Росія захопила ще кілька населених пунктів на сході: експерти про те, як і коли вдасться зупинити наступ

Після захоплення Авдіївки окупанти продовжують наступати на цьому напрямку. Збройним Силам України довелося відійти ще від кількох населених пунктів, стрімко загострюється ситуація і на Бахмутському напрямку.

Що кажуть у командуванні, що прогнозують експерти і коли Конгрес вирішить, чи допомагати далі Україні, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Звіт Генштабу

Ситуація на фронті стабільно тяжка, щодня українські воїни відбивають десятки атак на різних напрямках. Що відбувалося на фронті за останню добу на ранок 28 лютого доповіли у Генштабі.

“Протягом минулої доби відбулося 102 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури. В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області”.

Які села втратила Україна?

Крім того, 27 лютого у командуванні повідомили, що ЗСУ довелося відійти ще з двох невеликих сіл на Авдіївському напрямку. Мова йде про населені пункти Сєверне і Степове, за кілька днів до цього відійшли і від Ласточкиного.

Штурмують росіяни і вдень, і вночі. Росія, зазначив речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, людей як не шкодувала, так і не шкодує, там намагаються брати чисельністю, попри втрати.

Лиховій пояснив, що відхід — запланований і більш вигідний для наших військових.

Що кажуть експерти?

Про це говорять і експерти. Так, голова Українського центру безпеки та співпраці, військовий експерт Сергій Кузан теж наголосив на плановому відході й пояснив для чого це робиться, і яку роль тут відіграє географія.

“Нам треба приготуватися, що до кінця березня росіяни проводитимуть безперервні атаки. Тобто, вони одразу із Авдіївки фактично застосовують ті самі сили, резерви для того, щоби продовжувати атакувати наші позиції. "Наразі найзручніша позиція — це Авдіївка. Треба визнати, що саме Авдіївка знаходилась на височині. І ось це географічне становище давало перевагу нам утримувати цей укріплений район, і тепер ця перевага у географії належить ворогу. Треба це визнати об'єктивно. Але завдяки тому, що зменшилася лінія фронту і рівномірніше розподілені наші резерви, нам вдається її утримувати”.

Що буде далі?

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни зауважують, що окупанти можуть захопити ще більше населених пунктів безпосередньо на захід і північний захід від Авдіївки вже в найближчі тижні. Відтягнути цей процес зараз допомагає навіть природа. Мова йде про особливості місцевості і водні об’єкти далі на захід від міста. Зокрема, водойма, яка протікає між Бердичами-Семенівкою-Орлівкою, може уповільнити і без того відносно повільний рух. Зазначається, що цей складний рельєф, ймовірно, обмежить подальші тактичні досягнення Росії та дозволить ЗСУ створити підготовлені оборонні позиції. Фахівці вважають, що це призведе до кінцевої кульмінації нинішніх наступальних зусиль Росії в цьому районі — принаймні до тих пір, поки росіяни не посилять свої атакувальні елементи.

“Російські війська, ймовірно, намагаються створити оперативно-маневрувальні сили для використання нещодавнього просування росіян на Авдіївському напрямку”.

Пряме включення журналістки з фронту

На цьому напрямку побувала і наша колега, кореспондентка “Спецкору” Маргарита Потапова та безпосередньо поспілкувалася із військовими.

Що з оборонними рубежами?

Але залишається й відкритим питання, що з рубежами оборони. Аналітики кажуть, що станом на 27 лютого Сили оборони України змогли стабілізували свої рубежі оборони на лінії Тоненьке-Орлівка-Бердичі. Втім, українські військові спостерігачі характеризують ці укріплення на захід від Авдіївки як такі, що “розчаровують” та є “проблематичними”.

Своєю чергою, російські мілблогери стверджували, що ЗСУ важко утримувати оборонні позиції безпосередньо на захід від Авдіївки, і прогнозували, що українські сили зосередяться на лінії оборони на заході, які почали будувати в листопаді 2023-го.

“Ймовірно, російські війська продовжують спроби наступу, щоб позбавити українські сили перепочинку, який би дозволив Україні створити більш цілісну та важкопроникну лінію оборони в безпосередній близькості від Авдіївки. Захоплення Авдіївки дозволило російським військам натиснути на позиції, які українські війська займали, протягом коротшого періоду, ніж українські позиції в Авдіївці чи далі на захід. Російські сили, ймовірно, зберігають високий оперативний темп, щоб спробувати використати цю тактичну можливість”.

Авдіївку тримати було нереально

Водночас військові, які безпосередньо повернулися з Авдіївського пекла кажуть, утримувати місто вже було просто нереально, навіть за умови потужних оборонних рубежів.

Військовий експерт Сергій Жданов зазначає, що так інтенсивно наступати Росія буде доти, доки ЗСУ не виб’ють їхні основні сили.

“Ми не до кінця їх ще вибили, тому вони пробуватимуть наступати. Я думаю, як сьогодні. Вони штурмують два оперативні напрямки: Бахмутський та Авдіївський. Більше не можуть опанувати одночасно. Вони ведуть штурмові дії та атаки, але такий серйозний наступ відбувається лише на двох оперативних напрямках. Можливо, з часом вони змінять оперативні напрямки. Це може бути Куп’янський і Запорізький”.

Що відбувається на Бахмутському напрямку?

Крім цього, ситуація вже почала загострюватися на Бахмутському напрямку. На ранок 28 лютого стало відомо, що російська армія проснулася поблизу Бахмута. Аналітики інституту вивчення війни посилаючись на російські джерела, заявляють, що російські війська начебто просунулися на північну та південно-східну околицях Іванівського і рухаються до центру населеного пункту.

Тим часом речник українського угрупування військ “Хортиця” капітан Ілля Євлаш зазначив, що кадировські підрозділи “Ахмат” наступають на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Курдюмівки, намагаючись прорватися до Часового Яру, що на захід від Бахмута. І українські, і російські джерела пишуть, що зараз на цьому напрямку тривають запеклі бої, а саме: на північний захід від Бахмута поблизу Богданівки; на захід від Бахмута біля Іванівського і на південний захід від Бахмута в районі Андріївки, Кліщіївки, Курдюмівки. Туди теж продовжують прибувати нові підрозділи РФ, пишуть в інституті вивчення війни.

“Підрозділи російського 331-го гвардійського повітряно-десантного (ВДВ) полку (98-ма дивізія ВДВ) продовжують діяти на північний захід від Бахмута між Богданівкою та Іванівським. Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що нещодавно на Бахмутському напрямку прибули підрозділи 102-го мотострілецького полку (150-а мотострілецька дивізія 8-ї загальновійськової армії (ОГА) Південного військового округу (ПВО) і просунулися на північний схід від Іванівського”.

Що каже Зеленський?

Неозброєним оком видно, що ситуація на фронті ускладнюється. Про те, що найближчі місяці у війні з Росією для України будуть непрості, попереджав і Володимир Зеленський під час своєї пресконференції 25 лютого. В березні-квітні, за його словами, на фронті буде період хвиль. Російська Федерація готуватиметься до контрнаступальних дій, а ми — до їхнього бою.

Коли чекати допомоги від США і чи взагалі чекати?

Ну й ні для кого не секрет, що на фронті брак зброї — це одна з основних причин чому ми втрачаємо території, що визнають і в США, і особисто Джо Байден, але Конгрес продовжує тягнути із рішенням. До слова, з 28 лютого Конгрес повертається зі своїх канікул. А Президент Джо Байден напередодні зібрав лідерів Конгресу обговорити подальшу роботу. На порядку денному два нагальні питання: голосування за державний бюджет, щоб Уряд не припинив роботу через відсутність фінансування. І допомога партнерам. Зокрема, ті самі багатостраждальні 60 мільярдів для України. До чого домовилися, розповідала власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко.

Ситуація тяжка, але не критична

Водночас військовий експерт Сергій Жданов зазначає, що ситуація з нестачею зброї для України сьогодні дуже важка, але не критична.

“Ви ж не забувайте, що президент — це політична фігура. Ми з вами обстановку кожного дня відслідковуємо, і у нас декілька джерел інформації всередині країни. А президент орієнтується не лише на нас із вами, а й на наших зовнішніх партнерів. Тому для них, найімовірніше, трошки фарби згущують. Для того, щоб спонукати їх до прискорення вирішення питань про надання нам допомоги. От у такому контексті — так. На сьогоднішній день ситуація важка, навіть можна сказати — дуже важка. Але вона не критична”.

Чого не вистачає українським військовим?

Накопичених боєприпасів українській армії, за словами військового експерта, має вистачити, щоб дати відсіч росіянам. Однак ситуація з технікою складніша.

“Європа в березні дає нам 170 тисяч боєприпасів, це фактично місячна норма. Сьогодні з’являється інформація з різних джерел, що до червня точно вистачить власних запасів боєприпасів, які ми накопичили. Якщо вони почнуть надходити в березні-квітні місяці, то це вже буде потрохи вирівнювати ситуацію. Єдине, що з технікою — тут проблеми. Ми сподіваємося, що партнери будуть відновлювати допомогу”.

Але знову ж таки через брак зброї Україна наразі може захищатися, а от про контрнаступ говорити дуже і дуже рано.

“Це питання треба ставити у Брюсселі. У Вашингтоні, я думаю, вже не варто його ставити. Я би згадав статтю генерала Валерія Залужного. Він частково визначив необхідну кількість. Йшлося про 300 танків, 500 артилерійських систем, близько тисячі бойових броньованих машин. Тобто нам потрібна зброя. Навіть зараз, добре, відпрацюють депутати цей закон про мобілізацію. Хоча я вважаю, що він не потрібен, треба удосконалювати чинний, щоб він працював ліпше і швидше. Добре, ухвалять вони новий закон, зберемо ми 100 тисяч, і що ми будемо з ними робити? Тримати їх на полігоні, поки не прилетить російська ракета? Немає зброї на них”.

Про “голі” бригади

За його словами, формувати нову гвардію наступу буде можливо, коли Україні дадуть зброю. Зараз, як казав президент Зеленський, кілька бригад залишаються “голими”.

“Тобто ми їх сформували, особовий склад набрали, а техніка не прийшла для цих бригад. Ні артилерія, ні танки, ні бойові броньовані машини. Вони не сидять на полігоні, сьогодні ці бригади підуть на поповнення втрат особового складу до інших бригад. Але для того, щоб говорити про контрнаступ, нам треба озброєння. Особовий склад ми більш-менш можемо знайти. А озброєння, на жаль, у нас таких можливостей немає. Поки що це питання порядку денного, але коли воно буде вирішене — сказати дуже-дуже важко. Навіть в Євросоюзі немає єдиного розуміння, скільки, коли і якої зброї нам дати”.

Тож у першу чергу нині ми маємо розраховувати лише самі на себе. Не забувайте підтримувати Збройні Сили, ваш щоденний донат може вберегти життя нашого захисника на фронті.

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