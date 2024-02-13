Росія вербує на війну піратів та мешканців джунглів: експерт про нову загрозу для України

Окупанти знаходять важелі впливу на тих іноземців, які приїздять до Росії.

Після оприлюднення військовими фотографії полоненого африканця, який воював на боці Росії в Україні, в спецслужбах назвали країни, громадян яких вербують окупанти.

"В Україні на стороні ворожої армії фіксувались громадяни Сомалі (частина з них, як відомо, заробляє піратством – Ред.), Сьєрра-Леоне, Сирії, громадяни пострадянських країн", - розповів в коментарі для ТСН.ua представник ГУР МОУ України Андрій Юсов.

Своєю чергою, в спецслужбах також кажуть, що попередньо не підтверджується інформація окремих західних ЗМІ про те, що в Україні на боці Росії воює начебто близько 15 тисяч непальців.

"Ця цифра потребує уточнення, але попередньо можемо сказати, що дані перевищені. Вербування Росією є, але також маємо відомості про те, що не в такій кількості", - повідомило джерело ТСН.ua в одній з військових структур.

Своєю чергою, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прогнозує, що Росія продовжить вербування іноземців.

"Росія таким чином отримує дешевий ресурс. Найманців вони можуть вербувати навіть не в інших країнах, а на території Російської Федерації. Можуть вербувати тих, хто приїздить туди", - каже Олександр Коваленко.

Та додає: "Я не виключаю навіть і такого варіанту, що вони можуть вербувати найманців безпосередньо в Сирії, в країнах Африки, де працює ПВК "Вагнер". Тут дуже цікава процедура компенсації їхньої загибелі. Якщо говорити про середньостатистичного росіянина, то родина загиблого повинна отримати свою білу "Ладу". У випадку з іноземцями все набагато простіше. Іноземцю компенсацію набагато простіше не виплачувати".

За оцінками Коваленка, Росія буде вербувати іноземців в такій кількості, скільки взагалі буде бажаючих. Як відомо, в обмін на це РФ може пропонувати найманцям гроші або громадянство Росії.

Чи цікаві іноземні найманці Росії для обміну

На це питання Олександр Коваленко відповідає так: "Цікавий момент. Іноземцем може виявитись найманець, який підписав контракт з Росією. Якщо про полон дізнається представництво країни, громадянином якої є людина, то можливий тиск щодо обміну. Про росіянина Росія може забути, а про іноземця може не вийти забути. Такі країни як, наприклад, Непал можуть підняти гвалт".

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