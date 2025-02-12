Росія відповіла на заклик закінчити війну 2025 року: чи триватимуть обстріли Києва

Після ранкової ракетної атаки на Київ 12 лютого "Іскандерами" експерти назвали ймовірні сценарії розвитку подій найближчим часом.

Військовий експерт Олександр Мусієнко в коментарі для ТСН.ua висловив думку, що цей удар міг бути, зокрема, й російською відповіддю президенту США Трампу, який закликав швидше знайти способи закінчити війну.

"Росія діяла класично і провела чергову терористичну атаку. Ціллю будь-якого терору є, зокрема, тиск, залякування і створення інформаційної картинки. На думку й логіку Путіна, це має продемонструвати силу, яку зараз має Кремль. Те, що вони мають ракети, те, що вони можуть обстрілювати українську столицю, мовляв, у них є можливості тиснути на Україну, і Захід має враховувати російську позицію, коли будуть говорити про можливе припинення війни", – каже Олександр Мусієнко.

Він зазначає: "Це (атака – Ред.), до речі, є відповіддю президенту США Дональду Трампу, який закликав знайти способи швидше закінчити війну 2025 року. Ми бачимо те, як на це відповідає Росія. Вони показують, що не зацікавлені в реальному мирі".

На думку військового експерта, з Росією, Путіним не можна просто домовитися.

"На нього можна лише натиснути додатковими пакетами зброї та санкцій. Усе. Лише після цього, можливо, він піде на якісь поступки", – висловлює свою думку Мусієнко.

Як зміниться кількість обстрілів незадовго до переговорів

"Ми бачимо чітку хронологію подій. Щойно США, Дональд Трамп розповідають, що відбуваються певні події, що можна швидше дійти до настання миру, що начебто є прогрес з Росією – Росія завдає ударів", – зазначає аналітик.

Він наводить приклади: "Згадаймо те, щойно Трамп був обраний президентом, Росія завдала удару "Орешніком", надіславши йому відповідні сигнали. Таким чином РФ просто демонструє, що вона бажає подальшої ескалації, продовження війни. Щоб це зупинити, потрібна зворотна реакція Заходу в більшій підтримці України та виходу на позицію "мир через силу".

Є і поки будуть

На думку політолога Володимира Фесенка, не кожна ракетна атака має геополітичний сенс.

"Не треба шукати в кожній ракетній атаці Росії якийсь таємний політичний сенс. Безумовно, іноді він є, додатково, наприклад, під час візиту британського прем’єра. Це був привіт британцям, демонстрація того, як Росія реагує на угоду", – каже в коментарі для ТСН.ua Фесенко.

Він продовжує: "В цьому разі, я думаю, що такі удари були, є і будуть. Якщо б це був масований удар, 100 ракет, тоді б я шукав конкретний сенс. Те, що Росія тиснутиме силою і військовими діями на переговори – в мене немає сумнівів. Так було 2014-го, 2015-го і буде зараз. Ракетами б’ють по настроях суспільства, по людях. Ось де головна мішень. Щоб люди більш емоційно реагували".

Чим ближче до переговорів, тим більше обстрілів?

На це запитання політолог висловив таку думку: "Це залежить від наявних ресурсів Росії. Вони теж не безмежні. Було б більше ресурсів, то було б більше обстрілів. Я б не шукав якогось таємного сенсу в сьогоднішньому обстрілі. Декілька ракет – це не геополітичний аргумент".

За словами Фесенка, насправді від Трампа очікувати варто лише одного – найближчими місяцями він спробує підштовхнути Росію і нас до певного компромісного плану закінчення війни.

"А от чи вийде у нього – це велике питання. Якщо не вийде, умовно, до літа, тоді подивимося, як він діятиме далі. Є ризик того, що він просто махне рукою і скаже, що хай цим займаються європейці або китайці. Він імпульсивний", – зазначає політолог.

Він підкреслює: "Вірогідність того, чи вийде у нього, це залежить від того, чи вдасться нам зупинити російський наступ на сході, на Донеччині. Залежить від того, чи буде спроможний Трамп натиснути на Путіна не словами, а економічно, політично, шляхом відновлення воєнної допомоги Україні. Буде залежати і від внутрішньої ситуації в Росії, зокрема від економічної. Ось чинники, які впливатимуть на розвиток подій, зокрема на ймовірність якихось мирних домовленостей. Відмахнутися Трамп може в тому разі, якщо буде глухий кут, якщо зрозуміє, що нічого не вийде".

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