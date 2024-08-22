Росія вичерпує свій мобілізаційний потенціал – Роман Безсмертний 

Зокрема, Кремль підвищив виплати, які тепер доходять до $10-20 тис за перший місяць.

У Держдепі попередили, що вже найближчими днями Росія може завдати ракетного удару по цивільній інфраструктурі та урядових об’єктах України. США це пов’язують із Днем незалежності. Однак, не виключено, що це може бути й помстою Кремля за Курщину.

Операція ЗСУ в російській Курській області триває вже третій тиждень. Абсолютно очевидно, що успішні дії України продемонстрували Заходу, а також, що не менш важливо, таким країнам як Китай (який є на боці РФ у цій війні), що ресурси Кремля не безмежні. ТСН.ua вже писав, що Росія перекинула на Курщину, в тому числі з Донецького напрямку, кілька бригад – це близько 5 тис. військових. Минулого тижня міністр оборони Литви зазначав, що Москва перекидає війська навіть з Калінінграда. Але для відновлення контролю над Курщиною Росії може знадобитися до 20 тис. військових.

Все це вказує на брак резервів у Росії. Саме тому Кремль посилив рекрутинг служби на контракті, збільшив кількість агітаційної реклами та підвищив виплати, які тепер доходять до $10-20 тис за перший місяць. Такі гроші, підписавши контракт, можна буде отримати до 1 грудня – такі строки встановило Міноборони РФ. Якщо такі заходи не дадуть результату, до кінця року Путіну, вочевидь, доведеться оголошувати "другу" велику хвилю мобілізації, як це вже було у вересні 2022 року. Принаймні про це повідомляють західні ЗМІ.

Операція ЗСУ на Курщині ще далеко не завершена. Ні задум, ні її мета на сьогодні не оголошені. Але про перші наслідки для Росії говорити вже можна - за 11 років війни проти України, Росія вичерпує свій мобілізаційний потенціал. До того ж, після Курської операції тема російського ядерного шантажу більше не працює.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів український дипломат, політик і викладач Роман Безсмертний.

По-перше, за словами Романа Безсмертного, це абсолютно правильна дія в нинішніх умовах, що стимулює реалізацію багатства розумів західних журналістів та аналітиків, які після початку української операції на Курщині дуже оживилися. Це набагато продуктивніше, ніж писати про якісь мирні переговори, до яких у Москві ніхто не збирався.

По-друге, очевидно, що на Курщині збиралося певне російське угрупування (в російських медіа з’являлися інтерв’ю родичів начебто зниклих без вісти строковиків, яких відправили на Курщину ще два місяці тому – ред.). Яка його мета була? Проводити даремно час сидячи на кордоні, демонструючи силу силенну? Здійснити наступ?

За словами Романа Безсмертного, Росія стає в ступор, коли знаходяться асинхронні, нелінійні рішення, яким є операція ЗСУ на Курщині. Так само Кремль діяв, коли Україна потопила крейсер "Москва", коли українські безпілотники почали залітати на тисячі кілометрів вглиб території Росії.

"Це яскраве свідчення дирявості, штучності того, що називається Росія, чим був Радянський Союз, імперська Росія. Це як цей солдат-строковик російської армії, який зустрів українські війська під час Курської операції. Подивіться на його зовнішній вигляд: ні сучасного шолома; ні бронезахисту; ні зброї. Тобто, є точка, на якій сконцентровано все, - це Донбас. Зроби два-три кроки вправо-вліво, і все це виглядає як колос на глиняних ногах", - зауважує Роман Безсмертний, додаючи, що перенесення війни на територію ворога - один із ключових компонентів проведення військових операцій.

Нагадаємо, військовий аналітик видання Юліан Рьопке заявив, що диктатор РФ Володимир Путін вже зовсім скоро буде змушений оголосити "таємну" мобілізацію. З його слів, це стає очевидним на тлі численних втрат, яких зазнала російська армія за останній час, особливо після подій в Курській області.

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