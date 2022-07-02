Росія втрачає небагато, якщо не виграє, в результаті нинішньої санкційної політики - Бренсон

У команди Річарда Бренсона є деякі пропозиції, які, можливо, посилять тиск на РФ, порівняно з поточною ситуацією.

Необхідно переглянути санкції проти Росії і перевірити, чи є кращий шлях. Наразі сталося те, що санкції призвели до подвоєння цін на нафту. І тому Росія насправді фінансово втрачає небагато, якщо не виграє, в результаті нинішньої санкційної політики.

Про це заявив Річард Бренсон, англійський підприємець, засновник корпорації Virgin Group в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"А чи є краща політика? У нас є деякі пропозиції, які ми обговорюємо, які, можливо, посилять тиск на Росію, порівняно з поточною ситуацією. Тож я певен, що приїхавши до України, зустрівшись з міністром закордонних справ України, зустрівшись з президентом Зеленським, я думаю, ми зможемо поїхати з набагато більш чіткою картиною, що необхідно зробити. І тоді, якщо ми допоможемо, допоможемо, настільки зможемо, і спробуємо змусити інших людей допомогти, наскільки вони зможуть", - зазначив він.

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Бренсон вважає, що український народ заслуговує на допомогу.

"Ви боретеся, ви ведете війну за решту цивілізованого світу. На відміну від решти цивілізованого світу, ваш народ гине, вмирає за це. І найменше, що може зробити цивілізований світ - це переконатися, що у вас є всі відповідні засоби, щоб робити належну роботу", - резюмував підприємець.

Нагадаємо, посли Євросоюзу розпочали роботу над наступним, сьомим пакетом санкцій, у межах якого, зокрема, може бути запроваджене ембарго на імпорт золота з РФ.

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