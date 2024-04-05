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"Росія веде війну на ураження": Терехов прокоментував чутки про евакуацію та новий наступ на Харків

"Росія веде війну на ураження": Терехов прокоментував чутки про евакуацію та новий наступ на Харків

Мер Харкова Ігор Терехов називає новини про ймовірний наступ росіян частиною ворожої ІПСО. Колаж ТСН.ua

Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував новини про ймовірний наступ росіян та розповів, як живе місто під постійними обстрілами.

На тлі низки новин про ймовірний наступ росіян на Харків з метою захоплення, мер міста Ігор Терехов в коментарі для ТСН.ua розповів про ситуацію в місті та прокоментував те, чи буде евакуація з деяких районів міста.

"Це так звана ІПСО Росії проти України, вона постійно підтримується Росією для того, щоб люди були в паніці, хвилювались. Це інформаційний фронт та інформаційна війна, - каже очільник Харкова, коментуючи новини про ймовірний наступ росіян на саме місто Харків. – Людям треба роз'яснювати, що це брехня, треба заспокоювати, щоб не було хвилювань".

Резюмуючи, Ігор Терехов каже, цитуючи Головнокомандувача ЗСУ, що якщо у росіян є думки захоплювати Харків, то цей наступ для них буде фатальним.

На питання про те, чи збільшується останнім часом інтенсивність атак по місту, Ігор Терехов відповів: "Можно об'єктивно сказати, що росіяни почали використовувати нову зброю – КАБи. До певного часу Харків обстрілювали тільки С-300, потім почали "шахедами", балістикою. Вони ведуть війну на ураження. У нас були випадки, коли ми не могли рахувати кількість обстрілів, коли в 2022 році росіяни стояли навколо Кільцевої дороги. Не було можливості порахувати того, скільки по Харкову летіло всього..."

На питання про те, чи є потреба у евакуації мешканців окремих районів Харкова, Ігор Терехов відповів так: "Ніякої евакуації немає. Новини про це – інформаційна війна. Розповсюдження інформації про евакуацію навмисно робиться, щоб люди хвилювались. Інформація про евакуацію – фейки та інформаційна війна проти Харкова та проти України".

До цього очільник міста додає, що в Харкові наразі непроста ситуація з постачанням електроенергії в домівки містян.
"Є віялові вимкнення, напруги не вистачає. Електроенергія подається за графіками. Щодо всього іншого – ми запустили декілька тролейбусних маршрутів, працюють автобусні маршрути, працює метрополітен", - каже міський голова.

За словами Терехова, не викликає занепокоєння ситуація і з ядерною установкою "Джерело нейтронів", яка була знеструмлена через обстріли путінською армією.

"Радіаційної загрози немає", - коротко відповів Ігор Терехов. 

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