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Росія віджимає села на Донеччині, а ЗСУ стоять на Курщині: військовий відверто відповів, навіщо нам ворожі території

Росія віджимає села на Донеччині, а ЗСУ стоять на Курщині: військовий відверто відповів, навіщо нам ворожі території

Ярослав Вакалюк

Чому росіянам вдається просуватися.

Ми бачимо як на Донеччині Росія віджимає село за селом. Водночас українські військові стоять на Курщині. 

Як це можливо, в інтерв’ю ТСН розповів військовий 80-ї десантно-штурмової бригади Ярослав Вакалюк.

Військовий зазначив, що не може коментувати обстановку на Донеччині, тому що не має оперативної інформації. 

“Може трохи некоректне буде порівняння, але я завжди кажу, що війна — це шахова партія. І тут же ж питання в тому, що ми маємо певний ресурс, тобто ми повинні його ефективно застосувати. Тому я завжди кажу, коли, наприклад, хтось говорить, навіщо ми ліземо на Курщину, коли в нас тут є оце, я завжди кажу так: ви коли граєте в шахи, противник вам намагається нав'язати свою гру. Якщо ви йдете на нав'язану гру, то скоріш за все, противник вас веде. Якщо ви виходите з-під його контролю, нав'язуєте йому свої правила, а в даному випадку, я вважаю, що ми змогли хоча би частково, але нав'язати, тому що якщо він такий ресурс зараз направляє саме на територію Курської області, то ми все-таки якісь правила своєї гри їм нав'язали. То це в принципі більш якась позитивна історія”, — каже військовий.

За його словами, важко сказати, чому така ситуація склалася на Донецькому напрямку — можливо, нам не вистачає трохи там ресурсу і так далі. 

“Але, вибачте, ми менша країна, як би там не було. Мені ця історія дуже болить, тому що я розумію, коли в нас значно менший ресурс, але ми при цьому можемо завдавати їм більше шкоди ніж вони нам, ну то ми начебто правильно робимо, справляємося. Я би хотів би, щоб в нас взагалі було нуль втрат, щоб в нас ніхто не гинув, а ворог просто в один момент весь загинув. Але це неможливо зробити фізично”, — розповів Ярослав Вакалюк.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Що там КУРЩИНА? Чи потрібна ще для переговорів?

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