Росія випустила по Україні понад пів сотні ракет та дронів: все, що відомо про потужну атаку

Вночі та під ранок 11 квітня країна-терористка атакувала Україну десятками дронів та ракет. Головною мішенню були енергооб'єкти у східних, центральних та західних областях.

Де лунали вибухи, чи є постраждалі і скільки повітряних цілей вдалося збити ППО - зібрав ТСН.ua.

Куди цілився противник

Окупаційні війська знову били по енергетичній інфраструктурі. За даними ДТЕК, Росія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК, які отримали серйозні пошкодження. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Міністр енергетики Герман Галущенко уточнив, що під ударом окупантів були енергооб'єкти передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

"Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях. Енергетики вже працюють над усуненням наслідків", - написав він на сторінці у фейбук.

По яких областях била Росія

Президент України Володимир Зеленський розповів, що росіяни били по Київській, Львівській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській, в Івано-Франківській та Харківській областях.

Частину ракет і "шахедів" вдалося збити. На жаль, лише частину. Російські терористи знову цілили саме по об’єктах критичної інфраструктури. Був черговий підлий ракетний удар по Харкову та Харківській області. Мішенню стали також об’єкти в інших областях", - написав глава держави.

Зеленський закликав західних партнерів не "заплющувати очі і не вести довгі дискусії", а надати Україні системи ППО та іну оборонну підтримку.

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"Кожен із наших сусідів у Європі, кожен з інших партнерів бачить, наскільки критичною є потреба України в ППО. Саме тут, саме зараз, саме нашою можливістю подолати російський терор світ може довести, що всі однаково сприймають терор як злочин. Якщо ж Росії буде дозволено й надалі це робити, якщо російські ракети й "шахеди" битимуть не тільки по Україні, а й по рішучості партнерів, це буде глобальним дозволом на терор", - підкреслив він.

Де найскладніша ситуація

У Зеленського поінформували, що найскладніша ситуація в Харківській області, де ворог завдав лише понад 10 ракетних ударів по самому Харкову. Заступник керівника офісу президента Олексій Кулеба додав, що через атаку понад 200 тисяч абонентів Харківщини залишилися без електропостачання.

Кулеба наголосив, що енергетики та профільні служби аналізують наслідки російської атаки. Фахівці, місцева та обласна влада працюють, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки.

"Від 06:31 у Харківській області діють графіки аварійних відключень. В інших регіонах обмеження споживання не застосовувалися", - повідомили в "Укренерго".

Зазначимо, до мер Харкова Ігор Терехов попереджав, що у місті можливі проблеми з енергопостачанням. Зокрема, через атаку ворога метро не працюватиме.

Атака на південь

Під ударом ворога був також південь. За даними Сил оборони, окупанти атакували південні області ударними дронами у декілька хвиль. Бойова робота тривала понад 5 годин. Під прицілом окупантів була енергетична інфраструктура. Зазначається, що 21 БПЛА було знищено під час бойової роботи сил протиповітряної оборони:

7 - на Одещині,

8 - на Миколаївщині,

3 – у Херсонській,

3 - Дніпропетровській областях.

На Одещині уламки збитих дронів спричинили займання на території енергетичного об'єкту. Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не ушкоджені. В Миколаївській області уламки збитих дронів впали на відкритій території. Також вибухи лунали у Запорізькій області.

"На світанку ворог масовано атакував різними типами ракет. По Запорізькій області спрямував керовані авіаційні ракети з літаків тактичної авіації. 2 ракети силами протиповітряної оборони було знищено, але, на жаль, є і влучання. В Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Ступень пошкодження уточнюється, інформації про постраждалих не було", - йдеться у повідомленні.

Скільки повітряних цілей збила ППО під час атаки РФ

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що росіяни атакували Україну 82 засобами повітряного нападу. Основним напрямком удару РФ стала Львівська область. ППО знищила 18 ракет і 39 безпілотників.

В результаті протиповітряного бою знищено 57 повітряних цілей:

16 крилатих ракет Х-101/Х-555;

крилатих ракет 39 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" ;

ударних БпЛА типу ; 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Звідки Росія випустила ракети та дрони

За інформацією Повітряних сил, країна-терористка випустила із території РФ та окупованої території: