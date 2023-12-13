Росія вперше за рік вдарила по Києву ракетами С-400: Жданов розповів, у чому їхня небезпека

Російська армія завдала підступного ракетного удару по Києву в ніч проти 13 грудня. Близько третьої години ворог випустив десять балістичних ракет С-400, які не застосовував по столиці майже рік. Протиповітряна оборона збила всі ворожі цілі, однак їхні уламки впали на лікарню та поблизу житлових будинків. В результаті постраждало 53 людини.

Що відомо про ракети, які застосувала Росія, та скільки ще їх є у ворога. Чому повітряну тривогу в місті оголосили вже після потужних вибухів, а уламки утворили величезні вирви. Та коли РФ може вдарити наступного разу, в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Чим Росія вдарила по Києву 13 грудня

За попередньою інформацією, як повідомили в Офісі президента, російська армія вдарила по Києву балістичними ракетами 48Н6 з комплексу С-400. Згідно з ще однієї версії, яку озвучили в Повітряних силах одразу після удару, це була балістична ракета “Іскандер”. Точно визначити тип ракети можна буде після дослідження уламків. Втім, за словами Олега Жданова, відмінностей між ними майже немає.

“Різниця тільки в кількості вибухової речовини і головній частини ракети. В “Іскандері” її майже півтонни, а в ракеті С-400 менше — 300 кілограмів”, — розповів ТСН.ua Олег Жданов.

Скільки в Росії таких ракет

За словами Олега Жданова, в Росії можуть виробляти до 20 балістичних ракет на місяць до комплексу С-400. В запасах у ворога може бути декілька десятків, а може навіть сотень таких ракет.

Чому тривогу оголосили після вибухів

Тривогу в Києві просто не встигли оголосити, каже Олег Жданов, адже це балістичні ракети, які летять зі швидкістю близько 2 500 кілометрів на годину. Відстань в 220 кілометрів вони долають приблизно за дві хвилини.

“Оголосити тривогу фактично система не встигає. А комплекси ППО працюють в автоматичному режимі. Щойно виявляються пуски ракет, комплекс спрацьовує автоматично для захоплення цілі”, — розповів ТСН.ua Олег Жданов.

Чому утворилася величезна вирва, якщо ракети збили

Поблизу житлового будинку в Києві, де впала частина уламків ракет, утворилася величезна вирва. Схожа була і після минулої атаки по Київщині, коли успішно відпрацювала ППО. Тоді в мікрорайоні Бортничі уламки впали на приватний сектор, і там утворилась вирва глибиною п’ять метрів.

За словами Олега Жданова, це може відбуватися, коли ракета не була повністю знищена в повітрі. Втім головне, що вона не влучає в ціль, куди її направляли. Там вона могла нанести набагато більших руйнувань.

“Можливо, точка перехоплення була вже на останніх секундах можливостей. І в результаті ракету не знищено в повітрі, вона не розвалилася, її просто збили з траєкторії. Тоді вона падає і може вибухнути. Є вірогідність того, що збита ракета не руйнується в повітрі, а може вибухнути на землі. Але водночас гарантовано не влучить в ту ціль, куди її направляли. Таке трапляється”, — розповів ТСН.ua Олег Жданов.

Куди можуть дістати російські С-400 в Україні

Військовий експерт каже, що з комплексу С-400, за непідтвердженими даними, в режимі “земля — земля” російська армія може обстрілювати територію України на дальність не більше 200-220 кілометрів.

Навіщо РФ продовжує атакувати Київ

Російська армія продовжує атакувати Київ попри те, що він надійно захищений. Справа в тому, що під час групового ракетного удару залишається вірогідність, що система ППО пропустить хоча б одну ціль, каже Олег Жданов.

“По-друге, якщо ми подивимося на повідомлення Генштабу РФ після минулого удару, “глашатай” Коношенков доповів, що ракетним ударом було знищено командний пункт і п’ять пускових установок Patriot. Тобто вони вважають, що під Києвом більшої частини комплексу, а головне командного пункту, немає. Що він сьогодні не здатен вести розвідку і перехоплювати ракети. Тому вони повторили удар. Я думаю, що вони і далі будуть повторювати”, — розповів ТСН.ua Олег Жданов.

За його словами, російська розвідка може “недопрацьовувати”. Тобто в РФ не знають, що не влучили в Patriot, і поки вони не переконаються в цьому — будуть бити.

“Або все ж таки вони б’ють на “русский авось”. І ця версія, на мій погляд більш вірогідна. Є ракети — будемо бити, немає ракет — не б’ємо. І зверніть увагу, що вони крилаті ракети по Києву не хотять застосовувати. Розуміють, що вони не доходять. “Шахеди”, як відволікаючий маневр, їх не шкода. А з балістикою вони почали нас тренувати”, — каже Олег Жданов.

Крім того, за словами Олега Жданова, в таких ударах залишається військова складова, адже Київ — це величезний військовий хаб.

“Тут також присутня зовнішньополітична складова — посольства повернулися до Києва. До речі, це один із розвідувальних ознак успішності російських ракетних ударів. Якби вони були успішні і комплекс Patriot вони дійсно знищили, то я думаю, що посольство США чи британське посольство, німецьке потихеньку пакувало валізи до Львова. Якщо цього не відбувається, значить все гаразд”, — розповів Олег Жданов.

Пропаганда заявила, що “обнулила” ППО в Києві

Російські пропагандистські ЗМІ після ракетного удару по Києву 13 грудня знову заявили, що “обнулили” ППО в Києві.

“Тільки минулого разу вони чомусь приписали цей “подвиг” ракетам “Кинджал”, хоча ми не фіксували зліт літаків Міг-31. Заява була, що шість ракет випустили. Тоді це шість літаків мало бути в повітрі, а ми такого не спостерігали на той момент. Вони говорять те, що їм заманеться. Для внутрішньої аудиторії, можливо, пропаганда це використовує”, — розповів Олег Жданов.

Коли Росія може ще раз вдарити по Києву

За словами Олега Жданова, вірогідність ще одного російського удару з комплексу С-400 залежить не від запасу ракет, а можливості комплексів.

“Ми дуже багато повибивали комплексів С-400. Вони вже знімають їх з дальніх кордонів, з півночі, далекого сходу і тягнуть сюди. Їм треба обирати. Або тягнути в Брянську область для, припустимо, Києва і прилеглих областей. Або тягнути на лінію фронту для того, щоб закривати дірки, там вже є проблема. З ракетами, на жаль, треба констатувати факт, що проблем в них немає. Як по запасам, так і можливостям із виробництва”, — розповів Олег Жданов.

Військовий експерт каже, що наступного ракетного удару по Києву російська армія може завдати вже завтра. Адже 14 грудня для президента РФ Володимира Путіна — “сакральна дата”. У диктатора запланована пресконференція, де він проведе “пряму лінію з народом”.

“І завтра може бути такий удар. Потім Різдво — 25 грудня, Новий рік. Так що атаки цілком ймовірні. На жаль, ми не можемо з вами прогнозувати, які завдання ставляться в РФ. Якщо це тиск на суспільство, на воєнно-політичне керівництво країни з метою примушення нас до перемовного процесу, до капітуляції, то це одне. Так, тут прив’язка до таких ось дат, щоб зіпсувати нам свята, цілком ймовірно”, — розповів Олег Жданов.

Чи може РФ бити по енергетичній інфраструктурі в Україні

За словами Олега Жданова, не варто сподіватися, що російська армія відмовилась від ідеї бити по енергетичній інфраструктурі та тероризувати цивільне населення.

Військовий експерт каже, що технічний стан російських носіїв, кількість ракет і спроможність української системи протиповітряної оборони відбивати атаки — всі ці чинники сьогодні не дають можливості РФ завдавати систематичних ударів по території України так, як це було рік тому. Крім того, наша енергетична система більш захищена.

“Я думаю, тут низка факторів. Як кажуть, зірки так склалися. По перше, наша протиповітряна система продовжує вдосконалюватися на всіх рівнях: тактичному, оперативному і стратегічному. Другий чинник — це кількість ракет в РФ. Так, їх там може бути, яка каже наша розвідка, близько 900 загалом різних типів. Але якщо розкласти по окремим типам, то кількість не така вже й велика, щоб систематично наносити масовані удари. І третій чинник — це технічний стан носіїв. Пускова установка не може 100 пусків здійснити. Наприклад, раніше комплекс С-300, попередник “Іскандера”, був розрахований на 20 пусків. А потім треба було робити капітальний ремонт пускової або регламентний ремонт. Теж саме і тут. Росія не розраховувала на таку довгострокову війну. Вони ганяють літаки з півночі на південь, здійснюють пуски, а потім женуть їх назад. Це наліт годин, а літаку треба технічне обслуговування і там не можна протерти пил, подивитися, сказати все нормально літай далі. Тисячу годин мотодвигун відпрацював — його потрібно міняти”, — розповів Олег Жданов.

Ракетний удар по Києву 13 грудня

Нагадаємо, у ніч проти 13 грудня Росія вдарила по Києву ракетами С-400 вперше за майже рік. ППО збила всі ракети, але через падіння уламків у столиці є руйнування, постраждало понад 50 людей, серед них діти. Крім того, 35 будинків лишилися без світла. Внаслідок падіння уламків ракети на дорогу пошкоджено водопровідну мережу.

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