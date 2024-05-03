Росія “взялася” за Одесу: Жданов розповів, навіщо ворог тероризує місто та вкотре нищить пошту

Знищене депо "Нової пошти", пошкоджені склади з розсадою, спортзал та пожежна частина, поранені 14 людей, один з яких у лікарні — такі наслідки останнього ракетного удару, якого завдала по Одесі російська армія ввечері 1 травня. Ворог щоденно тероризує місто та його цивільних мешканців.

Чому російська армія “взялася” за Одесу, куди цілить та навіщо вкотре нищить поштові склади, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Навіщо Росія тероризує Одесу

За його словами, Одеса — місто, обране Росією в якості чергової жертви.

“Так само, як вони тероризують і Херсон, і Суми, і Харків. Тут нічого дивного і несподіваного для нас немає. На жаль, вони взялися за Одесу. Тим більше, що до неї вони мають дуже багато претензій. Тому що, по-перше, вони не змогли там висадитися і її захопити. Вони ж постійно кажуть, що Одеса — це “русский город”. По-друге, ми змогли відвоювати Чорне море. Сьогодні Одеса працює, товарообіг портів вийшов на довоєнний рівень. І для них це дуже прикро. Тому, скоріше за все, вони вирішили тероризувати Одесу таким чином”, — розповів Олег Жданов.

Військовий експерт зазначив, що раніше ворог зазвичай атакував місто комплексом “Бастіон”, ракетами П-800 “Онікс”.

“А зараз, можливо, тих ракет залишилось дуже мало і потужність їх менша, тому вони обстрілюють Одесу “Іскандерами”. Що є, тим і атакують”, — каже Олег Жданов.

Для чого ворог завдає ударів по “Новій пошті”

Російська армія вдруге нищить ракетами склади та відділення “Нової пошти”. У лютому 2023 року ворог вдарив ракетами С-300 по терміналу в Харкові.

Сьогодні російські пропагандисти поширюють фейк, що нібито в атакованих РФ сортувальному депо та відділенні в Одесі був склад з боєприпасами виробництва країн НАТО.

“Російські воєнкори звинуватили “Нову пошту” в тому, що вона переправляє боєприпаси — у посилках їде зброя зі США. Тому вони вважають це легітимною ціллю. Ми розуміємо, що це повна дикість, а вони думають, що це на повному серйозі така ситуація. На жаль”, — розповів Олег Жданов.

РФ може завдати масованого удару

За словами військового експерта, в Росії нарешті зрозуміли, що взяти Київ дуже важко — це марна витрата ракет, адже ми кожного разу відбиваємо атаку по столиці.

“Так, у нас є пошкодження, але вони незначні. Вони не мають такого серйозного розголосу, тому що руйнування не такі значні, як вони очікують. А в цих містах вони зрозуміли, що у нас недостатньо засобів протиповітряної оборони. Особливо тих, що можуть боротися з балістичними цілями. Вони ж балістичними ракетами обстрілюють або КАБами. Це те, проти чого у нас немає засобів ППО. Тому вони і переключилися на Суми, Харків, і зараз Одеса почала підпадати під ці удари”, — розповів Олег Жданов.

Військовий експерт каже, що російська армія вчиться і змінює пріоритети цілей розуміючи, що нанесенням ударів Києву вони нічого не досягнуть.

“Хоча я не виключаю, що буде масований удар… З початком наступальних дій, я б очікував масований удар з боку РФ, ракетний удар або ракетно-шахедний. Якщо масований удар, то столицю не омине. Тому що вони будуть намагатися продемонструвати свої наміри, що вони так серйозно пішли в наступ. Це може бути десь друга половина травня, коли вони розпочнуть основний етап основного наступу на Сході, і можливо на Північному Сході України”, — вважає Олег Жданов.

Нагадаємо, 1 травня ввечері окупанти знову вдарили по Одесі — це вже третій день поспіль, коли росіяни атакують це українське місто.

Читайте також: