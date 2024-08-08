Росія втрачає свою територію: що відбувається в Курській області — огляд

Триває третій день так званої “курської битви”, під час якої військові підрозділи прорвали кордон із РФ та заглибилися на територію держави-агресорки. Весь цей час українська влада та Генштаб ЗСУ зберігав повну тиша, але потроху все стає на свої місця. Поки росіяни скиглять, що нібито ЗСУ просуваються вглиб РФ, радник Офісу президента натякнув на мету так званого наступу.

Усі подробиці про те, що відбувається в Курській області розповіла Вікторія Гнатюк в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.ua.

На Курщині досі “тривожно”

Упродовж останніх двох днів ситуація у Курській області доволі "тривожна". З'являється дедалі більше інформації про просування визвольних військ углиб Росії.

Ба більше, російські пропагандисти верещать, що українці нібито наближаються до Курської АЕС. Також тамтешні “воєнкори” повідомляють про нібито присутність українських військових у 10 прикордонних селах Курської області.

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Один з них стверджує, що районний центр Суджу росіяни більше не контролюють, “противник” маневрує і підтягнув підкріплення, а російські льотчики бомбардують російську територію звичайними бомбами без модулів керування.

Хоча російська влада всіляко намагалася приховати те, що відбувається на Курщині, розлючені росіяни пишуть, як є, у телеграм-каналах. Вони називають ситуацію “дуже поганою” і якоїсь “стабілізації” досі не видно.

Російські “воєнкори” повідомляють про стрілецькі бої у Суджі, де лінія бойового зіькнення проходить до дамбі місцевої річки. При цьому йдеться про те, що в цьому російському райцентрі присутня бронетехніка, зокрема танки.

Що каже Путін

Зрештою кремлівській владі довелося щось пояснювати, тож навіть “бункерний дід” Путін виліз на люди та 7 серпня вперше відреагував на події, назвавши їх "масштабною провокацією". Після цього господар Кремля скликав Раду безпеки РФ.

Володимир Путін, як завжди, взявся погрожувати Києву атакою. Хоча незалежно від подій у Курській області російські атаки все одно би були, адже вони не припиняються уже третій рік.

Тим часом російські пабліки подейкують, що нібито ЗСУ вже пройшли на 25 кілометрів вглиб Росії. Російські z-канали дедалі частіше показують свою ж знищену техніку у Курській області, як-от фото двох танків Т-62 на вʼїзді у Суджу, які 7 серпня облетіли мережу. Пропагандисти тоді заявляли, що це нібито українські танки. Але змушені були визнати помилку.

Крім того, місцева влада наважилася оголосити режим надзвичайного стану на території Курської області, хоча ще 6 серпня російське військове командування прозвітувало про вибиті з території області “українські ДРГ”.

Неочікуваний наступ

Тим часом ймовірний рейд українських сил у Курську область РФ уже аналізують у закордонних ЗМІ.

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Financial Times нагадує, що протягом літніх місяців військам РФ вдалося досягти “швидких та суттєвих територіальних здобутків” в Україні, скориставшись дефіцитом ресурсів та промахами ЗСУ.

“Неочікуваний наступ українських сил у прикордонному районі Курської області, здається, свідчить про те, що Київ намагається переломити ситуацію [у протистоянні] з Москвою. Але цей крок, який не був офіційно визнаний українськими лідерами, також викликав критику з боку аналітиків, які поставили під сумнів доцільність розгортання й без того перевантажених сил ЗСУ на російській землі”, - пишуть західні журналісти.

Для чого зроблено “прорив”

Агентство Reuters підкреслює, що російські заяви про “інтенсивні бої” проти українських сил, що прорвалися в Курську область Росії, можуть свідчити про одне з найбільших подібних проникнень на територію Росії від початку повномасштабної війни РФ проти України в лютому 2022 року.

“Україна завдала удару у відповідь 6 серпня. Бої тривали протягом ночі середи, 7 серпня, у той час як українські сили просунулися на північний захід від прикордонного міста Суджа за 530 км на південний захід від Москви”, - повідомляють в агентстві.

Чому Україні корисна Суджа?

Reuters також нагадує, що Суджа є останнім чинним перевалочним пунктом для експорту російського газу з РФ у Європу через Україну, бо саме через газовимірювальну станцію Суджа проходить три газопроводи діаметром 1400 мм — Єлець-Кременчук-Кривий Ріг, Прогрес та Уренгой- Помари-Ужгород із загальною технічною потужністю по транзиту 244 млн кубометрів на добу.

Неможливо не нагадати, що лише за 60 км на північний схід від Суджі розташована російська Курська атомна електростанція.

The Guardian зазначає, що перші звіти з Курської області і дані з соцмереж “свідчать про те, що українська атака була значною, хоча неясно, наскільки довго можна буде її підтримувати”.

Видання також підкреслює, що дані російських “воєнкорів” про поточні бої контрастують із початковою заявою Міністерства оборони РФ, яке стверджувало, що нібито відбило атаку.

“Метою атаки могла бути спроба України, чиї оборонні лінії розтягнені, відтягнути деякі російські сили для [кращого] захисту ділянки фронту, яка була здебільшого неактивною з весни 2022 року [йдеться про Торецький напрямок, де росіяни протягом останніх тижнів досягли прориву], а також підняти моральний дух в Україні”, - зазначили журналісти видання.

Що дає Україні “прорив”?

The Washington Post підкреслює, що якщо попередні дані про масштаб транскордонного рейду у Курській області підтвердяться, то він “може залучити російські резерви в цей район, послабивши наступальні операції Москви в кількох частинах Донецької області України, де російські сили посилили атаки, щоб максимально використати літній сезон бойових дій”.

“Кордон Курської області з Україною має довжину 245 кілометрів, що дає змогу диверсійним групам розпочати стрімкі вторгнення та захопити частину території до того, як Росія розгорне підкріплення”, - пишуть у виданні.

Що кажуть в США та ЄС

Коментувати події починають і в США. Наприклад, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що чиновники США планують зв'язатися з українськими колегами, щоби обговорити ситуацію в Курській області РФ.

Водночас, представник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Стано заявив в інтерв'ю “Суспільному”, що згідно з міжнародним правом, Україна “має законне право захищатися, у тому числі, завдаючи ударів по агресору на його території”.

Речниця Білого дому Карін Жан Пʼєр підтвердила, що США не знали про операцію в Курській області заздалегідь, однак Адміністрація звернеться до України, щоб дізнатися про деталі та мету прориву. Про це посадовиця сказала під час брифінгу у Білому домі 7 серпня.

Жан Пʼєр відмовилася коментувати, чи застосовує Україна для цієї атаки американську зброю, однак нагадала, що політика США щодо заборони ударів поза кордоном між Україною та РФ залишається незмінною. При цьому Жан Пʼєр наголосила, що Україна має право захищатися від Росії і додала, що США продовжуватимуть підтримувати Україну в її зусиллях захиститися від агресії РФ.

“Треба пам’ятати, що в цьому регіоні є російські війська. Вони там знаходяться, атакують з цього регіону Україну. Не можна про це забувати", - сказала вона.

Та "базу" видав речник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Метью Міллер. Він сказав про іронічність заяви російського диктатора Володимира Путіна про те, що події у Курській області є "провокацією" України.

"Я бачив повідомлення. З їхнього боку іронічно називати це провокацією, якщо врахувати, що Росія порушила територіальну цілісність і суверенітет України, починаючи з 2014 року", - заявив Міллер.

Що кажуть в Україні?

Станом на ранок 8 серпня українська влада не надала жодних офіційних коментарів з приводу Курщини.

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Але 7 серпня ввечері з’явився цікавий коментар радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка. У своєму телеграмі він опублікував щодо цих подій розлогий пост, в якому так нічого конкретно не пояснив та офіційно не визнав, що на Курщині дійсно воюють Сили оборони.

“Події в Курській чи Бєлгородській областях дають нам змогу поставити певний лабораторний експеримент. Поки репресивна машина РФ палає в кущах, звільнені росіяни можуть виходити з квітами назустріч антипутінським танкам. “Нарешті воля!”. Чекатимемо на такі кадри. Хоча вже очевидна неможливість цього. Тому відсутність адекватної реакції на контрвійну лише підтвердить нашу думку про міцний свідомий взаємозв’язок росіян з їхньою владою”, - написав він.

Очевидні плюси “прориву”

Є ще один цікавий і водночас приємний нюанс: російські окупанти вже добу не застосовували авіацію на Харківському напрямку. Мабуть, їм не до того. Генштаб вперше за довгий час не повідомив про авіаудари по Харківщині.

“На Харківському напрямку кількість атак за добу зросла до трьох. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Вовчанська та Тихого. На Куп’янському напрямку відбулося п’ять спроб росіян просунутись поблизу Петропавлівки, Колісниківки та у бік Новоосинового”, - йдеться у зведенні Генштабу.

Плюси “курської битви”, хто б до неї не доклався була, очевидні. І якщо ці дії полегшать життя українцям на прикордонних територіях – це вже прекрасно.

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Нагадаємо, операція в Курській області РФ, під час якої було здійснено прорив кордону та заглиблення військових підрозділів на територію держави-агресорки, може посилити аргумент України щодо того, що США та Європа не повинні боятися погроз Кремля щодо “ескалації”.

Суджа: що відбувається на Курщині? Яка реакція США на український прорив в РФ?

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