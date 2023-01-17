"Росія використає новітнє озброєння": експерти прокоментували гучні заяви ексрадника Путіна

Нещодавні гучні заяви колишнього радника президента РФ Андрія Ілларіонова (в інтерв’ю для Ютуб-канала "Андрій Шелест") про те, що масштабний етап війни ще попереду, про використання Росією новітнього озброєння та залучення близько 600 тис.-700 тис. особового складу прокоментували українські військові експерти. На їхню суб’єктивну думку, далеко не все так однозначно, як припускає Іларіонов.

Про це експерти розповіли в коментарі для ТСН.ua.

"Немає "хороших русских". Я не вірю в те, що можуть бути росіяни з демократичним способом мислення, - каже військовий експерт Петро Черник. - Те, що йому (Ілларіонову – Ред.) формують антипутинський образ – це може бути довготривала стратегічна та філігранно якісна інформаційно-психологічна операція. Класичний спосіб доведення від супротивного. Або ворог мого ворога – мій друг. Це далеко не так".

Черник аргументує свою позицію, наводячи таки приклади з цифрами: "Росія на найвищій точці своєї мілітарної могутності. Авіацію усіх можливих класів зі стратегічними ракетоносцями застосували? Застосували повністю. Немає ні одного кластеру авіаційної техніки, котрий би не був застосований проти України. 11 класів стратегічних неядерних ракет, починаючи від найдалекобійнішої Х-101 і закінчуючи Точкою-У, застосували. Переходимо далі. На початок цієї війни російська армія мала на марші 3400 танків. Більше 3100 знищено в Україні за 10 місяців, в той час як в Афганістані за 10 років було знищено 147 машин. На початок цієї війни росіяни мали в межах 5,5 тисяч робочих артилерійських стволів. 2 тисячі вже знищено українцями. З понад 20 мільйонів снарядів, котрі вони мали на початок цієї війни, використали більшу половину. Їм треба до 60 тис. снарядів на день, а вони в місяць можуть виробляти максимум 125 тисяч. Не більше. Вони зняли з консервації Т-62, зняли з консервації артустановку Д-1 1943 року розробки. Є підтверджені випадки, що їх військовослужбовці озброєні рушницею Мосіна 1981 року. Виникає логічне запитання про те, який клас зброї, який у них є, вони не застосували проти нас? І що, крім величезної людської хвилі, старого радянського мотлоху і ядерної зброї вони ще можуть застосувати? Для мене все однозначно – Ілларіонов стратегічно граючий агент Москви, якому ліплять дуже правильний образ антипутинського борця. Я можу помилятись, тому як не маю жодних доказів. Підкреслюю, це виключно аналітичний висновок, експертна суб’єктивна точка зору. Я не вірю в образи антипутинських демократів. На мій погляд, це – висококласне якісне ІПСО, щоб посіяти серед нас, українців, паніку і страх. Якби у них були така зброя та потужності, вони б досягнули такої мети за три дні. Велетенський людський масив у них ще є і нам його доведеться перемолоти".

Своє чергою, інший експерт, колишній речник Генштаба ЗСУ Владислав Селезньов так прокоментував нам заяви Ілларіонова: "Чи має пан Ілларіонов доступ до такого рівня та об’єму інформації як, наприклад, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний? Думаю, що ні. Кожний експерт має право висловлюватись з приводу тих чи інших подій, спираючись на власний досвід, на власну інсайдерську інформацію".

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