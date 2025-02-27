Росія висуне ультиматум Україні?: стало відомо, що Кремль вимагатиме від Києва на переговорах

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про можливе припинення вогню! Тим часом, стало відомо, що може вимагати Кремль від України на переговорах. А Дональд Трамп запевнив, що Путіну доведеться піти на поступки щодо війни в Україні.

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Великі міста під загрозою

Кремль вимагає від України відмовитися від контролю над великими містами, зокрема Запоріжжям, Херсоном та Краматорськом, використовуючи політичний тиск і переговори. Росія не має змоги захопити ці території військовим шляхом, тому прагне досягти своїх цілей дипломатично. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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"Росія продовжує заявляти про намір повністю окупувати Запорізьку, Донецьку, Луганську та Херсонську області. Однак великі міста, такі як Запоріжжя (706 тис. осіб), Херсон (275 тис.) та Краматорськ (147 тис.), залишаються під контролем України".

Якщо окупанти зможуть встановити контроль над цими містами, це призведе до масштабної гуманітарної катастрофи. Росія, ймовірно, застосує ті ж методи репресій, депортацій та примусової асиміляції, які вже використовує на тимчасово окупованих територіях.

Зеленский про припинення вогню

Тим часом президент України Володимир Зеленський висловився про те, як закінчиться війна. Глава держави заявив, що не погодиться на припинення вогню без гарантій безпеки. Про це Зеленский повідомив на брифінгу. Він наголосив: закінчення війни має відбутися таким чином, щоб усі знали: завтра вона не почнеться знову. Цитую: "Ми всі повинні зрозуміти, що не буде просто ceasefire (припинення вогню – ред.) – а в України немає гарантій безпеки. Так воно не буде. Буде тільки так: закінчення війни так, що ми знаємо, що завтра вона не починається. Отак буде", – запевнив президент. Ба більше Зеленський підкреслив, що максимально збереже українську армію.

Україна та її партнери поки що мають різні бачення щодо кількості миротворців та працюють над спільною позицією, заявив Зеленський. За словами президента, остаточне рішення багато в чому залежатиме від того, яку роль візьмуть на себе Сполучені Штати.

Росія проти

До слова, у Росії не хочуть припинення вогню. Так, очільник МЗС країни Сергій Лавров виключив можливість зупинення бойових дій по лінії зіткнення. Про це інформують російські засоби масової пропаганди. Цитую: "Дехто каже, от були ідеї, давайте залишимо лінію зіткнення – оце російська, а оце українська. По-перше, такого не буде, у нас є Конституція, заснована на волевиявленні людей", – стверджує Лавров.

Він також зробив пропагандистську заяву, в якій сказав: "Те, що залишиться від України, теж повинно бути звільнено від расистських законів". Лавров стверджує, що на українських територіях начебто дуже багато російських людей. Нагадаємо, раніше Лавров заявляв, що припинення бойових дій буде тоді, коли будуть досягнуті домовленості, які влаштують РФ. Цитую: "Варіант із "завмиранням одразу", зупинкою бойових дій по лінії зіткнення та продумуванням подальших кроків Росію не влаштує", – наголосив він.

Заяви Трампа про закінчення війни

В свою чергу, американський президент Дональд Трамп пообіцяв Україні та РФ "найкращу мирну угоду" і відповів, хто й чим має поступитися. Низку нових заяв американський президент зробив під час засідання свого кабінету 26 лютого. Передусім Трамп оцінив можливість повернути Україні захоплені РФ території. Він заявив, що угода про закінчення війни передбачатиме повернення під контроль Києва частини окупованих земель, та пообіцяв "зробити все можливе" і "постаратися, щоб Україна повернула собі якомога більше”.

Трамп запевнив, що Путін "буде змушений" піти на поступки в переговорах про припинення війни в Україні. "Так", – відповів Трамп на запитання, чи йтиме Путін на поступки. На запитання, про які саме поступки йдеться, він відповів: "Я не хочу вам зараз говорити". Ба більше, Трамп заявив, що змусить Європу стати гарантом безпеки для України.

“Ми змусимо Європу зробити це... Ми говоримо про те, що Європа є їхнім найближчим сусідом, але ми гарантуємо, що все пройде добре”, – сказав він. Трамп також заявив, що може послабити санкції проти Росії, проте зачекає на домовленості. Він повідомив, що мав "продуктивні розмови як із президентом РФ Путіним, так і президентом України Володимиром Зеленським".

"Ще чотири тижні тому ніхто не думав, що буде укладений мир. Ми намагатимемося укласти угоду, з якою буде згодна і Росія, і Україна", – сказав Трамп. Щодо членства України в НАТО, то про це наша держава, за словами Трампа, "має забути". Він заявив, що виключає можливість членства України в НАТО. На його думку, саме це спонукало Путіна розпочати повномасштабну війну.

Історична зустріч

Додам, що президент Володимир Зеленський підтвердив, що він здійснить робочий візит у Сполучені Штати Америки вже цієї п'ятниці, 28 лютого. Там він зустрінеться із Дональдом Трампом. Нині ж команди обидвох лідерів активно працюють над підготовкою до переговорів. Про це глава держави оголосив у вечірньому відеозверненні 26 лютого. Очікується, що Київ і Вашингтон нарешті підпишуть угоду щодо корисних копалин.

Нагадаємо, Дональд Трамп знову зробив низку скандальних заяв. Цього разу він пообіцяв Україні та Росії "найкращу мирну угоду" і відповів, хто й чим має поступитися.

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