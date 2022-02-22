Росія визнала "ДНР"/"ЛНР": знищення Мінська, шлях Абхазії та Південної Осетії і подальша війна

Путін легалізував російські війська на Донбасі. Далі можливі два сценарії: кривавий із просуванням російської армії чи захід на Донбас "миротворців" ОДКБ.

Володимир Путін офіційно визнав "ДНР"/"ЛНР" і підписав із ними договори про дружбу та взаємодопомогу. Не було ще опівночі, як російська армія почала заходити до ОРДЛО. Вже у вівторок, 22 лютого, у переддень російської армії 23 лютого, Держдума і Рада Федерації ратифікують ці договори. Про визнання Путін заявив у понеділок, 21 лютого, пізно ввечері під час екстреного звернення до росіян, яке транслювали федеральні російські канали. Причому зробив це в стилі написаної ним же в липні статті – довгої лекції на годину про своє викривлене бачення історії.

Путін стверджував, що Україна - "штучно створена Леніним та його соратниками країна шляхом відторгнення територій від Росії", "Крим Україні навіщось подарував Хрущов", а "Донбас більшовики буквально втиснули до складу України". Під час цього довгого відеозвернення світ побачив людину, яка ненавидить Україну та українців, ніколи не визнає нашу незалежність і робитиме все, щоб її знищити. Лише війну Україні не оголосив. Але був близьким до цього, говорячи про "можливість появи в Україні ядерної зброї", а майбутній вступ України до НАТО назвав прямою погрозою безпеці Росії.

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Було видно, що екстрене відеозвернення записано заздалегідь, як і засідання Радбезу РФ, яке йому передувало, де Путін влаштував публічну порку тим, хто запинався і говорив про визнання "ДНР"/"ЛНР" нерозбірливо. Зокрема, серед таких були директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, який підтримав навіть входження "ДНР"/"ЛНР" до складу Росії за кримським сценарієм.

Що ж далі? До чого готуватися українцям? Чи буде велика війна? По гарячих слідах разом з експертами ТСН.ua проаналізував два основні сценарії розвитку подій.

Однозначно - це крах нормандського формату і похідних від нього Мінських домовленостей, причому руками Росії. Путін ще не випробовував Зеленського повномасштабними військовими діями на Донбасі, як Порошенка свого часу. І схоже зараз це зробив, і навіть пішов ще далі, діючи за прикладом Грузії-2008.

Проте українцям від цього не легше. Всіх зараз цікавить, чи готуватися до великої війни? Бо це розв’язало руки Путіну на офіційне введення на Донбас регулярної російської армії та навіть "миротворців" ОДКБ, яких вже використали в січні в Казахстані. Тепер вже зрозуміло, що це була проба пера.

За словами політичної аналітикині Фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва Марії Золкіної, тепер можливі два сценарії використання Росією своїх регулярних військ на Донбасі: дуже поганий із наступальною операцією для розширення меж цих псевдо-республік; і "миротворчий", тобто, використання російських військ у якості "миротворців", в тому числі під егідою ОДКБ, які туди зайдуть і будуть начебто зупиняти вогонь.

"На тлі першого сценарію "миротворці" здаватимуться дуже непоганою легалізацією. Тобто, вони легалізують своє перебування там, але не намагатимуться наступати. Але цей умовно кажучи більш м’який сценарій можливий, якщо Захід відреагує активним бажанням домовлятися, зустрічатися і йти на поступки. Якщо ж вони підуть суто воєнним сценарієм із відвойовуванням територій, то швидше за все використають російські війська. Перший сценарій, який дуже поганий, не виключає, що за кілька тижнів наступальної операції вони не зупиняться і не перейдуть до другого сценарію, що тепер тут буде миротворча місія. Але при цьому спробують відвоювати частину територій", - каже ТСН.ua Марія Золкіна.

Аналіткиня додає, що Росія побачила від західних лідерів, особливо на Мюнхенській безпековій конференції, що війна на Донбасі – це війна на Донбасі. Але це не та повномасштабна агресія, якої всі намагаються уникнути. Тобто, Росію зараз не відімкнуть від SWIFT і не заблокують "Північний потік-2".

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко вважає, що тиждень, в який ми увійшли, буде вирішальним – росіяни дуже високо підняли ставки. Треба очікувати того, про що говорило американське посольство в Росії. А там попереджали про можливі теракти в Росії. Вочевидь, щоб звинуватити Україну в нападі.

Власне, вони вже спробували це зробити в понеділок, 21 лютого, коли заявили, що нібито взяли в полон "українського диверсанта" і знешкодили якусь українську військову техніку, яка нібито прорвалася через кордон на російську територію.

"Вони продовжуватимуть цю лінію, будуть підвищувати ставки. Бо така агресія (широкомасштабна проти України – ред.) ще має бути виправдана. Тобто, будуть ще провокації з жертвами, мирними втратами, обстрілами чи навіть із підривами будинків. Хто знає, що у цих хворих людей у голові. Паралельно я б не відкидав ескалації за іншими напрямками. Думаю, Маріуполь менш вірогідний варіант. Звичайно, вони зацікавлені в захопленні більших територій і готові на реалізацію провокацій, можливо в Києві, Харкові, на інших напрямках. Азовське узбережжя, лінія від Бердянська до Генічеська – це те, що їх дуже цікавить", - пояснює ТСН.ua Валерій Кравченко.

Проте, за його словами, щоб все це реалізувати, Росії мало вистави, яку вони зробили надвечір понеділка, 21 лютого. Ця вистава – це умовно закінчення Мінська. Далі вони робитимуть ще більше провокацій, а на Донбас вже "легально" завезли зброю, фактично надавши цим псевдо-республікам гарантії безпеки Росії.