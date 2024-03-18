Росія влаштувала пекло на Сумщині: ворог стирає з лиця землі прикордоння — що відбувається (фото, відео)

Росія значно посилила обстріли Сумщини. Ворог безупинно завдає ударів по прикордонню. За минулу добу, 17 березня, там пролунало 486 вибухів. А за минулий тиждень на область було скинуто понад 200 авіабомб. У регіоні гуманітарна катастрофа. Світла та зв’язку немає в 88 населених пунктах. Людей евакуюють.

Сайт ТСН.ua зібрав головне, що відомо про ситуацію — що відбувається в регіоні, навіщо РФ знищує мирні селища та чи має потенціал піти у наступ на Сумщині.

Що відбувається в Сумах і області

Обстріли регіону, за словами місцевих мешканців, значно посилилися тиждень тому, 12 березня. Відтоді вибухи майже не вщухають. Люди, які попри все залишалися жити на прикордонні від початку повномасштабної війни, тікають, кидаючи всі свої речі.

“Таке пекло почалося, це просто. Обстріли кожного дня. Артобстріли, і керовані авіаційні бомби, і фугасні авіабомби — все підряд. Месиво просто. Всі, хто могли самостійно, вже виїхали. Зараз кожного дня йде евакуація. Вивозять літніх людей. Там ні зв’язку, ні світла, ні інтернету — взагалі нічого немає. Мости підірвані, із сіл під кордоном вийти можна хіба пішки полями. Починається жах. Мені здається, що туди вже ніхто не повернеться”, — розповіла у коментарі сайту ТСН.ua Дарія, родичка місцевих мешканців.

Велика Писарівка / Фото: Dmitriy Lantushenko

Найбільше страждає Велика Писарівка

Найбільше страждає від обстрілів Велика Писарівка. Росіяни знищили центр селища керованими авіабомбами. Важко віднайти будівлі, які вціліли після нальотів окупантів.

Голова громади Людмила Бірюкова в ефірі телемарафону розповіла, що багато людей, на жаль, не дослухалися, коли було розпорядження про евакуацію із 5-кілометрової зони. Тепер до них немає доступу, і вони змушені вибиратися власним транспортом або пішки. Далі їх евакуйовують ДСНС та поліція, евакуаційні маршрути працюють щоденно. За минулий тиждень вивезли понад 400 людей.

Евакуація з Сумщини / Фото: ДСНС

За словами Людмили Бірюковою, з Попівкою наразі зв'язку немає, інформацію про село розповідають військові. Люди виходять звідти польовими дорогами. Там залишилося до 20 людей, а до війни в селі жило близько 400 мешканців.

Також евакуація ускладнена у селах Лугівка та Олександрівка. Звідти евакуювати людей допомагають військові. До повномасштабного вторгнення у Великописарівській громаді жило понад 10 тисяч людей.

Велика Писарівка / Фото місцевих мешканців

За минулу добу на Сумщині зафіксували 83 обстріли і 486 вибухів. За даними Сумської обласної військової адміністрації, російська армія нанесла шість ракетних ударів, 11 — авіаційних, вісім залпів з РСЗВ. Відбувались артилерійські та мінометні обстріли.

Ворог обстріляв 46 населених пунктів у 16 територіальних громадах області. Зокрема, селище Велика Писарівка атакували авіабомбами. Були нанесені ракетні удари по містам Суми, Конотоп, Охтирка.

“На жаль, порівняно із минулим тижнем, кількість обстрілів значно зросла — збільшилась кількість застосування тактичної авіації, систем залпового вогню”, — повідомив 18 березня голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

Велика Писарівка / Фото місцевих мешканців

Навіщо Росія посилила обстріли

Військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Петро Черник каже: росіяни не можуть змиритися з тим, що війна перейшла на їхні території.

“Все елементарно просто — терор. Оці рейди добровольчих корпусів. Плюс горить їхній нафтовий потенціал. І що вони можуть зробити? Вони із цим впоратися не можуть, отже треба мстити. Тільки так треба дивитися на росіян. Це страшні мстиві люди і крапка. Ніякої воєнної логіки і доцільності в цьому немає і бути не може. Це мстива лють”, — розповів Петро Черник у коментарі ТСН.ua.

Велика Писарівка / Фото місцевих мешканців

Наразі не видно, щоб в російської армії був потенціал накопичення сил для наступу на Сумщині, каже Петро Черник.

“Принаймні я не бачу з відкритих джерел, яким я особисто довіряю, щоб там йшов процес накопичення якогось великого ударного угруповання з потенційним рухом крізь наші кордони. Йдемо від протилежного. Якби такий потенціал умовно був, то вони б його кидали проти добровольців — це ж логічно. А добровольці на їхній території сьомий день поспіль, сім танків вже спалили. Тобто це чисто емоційне явище — завдати нам якнайдошкульніших втрат і бити саме по цивільному населенню. Подвійні удари нацисти не робили, а росіяни роблять”, — розповів військовий експерт.

Велика Писарівка / Фото: Таїсія Гричковська

Захистити Сумщину від російського терору, на жаль, неможливо

“Ракети тільки збивати. Але ж ми розуміємо, що ми не маємо стільки систем протиповітряної оборони, щоб всю велетенську територію України прикрити. Сумно і боляче, але, на жаль, противник воює з нами в екзистенційний спосіб. Їм не просто захопити наші території, не просто ліквідувати нашу державність, а ще й якнайбільше нас винищити. Вони ж в історії це робили, пригадаймо Голодомор”, — розповів Петро Черник.

Велика Писарівка / Фото: Таїсія Гричковська

Евакуація Сумська область 2024

Нагадаємо, що в Сумській районній військовій адміністрації діє евакуаційний штаб. Звʼязатися з оперативним черговим з питань евакуації населення з прикордоння Сумського району можна за телефоном: +38 050 650 70 83.

Велика Писарівка / Фото: Таїсія Гричковська

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео На Сумщині з боями зупиняли ворожі ДРГ

Читайте також: