Росія вперше бомбила Україну з "Білого лебедя": експерт розтлумачив задум Путіна і назвав сценарії обстрілів

Останні комбіновані ракетно-дронові удари по українським містам свідчать про те, що путінська армія використовує все, що має в наявності і буде намагатись це робити в подальшому — таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.



"Вже неоднаразово ми з вами говорили про те, що армія окупантів намагається знищити українську інфраструктуру, енергетику для того, щоб занурити нашу країну в блекаут. Вони (російські військовослужбовці — Ред.) зараз цим і займаються. 210 ракет та дронів — це як раз про те, щоб гарантовано причавити наші системи ППО, щоб зруйнувати нашу розподільну мережу енергетики. Частково їм це вдалося. Чи встигнемо ми в короткий проміжок часу відновитись? Можливо. Чи спроможні росіяни вдарити ще? Так, спроможні", — каже Селезньов.

На питання про те, з якими інтервалами окупанти можуть наносити ракетні удари, Селезньов відповідає так: "За радянськими нормативами потрібно 16 годин для того, щоб перезарядити літаки для нового бойового вильоту. З урахуванням того, що путінська армія використала стратегічні бомбардувальники Ту-160, "Білий лебідь", які до того часу жодного разу не використовувались в принципі і мали ключову місію "бомбити Вашингтон", очевидно, що вони готові кинути в пекло війни все, що мають, все, що можуть. І готові вкладатися по-максимуму".

За словами Селезньова, зараз некоректно припускати, на скільки саме атак у росіян вистачить ракет, тому що навіть окремі повідомлення українських спецслужб щодо цього питання свого часу виявились хибними.

"Окупанти використовують все, що мають, щоб зруйнувати енергетику, об’єкти військової інфраструктури. В цьому контексті в мене виникає абсолютно слушне зауваження та питання про те, а куди ж поділись ті гроші, які були виділені на посилення захисту цих об’єктів", — резюмує експерт.

Раніше повідомлялось про те, що Макрон повідомив, чи готовий Путін домовлятися.

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