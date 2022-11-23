Росія вже 9 місяців вбиває мирних українців: наймасштабніші атаки окупантів

Дуже часто цілями росіян є пологові будинки, лікарні, школи, дитячі садки та житлова інфраструктура.

Від початку військового широкомасштабного вторгнення Росія, за даними ООН, вбила в Україні понад 6,5 тисячі мирних жителів. Ці цифри неостаточні і вони постійно зростають, оскільки країна-агресорка чи не щодня продовжує вбивати українців, нищити цивільну інфраструктуру та стирати з лиця землі селі і міста.

Так, тільки останньої ночі окупанти завдали ракетного удару по пологовому відділенню центральної районної лікарні міста Вільнянськ у Запорізькій області, де вбили немовля.

ТСН.ua після подій у Вільнянську зібрав усі найстрашніші терористичні атаки Росії проти мирних українців.

Обстріл РФ Вільнянська, внаслідок якого загинуло немовля

Російська окупаційна армія в ніч проти 23 листопада вдарила ракетами С-300 по пологовому відділенню лікарні Вільнянська Запорізької області, де загинув новонароджений хлопчик, якому було всього два дні. Його тіло рятувальники вилучили з-під завалів. Матір новонародженої дитини вижила, два лікаря отримали поранення, у одного із них опіки 37% тіла.

Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

На обстріл пологового відділення відреагували в Офісі президента та запевнили, що окупантів чекає максимальна розплата.

"Якби я міг собі дозволити у комунікації певні слова, то написав би трошки інакше про цих терористів. Але скажу лише одне - розплата для цих тварин буде максимальною, за кожне українське життя буде відповідальність", - наголосив очільник ОП Андрій Єрмак.

Обстріли будинків у Запоріжжі

Окрім населених пунктів в області під вогнем росіян часто опиняється і саме Запоріжжя, де загарбники неодноразово влучали у мирні будинки українців.

Так, зранку 30 вересня російські війська завдали удару по гуманітарній автоколоні на південний схід від міста Запоріжжя. Станом на 8 жовтня відомо про 32 загиблих внаслідок атаки. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух розповів, що того ранку було випущено 16 ракет. Чотири збили ППО, дев'ять ракет влучили у підприємство, де ніхто не постраждав. Останні три ракети влучили у гуманітарну колону. Він наголосив, що це було чітко сплановане масове вбивство. Адже влучання було вздовж всієї колони: на початок, середину і кінець.

Під ранок 6 жовтня Запоріжжя знову зазнало атаки. Ворог завдав близько семи ракетних ударів, поціливши ракетами в житлові будинки, у місті виникли пожежі. Під завалами опинились люди. Внаслідок ракетного удару загинуло 19 осіб.

Фото: ДСНС України

7 жовтня окупанти вперше атакували Запоріжжя дронами-камікадзе іранського виробництва, які поцілили в об'єкти критичної інфраструктури міста. За повідомленнями місцевої влади, один із дронів упав у двір багатоповерхівки. Загинуло 14 осіб.

9 жовтня російські загарбники випустила по Запоріжжю 12 ракет, майже всі влучили у житлові будинки. Внаслідок масованого обстрілу загинуло 12 осіб, постраждали ще 49 мирних людей, зокрема діти. Частково зруйновано 9-поверховий будинок. Зруйновано ще п’ять приватних будинків. Також пошкоджені об’єкти інфраструктури, 20 автомобілів.

Президент України Володимир Зеленський назвав нічний обстріл житлових будинків у Запоріжжі абсолютним злом.

Фото: Associated Press

Розстріл автоколони на Харківщині та у Запоріжжі

1 жовтня у Куп'янському районі поблизу села Курилівка, що на Харківщині, виявили обстріляну колону з автомобілями, де перебували цивільні, які намагалися виїхати від обстрілів. Загалом жертвами скоєного Росією теракту стали 24 людини. Серед жертв – вагітна та 13 дітей.

30 вересня Росія здійснила ракетну атаку по Запоріжжю, загалом було завдано 16 ракетних ударів. Деякі ракети влучили по колоні цивільних автівок, які очікували в черзі на виїзді із міста до тимчасово окупованої території. Загинули понад 30 людей, зокрема, двоє дітей, близько сотні дістали поранення. Серед загиблих - 36-річний працівник місцевого Управління стратегічних розслідувань Нацполіції. Ще 27 поліцейських поранено.

Фото: Андрій Єрмак/Facebook

Ракетний удар по залізничній станції Чаплине

24 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив про завдання удару по залізничній станції Чаплине. Спочатку повідомлялося про 15 загиблих та 50 поранених. Однак 25 серпня кількість жертв зросла до 25 загиблих, зокрема 3 дітей.

Російський удар по селищу Чаплине обірвав життя подружжя переселенців із Донецької області, які на машині проїжджали повз залізничну станцію в момент інциденту. У них залишилася неповнолітня дитина.

Фото: Associated Press

Обстріл зупинки у Торецьку

На Донеччині 4 серпня російські військові обстріляли зупинку громадського транспорту в Торецьку. У результаті цього восьмеро людей загинули та четверо зазнали поранень, серед них три дитини. Загалом в області внаслідок обстрілів з боку РФ загинули семеро мирних мешканців. Ще дев'ятеро цивільних в області дістали поранення.

Ракетний удар по Вінниці

Близько 11:00 14 липня стало відомо про обстріл Вінниці. Там росіяни розбомбили будівлю з офісними приміщеннями. У цивільну споруду влучило три ракети російських злочинців.

Внаслідок обстрілу російськими військовими Вінниці загинули щонайменше 28 людей. Серед загиблих – чотирирічна дівчинка Ліза з синдромом Дауна. Вона загинула на місці, а її маму Ірину у тяжкому стані забрали у реанімацію.

Українське військово-політичне керівництво назвало удар по Вінниці терористичним актом, а глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба пообіцяв, що всі російські воєнні злочинці постануть перед судом.

В оперативному командуванні "Південь" уточнили, що ракет було три, їх запустили з малого ракетного корабля, який перебував в районі мису Фіолент у Криму.

Фото: Associated Press

Ракетний обстріл Сергіївки

У ніч проти 1 липня окупанти завдали ракетного удару по курортному селищу Сергіївка Одеської області. Зруйновано 9-поверховий житловий будинок та дві будівлі бази відпочинку. Внаслідок удару загинули 22 особи, серед яких дитина, ще близько 40 постраждали.

Часів Яр

Одним із найбільших за кількістю вбитих цивільних став удар по багатоповерхівках у місті Часів Яр Бахмутського району на Донеччині. Удар по місту, де до війни мешкало понад 10 тисяч людей, завдали ввечері 9 липня. За повідомленням української влади, Росія атакувала Часів Яр "Іскандерами". Ракета влучила у житлові будинки. З-під завалів дістали 48 тіл загиблих, серед них і 9-річний хлопчик, який загинув разом із мамою.

Ракетний удар по ТЦ у місті Кременчук

Російсько-окупаційні війська 27 червня завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області. Влучили в торговельний центр "Амстор". Внаслідок атаки відомо про щонайменше 20 загиблих, майже 60 поранених та понад 40 зниклих безвісти.

Через ракетний удар була зруйнована вся конструкція торговельного центру. Такі наслідки принесла з собою 11-метрова ракета Х-22, запуск якої окупанти провели з бомбардувальника Ту-22МЗ - вилетів він з аеродрому "Шайковка" у Калузькій області РФ, а ракету випустили з повітряного простору Курської області.

У Міноборони Росії заявили, що вдарили по ангарах зі зброєю від ЄС та США. Стріляли начебто по Кременчуцькому заводу дорожніх машин, але детонація боєприпасів спричинила пожежу і в ТРЦ, який, за словами російської влади, не працював.

Кременчук / Фото: Getty Images

РФ скинула бомбу на школу у Білогорівці, де ховалися мирні люди

На початку травня російські військові скинули авіабомбу на школу у селі Білогорівка Луганської області: там ховалися 90 людей. За попередніми даними, загинули 60 людей.

Ракетний удар по багатоповерхівці в Одесі

23 квітня російські війська завдали ракетних ударів по житловому будинку у Київському районі Одеси. Внаслідок вибухів ворожих снарядів зруйновані житлові приміщення між 2 та 5 поверхами, виходи було заблоковано, люди перебували у пастці. Також виникла пожежа. Пошкоджено прилеглі будинки та автомобілі. За попередніми даними, загинуло 8 мирних мешканців, серед них - 3-місячна дитина. Ще 18 людей поранено.

Внаслідок ворожого ракетного удару по Одесі загинула ціла родина, три покоління жінок: бабуся Люда, молода мама Валерія та її 3-місячна донька Кіра.

Фото: Одеська міська рада

Ракетний удар по вокзалу у Краматорську

8 квітня РФ вдарила по залізничному вокзалі у Краматорську. Там у той час перебувало дуже багато людей. Внаслідок ракетного удару РФ по залізничному вокзалу загинула 61 людина, серед них - чимало дітей. Експертиза СБУ підтвердила, що вокзал обстріляли з окупованої території.

Росіяни вдарили по вокзалу керованою ракетою "Точка У". Як згодом встановила Служба безпеки України, її випустили з території Донецької області, яка ще від 2014 року тимчасово перебуває під контролем Росії.

Фото: gettyimages.com

Маріупольські драмтеатр та пологовий будинок

9 березня російські окупаційні війська обстрілами зруйновали пологовий будинок №2, де перебували немовлята, породіллі та вагітні жінки. Тоді загинуло троє людей, серед них дитина. 17 людей отримали поранення. Згодом голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що пологовий обстріляли росіяни, але там не було вагітних, а розміщувалась база батальйону "Азов".

16 березня російська авіація скинула надпотужну бомбу на драматичний театр у центрі Маріуполя. У будівлі ховалися ті маріупольці, які втратили житло через обстріли російської армії.

Внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей, повідомила Маріупольська міська рада.

Перед нападом у театрі перебувало близько 600 людей. 300 - в укритті під театром.

"Люди, які перебували на поверхах театру, загинули. Це близько 300 цивільних осіб, разом із вагітними жінками та дітьми", - повідомляла тоді уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

Влада не могла одразу розпочати рятувальну операцію, оскільки біля театру тривали вуличні бої, а росіяни продовжували обстрілювати район.

Фото: Associated Press

Також 16 березня у Маріуполі Росія завдала ударів не тільки по драмтеатру, а ще й по басейну "Нептун", де були вагітні та діти.

Обстріл черги по хліб у Чернігові

16 березня в одному зі спальних мікрорайонів Чернігова російські окупанти обстріляли людей, які стояли в черзі по хліб. Загинули 14 мирних мешканців.

Обстріл будинку для літніх людей у Кремінній

13 березня внаслідок російського обстрілу будинку для літніх у місті Кремінна на Луганщині загинули 56 людей.

Окрім цих вищезгаданих військових злочинів РФ, окупанти здійснили ще величезну кількість вбивств, знущань та ґвалтувань мирних українців. Російські війська вже 9 місяць не припиняють атакувати Україну.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 273-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

ЗСУ продовжують контрнаступ та звільняють окуповані населені пукти, де після деокупації весь світ бачить наслідки дій вороги та воєнні злочини РФ проти мирного населення. Зокрема, і масові поховання.

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