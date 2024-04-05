"Росія веде війну на ураження": Терехов прокоментував чутки про евакуацію та новий наступ на Харків

На тлі низки новин про ймовірний наступ росіян на Харків з метою захоплення, мер міста Ігор Терехов в коментарі для ТСН.ua розповів про ситуацію в місті та прокоментував те, чи буде евакуація з деяких районів міста.

"Це так звана ІПСО Росії проти України, вона постійно підтримується Росією для того, щоб люди були в паніці, хвилювались. Це інформаційний фронт та інформаційна війна, - каже очільник Харкова, коментуючи новини про ймовірний наступ росіян на саме місто Харків. – Людям треба роз'яснювати, що це брехня, треба заспокоювати, щоб не було хвилювань".

Резюмуючи, Ігор Терехов каже, цитуючи Головнокомандувача ЗСУ, що якщо у росіян є думки захоплювати Харків, то цей наступ для них буде фатальним.

На питання про те, чи збільшується останнім часом інтенсивність атак по місту, Ігор Терехов відповів: "Можно об'єктивно сказати, що росіяни почали використовувати нову зброю – КАБи. До певного часу Харків обстрілювали тільки С-300, потім почали "шахедами", балістикою. Вони ведуть війну на ураження. У нас були випадки, коли ми не могли рахувати кількість обстрілів, коли в 2022 році росіяни стояли навколо Кільцевої дороги. Не було можливості порахувати того, скільки по Харкову летіло всього..."

На питання про те, чи є потреба у евакуації мешканців окремих районів Харкова, Ігор Терехов відповів так: "Ніякої евакуації немає. Новини про це – інформаційна війна. Розповсюдження інформації про евакуацію навмисно робиться, щоб люди хвилювались. Інформація про евакуацію – фейки та інформаційна війна проти Харкова та проти України".

До цього очільник міста додає, що в Харкові наразі непроста ситуація з постачанням електроенергії в домівки містян.

"Є віялові вимкнення, напруги не вистачає. Електроенергія подається за графіками. Щодо всього іншого – ми запустили декілька тролейбусних маршрутів, працюють автобусні маршрути, працює метрополітен", - каже міський голова.

За словами Терехова, не викликає занепокоєння ситуація і з ядерною установкою "Джерело нейтронів", яка була знеструмлена через обстріли путінською армією.

"Радіаційної загрози немає", - коротко відповів Ігор Терехов.

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