Росія визнала "Азов" терористами: що відомо про рішення країни-агресорки та які воно матиме наслідки

Верховний суд Росії 2 серпня визнав український полк "Азов", більша частина бійців якого наразі перебуває у полоні окупантів, терористичною організацією.

ТСН.ua зібрав усю інформацію про рішення країни-агресорки та його наслідки для обмінного процесу.

Що сталося

2 серпня Верховний суд РФ в закритому режимі провів засідання, на якому розглянув та ухвалив вимогу Генпрокуратури Росії визнати полк "Азов" терористичною організацією та заборонити його діяльність на території РФ. "Рішення про визнання "Азова" терористичною організацією та його заборону в Росії підлягає виконанню негайно, не чекаючи набрання чинності", - наголосили у Верховному суді країни-агресорки.

Що таке "Азов"

Окремий загін спеціального призначення "Азов" - формування Національної гвардії України, що входить до складу 12-ї бригади оперативного призначення Східного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України. Був створений 5 травня 2014 року в місті Бердянськ (Запорізька область) як батальйон патрульної служби міліції особливого призначення МВС на підставі рішення Міністерства внутрішніх справ України. 17 вересня 2014 року батальйон було реорганізовано і розширено до полку міліції особливого призначення МВС. Емблема полку - видозмінений символ "Ідея нації". Після 24 лютого 2022 року полк "Азов" брав участь в обороні заводу "Азовсталь" (Маріуполь). Читайте більше про полк "Азов" тут.

Реакція на рішення полку "Азов"

Полк "Азов" не залишив таке рішення без відповіді та оприлюднив офіційну заяву, де назвав найбільшим в світі терористом саму Росію.

"Після публічної страти військовополонених полку "Азов" у н.п. Оленівка, росія шукає нові приводи і пояснення для своїх воєнних злочинів. Верховний суд росії визнав полк "Азов" "терористичною організацією". Недоімперія, яка щодня погрожує знищити світ ядерною зброєю, чий президент закликав "мочить в сортирах", підривав будинки з власними громадянами, душив отруйним газом власних і сирійських жінок і дітей, має отримати по зубах раз і назавжди. Ми закликаємо Держдеп США та уповноважені органи інших держав, які вважають себе цивілізованими, визнати рф державою-терористом", - йдеться у зверненні.

В "Азові" додають, що Росія багато років своїми щоденними діями доводить цей статус, а її армія щодня чинить злочини, потурання яким - це співучасть.

Навіщо Росія ухвалила таке рішення та якими можуть бути наслідки для полонених "азовців"

Це загрожує судом нашим захисникам, сказав в інтерв'ю ТСН ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко.

"З цього приводу я займаю дуже жорстку позицію. Я передбачав, що так воно і буде. З усіх полонених, які є у нас, треба відбирати льотчиків, артилеристів, які обстрілювали житлові квартали, та судити їх в такій кількості, в якій судять наших полонених в Росії. Якщо б у нас юридично був введений не воєнний стан, а війна, то автоматично вводилась б найвища міра покарання. Страта. Вони, росіяни, визнають тільки силу. Таке вони розуміють, інше – ні", - сказав Романенко. До цього додав, що визнання "Азову" терористичною організацією значно ускладнить обмін полонених.

Військовий експерт Олег Жданов, коментуючи рішення Верховного суду Росії, в коментарі ТСН.ua заявив, що, на жаль, Росія йде по наперед визначеному плану. Як і обіцяли, вони продовжують виконувати його.

"Що тепер? Тепер дуже погано. Якщо вони перевезуть "азовців" на територію Росії, вони будуть визначені терористами і їх можна страчувати. Через суд. Але ми розуміємо, який суд в Росії. У них за тероризм – це вища міра покарання - розстріл. Якщо Росія хоче приєднати цю територію до себе, то тоді також там будуть розповсюджуватися закони РФ. Я так розумію, що наші можновладці не в змозі вирішити це питання... Час спливає, далі буде ще важче витягнути наших хлопців", - сказав Жданов.

Він додав, що у Росії на сьогоднішній день діє мораторій на смертну кару, утім, там лунають голоси, що треба цей мораторій знімати, або зняти частково для особливо тяжких злочинів, куди вони відносять тероризм.

""ДНР" і "ЛНР" – вони невизнані ніде у світі. До смертної кари британців засудили, але місяць минув, я так розумію, що вони бояться. Тим більше, Велика Британія пригрозила діями у відповідь для РФ, а не для "ДНР", яке засудило. Якщо 11 вересня відбудеться референдум, і вони приєднають цю територію до РФ, а до цього Дума може проголосувати на зняття мораторію щодо покарання за особливо тяжкі злочини", - каже експерт.

Олег Жданов додав: "У будь-якому разі, вони не обмінюють терористів, і терористи можуть отримувати довічне ув’язнення".

Нагадаємо, російські окупанти 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 зазнали поранень. Всю вину Росія намагалися перекласти на ЗСУ.

У полку "Азов" російський удар по Оленівці розцінюють, "як акт публічної страти". Та запевнили, що з’ясовують імена виконавців та організаторів розстрілу колонії, де перебували українські військові, здебільшого "азовці".

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