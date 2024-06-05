Росія влаштувала екоцид у Чорному морі: які тварини назавжди можуть зникнути і що кажуть екологи

Росіяни за два роки повномасштабного вторгнення влаштували екоцид Чорного моря. Десятки тисяч мертвих дельфінів, тисячі вбитих птахів, не менше трьох мільйонів знищених мідій та десятки квадратних кілометрів акваторії, засміченої нафтою і ракетним пальним. Учені намагаються порахувати збитки, яких завдав ворог морській флорі та фауні. Як війна вплинула на морську екосистему і що з цим робити – фахівці обговорювали в Одесі.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

Початок повномасштабного вторгнення – росіяни масовано атакують Україну ракетами морського базування "Калібр". Потужні вибухи неабияк впливають на китоподібних у Чорному морі.

Науковець національного парку Іван Русєв згадує – після таких обстрілів та бомбардувань на узбережжя почало масово виносити мертвих ссавців.

"Ми оцінюємо, що загинуло біля 50 тисяч особин трьох видів, це лише тільки ті, що загинули і їх викинуло на берег, але є дуже багато контужених, ніколи в історії досліджень Чорного моря стільки контужених китоподібних не було", - каже заступник директора Національного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

Іван Русєв.

Досі вчені не можуть дістатися острова Зміїний і дослідити – якого негативного впливу фауні та рослинності Чорного моря завдав потоплений крейсер Москва. У воду потрапила велика кількість нафтропродуктів та ракетного пального. Перші, хто відчув перевищення рівня забруднень, стали мідії.

Чорне море

"Спостерігаємо останнім часом катастрофічно малу кількість мідій. Померло біля 50% мідій всього одеського узбережжя", - каже в.о директора НДУ "Український науковий центр екології моря" Віктор Коморін.

Рік тому росіяни вчинили ще один терористичний акт, який завдав найсильнішого удару по екології моря – знищення греблі Каховської ГЕС. Велетенська хвиля прісної води не лише знищила живі організми моря, а і вплинула на їхній розвиток.

"В цей час почався вже нерест і загибель відбулася саме молоді. З прісноводних популяцій організми були винесені до моря, вони почали змішуватись і проявлятись якісь гени, які були скриті або не властиві для морських популяцій. Це не мутанти з фільмів жахів, але це неприродний генетичний набір", - каже фахівець Інституту морської біології НАН України Юрій Квач.

Навіть за рік після теракту на ГЕС море повністю не очистилося. Але негативний вплив на море зменшився, щойно ЗСУ відігнали від українських берегів ворожі кораблі. Стихли звукові ехолокатори підводних човнів, майже припинилися пуски ракет з води.

"Ми маємо непереривні ряди спостереження супутникових даних. Зараз можна говорити, коли оця фаза стала більш тихіша, я маю на увазі простір морський, звісно і реакція морській біоти повернулася, як ми кажемо на регіональний рівень. Звісно є тенденція на покращення", - каже директорка ДУ "Інститут морської біології НА України" Галина Мінічева.

Наслідки дій Росії у Чорному морі

Ворог вже не мінує море і до українських берегів почали повертатися дельфіни, але їх ще дуже мало, кажуть вчені.

"Ми пропонуємо Міндовкілля створити великі резервації на площі 3 тисячі квадратних кілометрів до острова Зміїний, щоб там були можливості відтворення дельфінів, щоб не було браконьєрства і рибальства як до війни. Якщо цього не буде ми просто втратимо китоподібних в Чорному морі", - пояснює Іван Русєв.

Одеські вчені чекають, коли зможуть нарешті вийти у відкрите море і повноцінно дослідити наслідки воєнних дій, поки ж вимушені працювати лише з берега. А ще вони ініціювали включення у морську стратегію ЄС додаткового пункту щодо впливу війни на морську акваторію, аби мати можливість проводити дослідження не лише в українській частині моря.

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