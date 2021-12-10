Росія запевнила США, що вона не збирається продовжувати ескалацію щодо України - Зеленський

Росія запевнила США, що вона не збирається продовжувати ескалацію щодо України - Зеленський

Президент вважає це "не кінцевим, але дуже важливим результатом".

Під час розмови Путін запевнив Байдена, що Росія не посилюватиме ескалацію щодо України. Слова Путіна Байден переповів Зеленському, а президент України розповів телеканалу "1+1" в ексклюзивному інтерв'ю.

"Меседж, який я отримав від президента США, що Росія запевнила Сполучені Штати і весь світ, що вона не збирається продовжувати ескалацію щодо територій нашої незалежної держави. Мені здається, що на сьогодні нехай невеликий і не кінцевий, але дуже важливий результат", - сказав глава держави.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, яка тривала близько півтори години. Ключовим було питання безпеки в оборонно-військовій та енергетичній сферах.

Одразу після розмови у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" керівництво Офісу президента розповіло перші подробиці розмови Байдена із Зеленським. ТСН.ua зібрав головне про розмову двох президентів.

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