Росія віджимає села на Донеччині, а ЗСУ стоять на Курщині: військовий відверто відповів, навіщо нам ворожі території

Ми бачимо як на Донеччині Росія віджимає село за селом. Водночас українські військові стоять на Курщині.

Як це можливо, в інтерв’ю ТСН розповів військовий 80-ї десантно-штурмової бригади Ярослав Вакалюк.

Військовий зазначив, що не може коментувати обстановку на Донеччині, тому що не має оперативної інформації.

“Може трохи некоректне буде порівняння, але я завжди кажу, що війна — це шахова партія. І тут же ж питання в тому, що ми маємо певний ресурс, тобто ми повинні його ефективно застосувати. Тому я завжди кажу, коли, наприклад, хтось говорить, навіщо ми ліземо на Курщину, коли в нас тут є оце, я завжди кажу так: ви коли граєте в шахи, противник вам намагається нав'язати свою гру. Якщо ви йдете на нав'язану гру, то скоріш за все, противник вас веде. Якщо ви виходите з-під його контролю, нав'язуєте йому свої правила, а в даному випадку, я вважаю, що ми змогли хоча би частково, але нав'язати, тому що якщо він такий ресурс зараз направляє саме на територію Курської області, то ми все-таки якісь правила своєї гри їм нав'язали. То це в принципі більш якась позитивна історія”, — каже військовий.

За його словами, важко сказати, чому така ситуація склалася на Донецькому напрямку — можливо, нам не вистачає трохи там ресурсу і так далі.

“Але, вибачте, ми менша країна, як би там не було. Мені ця історія дуже болить, тому що я розумію, коли в нас значно менший ресурс, але ми при цьому можемо завдавати їм більше шкоди ніж вони нам, ну то ми начебто правильно робимо, справляємося. Я би хотів би, щоб в нас взагалі було нуль втрат, щоб в нас ніхто не гинув, а ворог просто в один момент весь загинув. Але це неможливо зробити фізично”, — розповів Ярослав Вакалюк.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Що там КУРЩИНА? Чи потрібна ще для переговорів?

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