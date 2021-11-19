Росія за рік утричі зменшила транзит газу через Україну - керівник "Оператора ГТС"

Попри запевняння Москви, збільшення транзиту не відбулося.

Протягом 2021 року Росія зменшила втричі транзит газу територією України до Європи.

Про це в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" сказав генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

"Фактично більше газу до Європи через Україну не йде. Хотів би сказати, що цього року втричі зменшився транзит газу. Незважаючи на всі заяви Кремля про збільшення постачання, фактично дані показують, що жодного збільшення не відбувається. Вони повернулися до законтрактованих обсягів. У нас контракт на 109 млн в день транзиту. Вони повернулися до цих обсягів з 57 млн, які були на початку цього місяця", - сказав Макогон.

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