.

"Це не нагнітання якоїсь ситуації, не підігрування Москві. Це реалії, щоб продемонструвати Дональду Трампу і Америці, а насамперед Європі, свої позиції."

Погрози від Путіна

До слова, такі прогнози експертів не безпідставні. Адже нещодавно російський диктатор пригрозив Україні через удари вглиб території країни-агресорки Росії. Зокрема, "фюрер" заявив про можливі удари по Києву.

З його слів, російський Генштаб та Міноборони наразі підбирають цілі для ударів на території України цією новою ракетою. Окрім того, "фюрер" цинічно наголосив, що нібито дії Москви щодо атак на Україну викликані провокаціями Києва. Зокрема, висловився диктатор Росії, ударами вглиб його країни.

Цікаво, що воює диктатор нібито із НАТО, втім ударів завдає по Україні. І погрози свої він вирішив підсилити цифрами. Після масованого ракетного удару по Україні кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ виробляє в десять разів більше ракет, ніж усі країни НАТО разом узяті. Держава-агресорка планує на 25-30% наростити виробництво наступного року. Він додав, що у Росії можуть з'явитися нові ракетні комплекси. Мовляв, "клієнт може бути незадоволений".

За словами Путіна, РФ неодноразово говорила про те, що удари західною далекобійною зброєю означатимуть пряме залучення НАТО до конфлікту.

Серійне виробництво "Орешніка"

Російські "Орешніки" стали головним пунктом у погрозах Путіна. Так і саміті ОДКБ він заявив, що Росія розпочала серійне виробництво цих ракет. За словами російського диктатора, зараз у них є ще кілька готових до застосування систем, подібних до "Орешніка".

Путін сказав, що Росія продовжить бойові випробування цих ракет у відповідь на дії противника. Він наголосив, що Москва завжди відповідатиме на удари противника. Очільник Кремля пригрозив, що у разі масованого застосування "Орешніка" потужність удару буде порівняна з ядерною зброєю. Президент Росії також наголосив, що Генштаб РФ та Мінубивст наразі підбирають цілі для ураження цими ракетами на території України. А ще Путін пофантазував, що найближчими роками в РФ з'являться нові гіперзвукові системи, які за своїми характеристиками "не матимуть аналогів у світі".

Фото: ТСН.ua

Погрози від російських політиків

Нагадаємо, що днями усьому світу погрожували і вірні піддані російського диктатора. Ґвалту було чимало, але давайте по черзі. Днями американське видання "The New York Times" опублікувало дуже цікаву статтю. У ній йдеться про те, що ще чинний президент США Джо Байден намагається витиснути максимум допомоги для України до завершення своїх повноважень, які добігають кінця на початку 2025 року.

Оскільки Україна просила надати як гарантії безпеки запрошення приєднання до НАТО, а за час каденції Байдена цього не вдалося зробити і це малоймовірно під час президентства Трампа, тому низка американських чиновників припускає, що нинішній президент США може повернути Україні ядерну зброю, яку було вилучено після розпаду СРСР.

Реакція України

Щоб ви розуміли, тоді ж у Офісі президента України наголосили, що метою є не отримання ядерної зброї, а остаточне завершення війни та встановлення безпеки через ліквідацію Росії як агресора. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю 24 каналу. Подоляк зазначив, що сьогодні можливе те, про що 5-10 років тому ніхто й подумати не міг. За його словами, європейці виростили монстра під назвою Російська Федерація, співпрацюючи з нею, приймаючи корупційні гроші та дозволяючи монополізувати енергетичну інфраструктуру, навіть попри заборони третього енергопакета. Він додав, що Європа намагалася зробити з РФ партнера, а тепер цей "партнер" заливає кров’ю Східну Європу.

Подоляк зазначив, що для реалізації цього сценарію Україна має високотехнологічну зброю, однак необхідна її достатня кількість для забезпечення потреб Сил оборони. Водночас він підкреслив, що про передачу Україні ядерної зброї не йдеться.

Реакція Росії

Але, попри слова Подоляка, на Росії зчинився ґвалт. Зокрема, експрезидент РФ та член Радбезу Дмитро Медведєв обізвав чинного президента США Джо Байдена через загрозу появи ядерної зброї в Україні. Він пригрозив "конфліктом" та застосуванням російської "ядерки". Публікація Медведєва з'явилась зранку 26 листопада.

Медведєв визнав, що РФ – "найбільша ядерна країна світу" – напала на без'ядерну Україну, і назвав зміну такого статусу "абсурдом". Член російського Радбезу пригрозив, що "буде ядерний конфлікт", якщо лунатимуть загрози передачі зброї. Також він пояснив, що Кремль готовий застосувати п. 19 оборонної доктрини РФ, якщо "ядерка" все ж опиниться в Україні.

Фото: ТСН.ua

Пєсков і його “поради”

А тим часом речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що в Росії вкрай негативно ставляться до повідомлення газети New York Times про те, що деякі американські чиновники нібито пропонують повернути Україні ядерну зброю.

Він також звернув увагу, що згадані висловлювання мають анонімний характер. Крім цього, Пєсков прокоментував побоювання низки західних політиків щодо того, що між РФ та їхніми країнами може початися ядерна ескалація. Ці побоювання виникли після того, як РФ вдарила по Дніпру ракетою "Орешнік".

Тим часом диктатор Білорусі Олександр Лукашенко попросив очільника Росії Володимира Путіна розмістити на території РБ балістичні ракети "Орешнік".

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